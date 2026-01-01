Assurez la circulation des données tout en minimisant les risques grâce à Slack EKM
Prenez le contrôle total de l’accès à vos données et de la visibilité à chaque étape avec la solution de gestion des clés de Slack.
Qu’est ce que la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise ?
Utilisez vos propres clés
Avec la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), vous chiffrez les messages et les fichiers avec vos propres clés qui sont stockées dans le Key Management Service d’Amazon (AWS KMS). Les administrateurs pouvant révoquer l’accès aux clés à un niveau granulaire, les équipes sont très faiblement affectées. Elles travaillent sur leurs tâches habituelles et Slack fonctionne comme en temps normal.
La tranquillité pour les clients soucieux de la sécurité de leur entreprise.
La gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM) permet aux organisations de partager des conversations et des fichiers sensibles dans Slack en se conformant aux normes de sécurité.
« Les technologies telles que la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise deviennent rapidement une véritable nécessité pour les entreprises de toute taille qui doivent renforcer la sécurité de leur environnement collaboratif. Le besoin pour les entreprises de conserver le contrôle de leurs clés de chiffrement devient plus important. »
Le travail suit son cours, sans compromis sur la sécurité
Vos données restent protégées, sans impact sur l’efficacité du travail.
Une meilleure visibilité à chaque étape
Obtenez une visibilité parfaite sur l’accès à vos clés : l’utilisation de vos clés pour chiffrer et déchiffrer vos messages et vos fichiers dans Slack est enregistrée dans CloudWatch et CloudTrail d’AWS Key Management Service.
Révoquer l’accès aux clés à un niveau granulaire
Pour protéger l’espace de travail contre les menaces pour la sécurité, les administrateurs peuvent révoquer l’accès aux clés de chiffrement de manière très ciblée. L’accès aux messages et aux fichiers peut être révoqué au niveau d’une organisation, d’un espace de travail, d’un canal, d’une période ou d’un fichier.
Poursuivez la collaboration dans Slack
L’expérience Slack, des fonctionnalités à la performance, demeure inchangée. Les équipes peuvent continuer à travailler ensemble et à utiliser les fonctionnalités de Slack, même si l’accès à certaines données est révoqué.
Les entreprises sécurisées utilisent Slack pour collaborer
Des millions de personnes dans le monde utilisent Slack pour transformer la façon dont elles travaillent avec leurs équipes.
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