Rendez l’assistance client plus simple et productive
Fournissez un service client exceptionnel en mettant les experts, les outils et les informations à la portée de vos agents.
Rassemblez les bonnes équipes pour accélérer la résolution des tickets
Résolvez des incidents en temps réel en ajoutant facilement des experts de l’entreprise dans la boucle grâce à l’application Service Cloud for Slack
Collaborez et résolvez les problèmes de vive voix grâce aux appels d’équipe Slack
Recherchez des fichiers, des messages et des canaux pour trouver des réponses facilement et rapidement
« En lançant la résolution collective d’un problème sur Slack, nous pouvons faire intervenir des experts au bon moment, éliminer les ralentissements liés aux remontées d’informations, et enfin trouver la meilleure personne disponible pour aider à résoudre le problème rapidement. »
Donnez plus d’autonomie à vos agents pour résoudre les problèmes rapidement
Améliorez la productivité des agents grâce à des flux de travail sans code et rationalisez la collaboration entre les clients et les experts
Créez un centre de connaissances pour que les agents passent moins de temps à effectuer des recherches pour consacrer plus de temps à vos clients
Faites en sorte que les nouveaux membres de l’équipe soient rapidement opérationnels grâce à un processus d’intégration automatisé et interactif
36 %
de diminution du délai de résolution des tickets de l’assistance client1
12 %
d’augmentation de la satisfaction client2
Améliorez la satisfaction des clients grâce à la priorisation de l’assistance
Amenez les clients directement dans votre espace de travail grâce à Slack Connect afin de leur offrir un service de qualité
Résolvez les problèmes en collaboration avec les partenaires et les experts, en utilisant des outils de manière centralisée pour simplifier vos processus
Renforcez la fidélité des clients en partageant des informations en temps réel
« Nos clients nous confient souvent que nous sommes pour eux comme une extension de leur propre équipe, et ce sentiment provient en partie de notre utilisation de Slack ».
La productivité commence avec vos outils préférés
Résolvez les problèmes des clients plus rapidement et collaborez directement dans Slack en utilisant des plateformes telles que Salesforce et bien d’autres.
Découvrez comment Slack fonctionne pour les équipes de l’assistance client
Boostez la productivité de votre service client avec Slack
Le guide du service client en ligne
Libérez le pouvoir de l’essaimage (réflexion collective) grâce à Slack et Salesforce
Boostez l’assistance collaborative avec l’essaimage
Questions fréquentes
Excellente question. Slack permet à l’ensemble de votre entreprise de communiquer de manière interne et externe. Au lieu d’être éparpillées dans des fils d’e-mails, toutes vos communications sont organisées en canaux simples à créer, à rejoindre et à rechercher. Lorsque vous avez un canal pour chaque projet, chacun sait exactement là où il doit intervenir. Quant aux clients, il est plus facile de les servir de manière transparente lorsque tous les outils et toutes les informations nécessaires sont à portée de main du service d’assistance. Pour en savoir plus, jetez un œil à notre bibliothèque de ressources.
Non, mais il peut intégrer vos solutions logicielles de service client préférées, notamment Salesforce, Freshdesk et bien plus encore. En associant Slack et votre solution d’assistance principale, les agents peuvent collaborer instantanément avec les experts sans avoir à passer d’un outil à l’autre, ce qui leur permet de résoudre plus rapidement les problèmes des clients et de leur offrir une expérience transparente.
Oui. Vous pouvez utiliser Slack Connect pour accélérer le travail et renforcer les relations dans l’ensemble de votre écosystème de vente au détail. Slack Connect permet à vos équipes de communiquer avec leurs partenaires externes en toute sécurité, notamment des prestataires, des fournisseurs et des logisticiens tiers. Slack Connect est disponible avec tous les abonnements payants.
Oui ! Contrairement aux e-mails, Slack évite le spam ou le phishing, responsables de 90 % des failles de sécurité. Votre identifiant Slack ne peut ni être vendu à des annonceurs ni inscrit sur une liste de diffusion. Vous recevrez uniquement des messages provenant des membres de votre entreprise ou de vos partenaires de confiance qui utilisent Slack Connect. Vous pourrez également recevoir des notifications d’applis intégrées à votre espace de travail comme Asana, Google Docs ou Jira.
Slack garantit une protection et une confidentialité de vos données adaptées aux entreprises. Le contrôle granulaire permet aux administrateurs de paramétrer les niveaux de sécurité pour chaque utilisateur, afin que chacun ait accès aux données qui lui sont réservées. Découvrez pourquoi Slack est la solution de sécurité permettant de remplacer les e-mails au sein de votre entreprise.