Pourquoi passer à un forfait supérieur ? Nos forfaits Slack payants vous offrent davantage de fonctionnalités et toujours plus d’options de connexion et de collaboration.

des utilisateurs dépendent de Slack pour travailler 2 Moyenne pondérée. Sur la base de 2 707 réponses des utilisateurs Slack aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada avec ± 2 % de marge d’erreur à 95 % de CI (décembre 2021).

des utilisateurs affirment que Slack a amélioré la communication 2 Toutes les valeurs rapportées sont des valeurs actuelles sur 3 ans et ajustées par rapport aux risques. « The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams » (l’impact économique total de Slack pour les équipes techniques), Forrester, 2020.

millions de dollars en gain de productivité 1 Toutes les valeurs rapportées sont des valeurs actuelles sur 3 ans et ajustées par rapport aux risques. « The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams » (l’impact économique total de Slack pour les équipes techniques), Forrester, 2020.

de retour sur investissement 1 Toutes les valeurs rapportées sont des valeurs actuelles sur 3 ans et ajustées par rapport aux risques. « The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams » (l’impact économique total de Slack pour les équipes techniques), Forrester, 2020.

Réduisez les risques d’hameçonnage et l’exposition aux courriers indésirables inhérents à l’utilisation des e-mails.

Envoyez des messages et partagez des fichiers en temps réel pour que tout le monde puisse rester coordonné de n’importe où.

Collaborez facilement avec vos clients et autres partenaires commerciaux par le biais de canaux communs.

Automatisez vos processus et vos tâches quotidiennes avec le générateur de flux de travail pour gagner en productivité. Le tout sans aucune compétence en codage.

Intégrez tous vos outils. Générez des rapports, organisez des réunions, faites des demandes de tickets et bien plus encore sans avoir à quitter Slack.

Passez des appels d’équipe pour communiquer rapidement et enregistrez des clips vidéo pour partager des informations aux quatre coins du monde.

Résumés de conversation, recherche, génération de flux de travail et récaps quotidiens par l’IA

Créez et gérez des projets dans des documents et des listes

Automatisation des tâches répétitives qui prennent du temps (générateur de flux de travail)

Collaborez et gérez des projets grâce à des listes et des documents (canevas et listes)

Pour plus d'informations sur les différents forfaits, consultez notre page des tarifs . Vous pouvez également nous contacter ; nous serons ravis de vous présenter les différents forfaits afin de vous aider à trouver celui qui vous convient.

En passant au forfait Pro, les équipes gratuites auront accès aux données de l’espace de travail des 12 derniers mois, y compris les fichiers, les messages et d’autres contenus.

Non, aucune ! Slack s'adapte à l'expansion de votre entreprise, et vous n’aurez jamais à vous soucier du nombre de personnes présentes dans vos canaux ou dans votre équipe.

Malheureusement non, c’est impossible. Slack a été conçu spécifiquement pour le travail en équipe, et son bon fonctionnement dépend du fait que l'ensemble de vos collègues l'utilisent également. Vous devrez inclure l’ensemble de votre espace de travail si vous souhaitez passer à un forfait supérieur.

1Toutes les valeurs rapportées sont des valeurs actuelles sur 3 ans et ajustées par rapport aux risques. « The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams » (l’impact économique total de Slack pour les équipes techniques), Forrester, 2020.

2Moyenne pondérée. Sur la base de 2 707 réponses des utilisateurs Slack aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada avec ± 2 % de marge d’erreur à 95 % de CI (décembre 2021).