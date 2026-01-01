Oui. Nous prenons la sécurité très au sérieux, notamment la sécurité et la confidentialité de vos fichiers. Les données inactives dans le réseau de production de Slack sont cryptées conformément à la norme FIPS 140-2, qui s’applique à tous les types de données inactives dans les systèmes de Slack, y compris les bases de données relationnelles, les magasins de fichiers et les sauvegardes de bases de données. Pour les données en transit, Slack prend en charge les dernières suites de chiffrement sécurisées recommandées pour chiffrer tout le trafic en transit, y compris l’utilisation des protocoles TLS 1.2, le chiffrement AES-256 et les signatures SHA-2, lorsque le client les prend en charge. Nous vous offrons les solutions natives, comme l’authentification unique, qui vous permettront de vous assurer que seuls les personnes autorisées et les appareils approuvés pourront accéder aux informations de votre entreprise dans Slack. Vous pouvez obtenir plus d’informations à ce sujet sur notre Page sécurité.



Remarque : veuillez garder à l’esprit que Slack ne contrôle pas la nature des données envoyées dans les espaces de travail Slack. Le client reste le contrôleur de ces données : les messages, les fichiers ou tout autre contenu soumis par le biais des Comptes de services. Veuillez consulter la section « Renseignements que nous recueillons et recevons » de notre Politique de confidentialité pour obtenir des informations supplémentaires sur les éléments des données, notamment les données personnelles définies comme « autres informations » qui sont contrôlées par Slack.