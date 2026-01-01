La méthode la plus rapide pour mener à bien vos opérations
Prenez une longueur d’avance dans n’importe quel projet, programme et processus grâce aux modèles de Slack.Voir les modèles
Lancez vos opérations plus facilement
Parfois, le plus difficile est de se lancer. Les modèles vous proposent des canaux, des canevas, des listes et des flux de travail préconçus et prêts à l’emploi pour que vous et votre équipe puissiez vous lancer tout de suite.
Il existe un modèle pour chaque situation
Les modèles sont destinés aux cas d’utilisation les plus courants dans chaque secteur d’activité. Gérer un projet, trier les demandes d’aide : nous vous donnons un coup de pouce pour vous lancer.
Vos modèles, vos méthodes
Les modèles sont entièrement personnalisables pour que vous puissiez les adapter à vos tâches. Vous pouvez ensuite les enregistrer dans la bibliothèque de modèles de votre entreprise. Ainsi, vous et les membres de votre équipe pouvez les réutiliser à l’infini.
« Ces nouveaux modèles changent la donne. En unifiant les fonctionnalités les plus puissantes de Slack, des canaux aux flux de travail, ils permettent à nos équipes de se lancer cent fois plus vite. »
Des modèles de tous types, pour toutes les équipes
Quelle que soit votre tâche, les modèles vous aident à la terminer plus vite.
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Foire aux questions
Slack propose des modèles distincts pour les canevas, les listes et les flux de travail. Nous avons regroupé ces modèles en fonction des besoins courants des projets et des entreprises pour vous aider à vous lancer plus rapidement.
Les modèles sont disponibles dans tous les forfaits payants de Slack.
La bibliothèque de modèles contient des modèles préconçus qui vous assistent dans vos tâches, des campagnes marketing à l’intégration des nouveaux collaborateurs. Et nous en ajoutons régulièrement de nouveaux !
Absolument ! Les clients du forfait Enterprise peuvent personnaliser un modèle et le publier dans leur bibliothèque interne de modèles afin d’en faciliter l’accès et l’utilisation d’un projet à l’autre.
Pas encore, mais l’IA sera bientôt intégrée à la création de modèles. Cela dit, les équipes peuvent tout de même se servir de l’IA dans tous les nouveaux canaux qu’elles créent à partir d’un modèle, exactement comme dans n’importe quel autre canal.