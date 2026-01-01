팀원이 서로에 대해 보다 심층적으로 이해하면 신뢰를 구축하고 협력 속도를 높일 수 있습니다. 사용자의 소속과 기술을 표시하는 것부터 동적인 대화식 조직 차트까지, Slack 아틀라스는 팀원이 업무 관계의 상대에 대해 파악할 수 있도록 돕습니다.