Multipliez vos possibilités avec nos forfaits Slack payants
Pourquoi passer à un forfait supérieur ? Nos forfaits Slack payants vous offrent davantage de fonctionnalités et toujours plus d’options de connexion et de collaboration.
Un pari gagnant : investir dans le travail d’équipe
338 %
de retour sur investissement1Toutes les valeurs rapportées sont des valeurs actuelles sur 3 ans et ajustées par rapport aux risques. « The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams » (l’impact économique total de Slack pour les équipes techniques), Forrester, 2020.
2,1
millions de dollars en gain de productivité1Toutes les valeurs rapportées sont des valeurs actuelles sur 3 ans et ajustées par rapport aux risques. « The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams » (l’impact économique total de Slack pour les équipes techniques), Forrester, 2020.
85 %
des utilisateurs affirment que Slack a amélioré la communication2Toutes les valeurs rapportées sont des valeurs actuelles sur 3 ans et ajustées par rapport aux risques. « The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams » (l’impact économique total de Slack pour les équipes techniques), Forrester, 2020.
69 %
des utilisateurs dépendent de Slack pour travailler2Moyenne pondérée. Sur la base de 2 707 réponses des utilisateurs Slack aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada avec ± 2 % de marge d’erreur à 95 % de CI (décembre 2021).
Associer flexibilité et productivité
- Passez des appels d’équipe pour communiquer rapidement et enregistrez des clips vidéo pour partager des informations aux quatre coins du monde.
- Intégrez tous vos outils. Générez des rapports, organisez des réunions, faites des demandes de tickets et bien plus encore sans avoir à quitter Slack.
- Automatisez vos processus et vos tâches quotidiennes avec le générateur de flux de travail pour gagner en productivité. Le tout sans aucune compétence en codage.
Collaborez plus rapidement avec vos partenaires grâce à Slack Connect
- Collaborez facilement avec vos clients et autres partenaires commerciaux par le biais de canaux communs.
- Envoyez des messages et partagez des fichiers en temps réel pour que tout le monde puisse rester coordonné de n’importe où.
- Réduisez les risques d’hameçonnage et l’exposition aux courriers indésirables inhérents à l’utilisation des e-mails.
Trouvez encore plus de raisons d’aimer Slack
Comparez les avantages
Gratuit
Messagerie (historique de 90 jours)
Conversations audio et vidéo avec partage d’écran (limité à 30 minutes)
Enregistrement de clips vidéo (clips)
Intégrations avec d’autres outils (limité à 3 outils)
Forfaits payants
Messagerie (illimité)
Conversations audio et vidéo avec partage d’écran (appels d’équipe illimités)
Enregistrement de clips vidéo (clips)
Intégrations avec d’autres outils (illimité)
Collaboration avec des entreprises externes (Slack Connect)
Collaborez et gérez des projets grâce à des listes et des documents (canevas et listes)
Automatisation des tâches répétitives qui prennent du temps (générateur de flux de travail)
Sécurité et protection des données renforcées (authentification unique, intégrations DLP, etc.)
Prise en charge des normes de conformité spécifiques (HIPAA, eDiscovery, etc.)
|Comparez les avantages
|Gratuit
|Forfaits payants
Messages illimités
Historique de 90 jours
En nombre illimité
Conversations audio et vidéo avec partage d’écran
Appels d’équipe en duo uniquement
Appels d’équipe de groupe
Intégrations avec d’autres outils
Limité à 10 applications
En nombre illimité
Collaboration avec des entreprises externes
Messages en duo uniquement
Messages externes de groupe
Créez et gérez des projets dans des documents et des listes
-
Canevas et listes
Travail alimenté par l’IA
-
Résumés de conversation, recherche, génération de flux de travail et récaps quotidiens par l’IA
Automatisation des tâches répétitives et chronophages
-
Générateur de flux de travail
Sécurité avancée
-
Authentification unique basée sur SAML, SCIM
Prise en charge des normes de conformité
-
Règles générales de conservation, exportation des données, prise en charge HIPAA, etc.
Découvrez comment d’autres clients utilisent Slack
Foire aux questions
Malheureusement non, c’est impossible. Slack a été conçu spécifiquement pour le travail en équipe, et son bon fonctionnement dépend du fait que l'ensemble de vos collègues l'utilisent également. Vous devrez inclure l’ensemble de votre espace de travail si vous souhaitez passer à un forfait supérieur.
Non, aucune ! Slack s'adapte à l'expansion de votre entreprise, et vous n’aurez jamais à vous soucier du nombre de personnes présentes dans vos canaux ou dans votre équipe.
En passant au forfait Pro, les équipes gratuites auront accès aux données de l’espace de travail des 12 derniers mois, y compris les fichiers, les messages et d’autres contenus.
Pour plus d'informations sur les différents forfaits, consultez notre page des tarifs. Vous pouvez également nous contacter ; nous serons ravis de vous présenter les différents forfaits afin de vous aider à trouver celui qui vous convient.
Oui ! En savoir plus ici.
1Toutes les valeurs rapportées sont des valeurs actuelles sur 3 ans et ajustées par rapport aux risques. « The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams » (l’impact économique total de Slack pour les équipes techniques), Forrester, 2020.
2Moyenne pondérée. Sur la base de 2 707 réponses des utilisateurs Slack aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et au Canada avec ± 2 % de marge d’erreur à 95 % de CI (décembre 2021).