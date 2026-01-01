Profils d’utilisateurs et organigrammes complets avec Atlas
Aidez les équipes à comprendre avec qui elles travaillent grâce à Atlas Slack, un annuaire interne repensé qui fournit des informations utiles sur chaque collègue.
Aidez les membres de vos équipes à se familiariser avec leurs collaborateurs
Apprendre à mieux se connaître permet aux collaborateurs de développer une relation de confiance et de travailler plus rapidement ensemble. De l’illustration des affiliations et des compétences des utilisateurs à un graphique organisationnel dynamique et interactif, Atlas Slack permet aux membres des équipes de découvrir plus rapidement les personnes avec qui ils entretiennent une relation professionnelle.
Les profils utilisateurs détaillés d’Atlas et les graphiques organisationnels dynamiques jouent un rôle majeur dans notre mission de facilitation des connexions dans un monde du travail hybride.
Gestion des profils à l’échelle de l’entreprise
Les systèmes d’entreprise, y compris les SIRH, propagent les informations principales des profils avec SCIM, ce qui permet de garder des profils employés précis et à jour. Les administrateurs peuvent également autoriser les employés à personnaliser certaines informations de leur profil.
Le bon contexte, à portée de main
Grâce à Atlas Slack, vous n’êtes qu’à un clic des informations détaillées et consultables, comme des graphiques organisationnels dynamiques. Les personnes peuvent facilement découvrir les collaborateurs avec lesquels elles doivent travailler, et ce, sans avoir besoin de changer d’outil, ni même de quitter Slack.
Bien plus qu’un répertoire
Atlas Slack ne se réduit pas à des noms et des visages. Il permet d’accéder à tout un panel d’informations contextuelles que chacun peut consulter pour collaborer efficacement.
Profils utilisateurs personnalisables
Les collaborateurs peuvent ajouter leurs intérêts, leurs projets clés et les objectifs de leur équipe afin d’enrichir les informations les concernant et se connecter entre eux.
Une source fiable d’informations sur les employés
Les données de profils synchronisées font d’Atlas une source d’informations de confiance pour la structure organisationnelle et l’observation des diverses relations.
Un portrait exhaustif de l’entreprise
Les utilisateurs Slack peuvent voir les informations du profil de n’importe qui dans leur entreprise, même ceux qui ne sont pas encore sur Slack.
Questions fréquentes
Pour obtenir des informations tarifaires, veuillez vous adresser à votre chargé(e) de compte Slack ou contacter le service commercial. Pour plus d’informations concernant les forfaits payants de Slack, consultez notre page des tarifs.
Atlas Slack est inclus dans le forfait Enterprise+ sans frais supplémentaires. Atlas Slack est également disponible sous forme de module complémentaire payant des forfaits Business+.
Oui. Idéal pour les entreprises, Atlas Slack peut être configuré de sorte à incorporer les données issues des systèmes d’entreprise et créer des profils détaillés pour les utilisateurs de Slack, ainsi que des profils en affichage seul pour les autres salariés. Les utilisateurs peuvent voir, rechercher et accéder à ces profils en affichage seul dans Slack. Cependant, les fonctionnalités permettant la personnalisation du profil et la création de champs personnalisés ne sont pas disponibles pour les collaborateurs dotés de profils en affichage seul.
Oui. Atlas Slack est entièrement intégré dans Slack. Il utilise le même niveau professionnel de sécurité ainsi que le dispositif de gestion des identités qui sont centraux à la plateforme Slack et inclus via des intégrations tierces.
Atlas Slack est disponible sur tous les marchés et dans toutes les langues prises en charge par Slack.