Modèles

La méthode la plus rapide pour mener à bien vos opérations

Prenez une longueur d’avance dans n’importe quel projet, programme et processus grâce aux modèles de Slack.

Voir les modèles
Simple et efficace

Lancez vos opérations plus facilement

Parfois, le plus difficile est de se lancer. Les modèles vous proposent des canaux, des canevas, des listes et des flux de travail préconçus et prêts à l’emploi pour que vous et votre équipe puissiez vous lancer tout de suite.

Rapide et pratique

Il existe un modèle pour chaque situation

Les modèles sont destinés aux cas d’utilisation les plus courants dans chaque secteur d’activité. Gérer un projet, trier les demandes d’aide : nous vous donnons un coup de pouce pour vous lancer.

Personnalisable et réutilisable

Vos modèles, vos méthodes

Les modèles sont entièrement personnalisables pour que vous puissiez les adapter à vos tâches. Vous pouvez ensuite les enregistrer dans la bibliothèque de modèles de votre entreprise. Ainsi, vous et les membres de votre équipe pouvez les réutiliser à l’infini.

Logo Slalom

« Ces nouveaux modèles changent la donne. En unifiant les fonctionnalités les plus puissantes de Slack, des canaux aux flux de travail, ils permettent à nos équipes de se lancer cent fois plus vite. »

Christine McHone

Directrice du secteur technologique, Slalom

Des modèles de tous types, pour toutes les équipes

Quelle que soit votre tâche, les modèles vous aident à la terminer plus vite.

Des modèles qui aident les équipes commerciales
Des modèles qui aident les équipes marketing
Des modèles qui vous aident à coordonner les projets
Des modèles qui aident les équipes informatiques

Ventes

Définissez et organisez les équipes de compte pour signer rapidement les contrats

Afficher le modèle
Des modèles qui aident les équipes commerciales

Marketing

Gérez une campagne efficace, de A à Z

Afficher le modèle
Des modèles qui aident les équipes marketing

Gestion de projets

Créez, suivez et gérez des projets en toute simplicité

Afficher le modèle
Des modèles qui vous aident à coordonner les projets

Informatique

Gérez plus efficacement les demandes à grande échelle

Afficher le modèle
Des modèles qui aident les équipes informatiques

Les entreprises les plus innovantes utilisent Slack

  • Capital One
  • IBM
  • Spotify Advertising
  • Box
  • OpenAI
  • Rivian

Les modèles ne sont que le début

Une illustration montrant des modèles pour les ventes, le marketing, la gestion de projet et la gestion des ressources dans Slack.
Blog

Découvrez les modèles Slack, pour vous lancer très rapidement

Illustration du canevas Slack dans le produit
Blog

Le canevas Slack : le nouveau moteur de votre plateforme de productivité intelligente

Illustration des listes Slack en action
Blog

Transformez vos conversations en tâches avec les listes Slack

Illustration d’exemples de flux de travail créés dans Slack
E-book

Découvrez comment nos clients utilisent le générateur de flux de travail

Une illustration montrant des modèles pour les ventes, le marketing, la gestion de projet et la gestion des ressources dans Slack.
Blog

Découvrez les modèles Slack, pour vous lancer très rapidement

Illustration du canevas Slack dans le produit
Blog

Le canevas Slack : le nouveau moteur de votre plateforme de productivité intelligente

Illustration des listes Slack en action
Blog

Transformez vos conversations en tâches avec les listes Slack

Illustration d’exemples de flux de travail créés dans Slack
E-book

Découvrez comment nos clients utilisent le générateur de flux de travail

Foire aux questions

Slack propose des modèles distincts pour les canevas, les listes et les flux de travail. Nous avons regroupé ces modèles en fonction des besoins courants des projets et des entreprises pour vous aider à vous lancer plus rapidement.

Les modèles sont disponibles dans tous les forfaits payants de Slack.

La bibliothèque de modèles contient des modèles préconçus qui vous assistent dans vos tâches, des campagnes marketing à l’intégration des nouveaux collaborateurs. Et nous en ajoutons régulièrement de nouveaux !

Absolument ! Les clients du forfait Enterprise peuvent personnaliser un modèle et le publier dans leur bibliothèque interne de modèles afin d’en faciliter l’accès et l’utilisation d’un projet à l’autre.

Pas encore, mais l’IA sera bientôt intégrée à la création de modèles. Cela dit, les équipes peuvent tout de même se servir de l’IA dans tous les nouveaux canaux qu’elles créent à partir d’un modèle, exactement comme dans n’importe quel autre canal.

Adoptez une nouvelle façon de travailler

Voir les modèles