Découvrez le partage collaboratif de fichiers et de documents
Regroupez vos fichiers et vos conversations associées dans Slack. Vous pouvez ainsi montrer et présenter des documents à vos collègues.
Livrer des documents depuis n’importe où
Vous pouvez partager des fichiers, documents, photos et vidéos depuis votre ordinateur, votre appareil mobile ou le service de stockage cloud de votre choix, le tout sans devoir basculer d’un onglet ou d’une fenêtre à l’autre.
Collaborez sur des fichiers volumineux
Certains fichiers volumineux contiennent des sections et des éléments qui dépendent de plusieurs logiciels ou services. Profitez d’une vision globale et affinez ensemble le produit final grâce au partage de fichiers et de documents en ligne.
Partage de fichiers et canaux
Dans Slack, les fichiers et les conversations sont organisés dans des espaces dotés de fonctions de recherche nommés « canaux ». Les canaux permettent de partager plus facilement des fichiers et leur contexte avec les bonnes personnes, mais aussi de rechercher plus facilement ces fichiers par la suite.
Partage de fichiers dans Slack
Du glisser-déposer à l’ajout rapide de documents à partir de services tels que Google Drive, le partage de fichiers est dans Slack une fonction aussi essentielle que la saisie et l’envoi de messages.Ajouter des fichiers dans Slack
Vos fichiers, sûrs et sécurisés
La sécurité est primordiale pour nous, notamment la sécurité du partage des fichiers et des documents. Lorsque vous partagez des fichiers dans des messages ou des canaux privés, seules les personnes concernées peuvent les consulter et les rechercher.
Documents identiques sur tous les appareils
Au fur et à mesure que vous changez d’appareil tout au long de la journée, Slack synchronise automatiquement et immédiatement les messages, fichiers et documents sur tous vos canaux et dans tous vos messages.Télécharger l’application Slack
Jetez un œil au partage de fichier dans Slack
Une pléiade de façons de travailler avec vos fichiers dans Slack
Charger et partager des fichiers
Slack Essentials : une approche pas-à-pas de la collecte de commentaires
Foire aux questions
Vous pouvez partager tout type de fichier d’une taille allant jusqu’à 1 Go dans Slack depuis votre appareil, et même les ajouter depuis une application de gestion de fichier comme Box, Dropbox, Google Drive, ou OneDrive.
Épingler des fichiers et des messages permet de garder sous la main des informations importantes à des fins de référence. Survolez simplement le message que vous souhaitez épingler, cliquez sur l’icône à trois points ••• pour afficher les actions disponibles, puis sélectionnez l’option correspondante pour épingler le message. Et le tour est joué !
Oui, vous pouvez connecter la plupart des applications de gestion de documents et de partage de fichiers professionnels les plus populaires. Parcourez le Slack Marketplace pour les découvrir toutes et vous pourrez partager l’accès à vos présentations, documents et bien plus encore, directement dans Slack.
Oui. Nous prenons la sécurité très au sérieux, notamment la sécurité et la confidentialité de vos fichiers. Les données inactives dans le réseau de production de Slack sont cryptées conformément à la norme FIPS 140-2, qui s’applique à tous les types de données inactives dans les systèmes de Slack, y compris les bases de données relationnelles, les magasins de fichiers et les sauvegardes de bases de données. Pour les données en transit, Slack prend en charge les dernières suites de chiffrement sécurisées recommandées pour chiffrer tout le trafic en transit, y compris l’utilisation des protocoles TLS 1.2, le chiffrement AES-256 et les signatures SHA-2, lorsque le client les prend en charge. Nous vous offrons les solutions natives, comme l’authentification unique, qui vous permettront de vous assurer que seuls les personnes autorisées et les appareils approuvés pourront accéder aux informations de votre entreprise dans Slack. Vous pouvez obtenir plus d’informations à ce sujet sur notre Page sécurité.
Remarque : veuillez garder à l’esprit que Slack ne contrôle pas la nature des données envoyées dans les espaces de travail Slack. Le client reste le contrôleur de ces données : les messages, les fichiers ou tout autre contenu soumis par le biais des Comptes de services. Veuillez consulter la section « Renseignements que nous recueillons et recevons » de notre Politique de confidentialité pour obtenir des informations supplémentaires sur les éléments des données, notamment les données personnelles définies comme « autres informations » qui sont contrôlées par Slack.
Très bonne question ! L’accès de votre équipe aux fichiers chargés varie selon votre forfait :
• Forfait Gratuit : 90 jours d’accès aux fichiers
• Tous les autres forfaits : accès illimité aux fichiers
Ces fichiers comprennent par exemple les clips audio et vidéo, les PDF, les documents, les images et les captures d’écran.
L’accès aux fichiers pendant 90 jours ou illimité vous permet de télécharger tous les fichiers dont les équipes ont besoin pour collaborer et travailler. Slack est une plateforme de productivité, et ne doit pas être considéré comme un emplacement de stockage de fichiers ou de journaux.