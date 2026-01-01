Utilisez vos propres clés

Avec la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), vous chiffrez les messages et les fichiers avec vos propres clés qui sont stockées dans le Key Management Service d’Amazon (AWS KMS). Les administrateurs pouvant révoquer l’accès aux clés à un niveau granulaire, les équipes sont très faiblement affectées. Elles travaillent sur leurs tâches habituelles et Slack fonctionne comme en temps normal.