팀 채팅을 효과적으로 사용하려면 프로젝트, 부서 또는 주제별로 대화를 채널에 정리하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 논의 진행 상황을 체계적으로 유지하고 나중에 정보를 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 또한 팀은 명확한 채널 이름을 사용하고, 대화 내에서 관련 파일과 업데이트를 공유하며, 중요한 도구를 통합해 업데이트가 팀 채팅에 바로 표시되도록 해야 합니다. 이러한 방식을 통해 불필요한 메시지를 줄이고, 팀 간 가시성을 높이며, 업무를 원활하게 진행할 수 있습니다.