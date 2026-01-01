Révéler le plein potentiel de vos équipes et outils informatiques
Slack réunit vos équipes et outils technologiques au même endroit afin de faciliter le travail à tous les niveaux de l’entreprise.
Augmenter la rentabilité de vos investissements en matière de technologies
En rassemblant des outils spécifiques entre eux, l’API bidirectionnelle permet à tous les services d’y avoir accès et ainsi d’augmenter leur efficacité
Grâce aux logiciels et services, les petites et grandes organisations créent de la valeur plus rapidement
Transférer vos informations en toute sécurité de vos outils aux canaux Slack, afin que les équipes puissent en prendre connaissance et agir plus rapidement
338 %
de retour sur investissement sur 3 ans après déploiement de Slack*
2,1 M $
de gains de productivité annuel*
Surmonter les obstacles à la coopération
Mettre en place des automatisations à tous les niveaux de l’organisation grâce aux bots personnalisables, flux de travail, et applications
Optimiser le travail et guider les décisions en établissant une communication avec les canaux de l’entreprise
Travailler en toute sécurité avec vos clients, partenaires et fournisseurs grâce à Slack Connect
Slack est devenu la pierre angulaire qui permet à l’entreprise de collaborer en toute sécurité et de maintenir les liens sociaux. L’utilisation des e-mails a fortement baissé et les équipes communiquent désormais plus efficacement.
Des outils faciles à prendre en main
Favoriser le succès de l’entreprise en encourageant un engagement plus fort et durable grâce à une interface utilisateur intuitive
Supprimer les silos de vos communications en réunissant les décisions et discussions d’équipe sur une seule plateforme facilement accessible : Slack
Développer votre communauté et votre culture collaborative dans toute l’entreprise grâce à des messages plus humains
74 %
seraient insatisfaits si on leur enlevait Slack*
91 %
se sentent plus connectés à leurs équipes**
Plus de 2 600 intégrations à ce jour
Slack est compatible avec tous vos outils favoris, tels que Google Drive, Okta, Outlook et Zoom.
Questions fréquentes
Utilisez le générateur de flux de travail pour créer facilement vos propres flux de travail dans Slack afin d’automatiser la communication et les actions de routine.
Pour vous aider à créer votre propre flux de travail, consultez notre guide étape par étape.
Les flux de travail sont disponibles avec tous les forfaits payants de Slack.
Oui. Slack Connect vous permet de travailler en toute sécurité avec des partenaires externes, tels que des fournisseurs, des sous-traitants et des clients. Plus de 5 200 organisations utilisent Slack Connect afin de travailler plus efficacement et de renforcer leurs relations avec leurs partenaires. Slack Connect est disponible avec tous les forfaits payants. Découvrez plus d’informations sur Slack Connect ici.
Oui. Zendesk peut s’intégrer à Slack, comme plus de 2 200 autres applications, telles que Salesforce, Okta, ServiceNow, et Zoom. Vous pouvez consulter les applications dans le Slack Marketplace.
Si vous utilisez des outils personnalisés ou suivez des processus spécifiques à votre entreprise, vous pouvez utiliser le générateur de flux de travail Slack afin de créer un flux qui vous corresponde. Vous pouvez également créer une application personnalisée à l’aide de l’API Slack.
Dans Slack, les canaux sont au cœur du travail. Un canal permet à une équipe de centraliser et de partager des messages, des outils et des fichiers. Les personnes créent généralement des canaux pour les annonces propres à l’entreprise, pour la gestion de l’assistance client, pour communiquer avec les ressources humaines ou les services informatiques et pour partager leurs centres d’intérêt.
Les canaux peuvent être publics (ouverts à tous les employés de l’organisation) ou privés (sur invitation uniquement). De plus, les organisations ayant souscrit un forfait payant Slack peuvent partager un canal avec des partenaires externes comme des agences, des clients et des fournisseurs grâce à Slack Connect. Découvrez ici comment les canaux peuvent augmenter votre productivité au quotidien.
Oui. Vous pouvez discuter d’informations confidentielles dans Slack, en toute sécurité. Slack dispose de nombreuses fonctionnalités qui garantissent la sécurité de vos informations, conversations et fichiers. Slack offre un niveau de sécurité professionnel pour tous les secteurs de votre entreprise, en adhérant à de multiples certifications de conformité, notamment SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 et plus encore. Slack est conforme au RGPD et peut être configuré pour l’être également à la loi HIPAA et aux exigences de la FINRA. Slack bénéficie de l’autorisation FedRAMP Moderate.
Slack propose également de nombreuses fonctionnalités de sécurité, comme la gestion des clés de chiffrement Slack Enterprise (Slack EKM), qui permettent aux administrateurs d’avoir le contrôle intégral du chiffrement des données. Vous pouvez également intégrer vos propres outils de sécurité à Slack pour être averti immédiatement de toute menace. Découvrez-en plus sur le programme de sécurité détaillé de Slack ici.