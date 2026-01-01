Un chat de equipo sencillo pensado para el trabajo profesional
Sácale partido a lo que escribes. Un chat de equipo eficiente y organizado os ayuda a ti y a tu equipo a colaborar mejor.
Elige el estilo comunicativo que mejor se adapte a ti
La colaboración no se limita únicamente a los mensajes textuales. Utiliza la voz, el vídeo y demás herramientas para enviar mensajes en el chat de tu equipo.
Conecta con personas donde quiera que estas trabajen
Reúne a todas las personas en tu organización en un lugar donde comunicarse y colaborar. Desde conversaciones individuales hasta chats de equipo, conseguirás la experiencia presencial de la oficina desde donde trabajes.
Dale contexto a la conversación
Obtén actualizaciones importantes, habla sobre ellas y toma medidas, todo ello sin tener que cambiar de pestaña. Al conectar otras herramientas de trabajo a Slack, puedes tener conversaciones más sofisticadas y fundamentadas.
Productivity
Customer Support
Productivity
Customer Support
Dale contexto a la conversación
Obtén actualizaciones importantes, habla sobre ellas y toma medidas, todo ello sin tener que cambiar de pestaña. Al conectar otras herramientas de trabajo a Slack, puedes tener conversaciones más sofisticadas y fundamentadas.
Chatea de manera segura con una comunicación abierta o cerrada
La mayoría de las conversaciones en Slack tienen lugar en los canales (espacios organizados abiertos para mensajes, archivos, herramientas y personas), pero siempre puedes encontrar un lugar en el que comunicarte con canales cerrados y mensajes directos en un chat de equipo.
Organiza las conversaciones
Ponles nombre a tus canales y organízalos por proyectos, clientes o lo que tenga más sentido para ti y tu empresa. Todas las conversaciones tienen su sitio y un lugar en el que desarrollarse.
Aprovecha el historial de tu trabajo
Trabaja de forma más inteligente mencionando tus mensajes privados o conversaciones abiertas en los canales de tu empresa; todos ellos se guardan automáticamente y se puede buscar contenido en ellos.
Siempre al alcance de tu mano
Mantente al día sobre todas tus conversaciones e impúlsalas desde cualquier punto con aplicaciones especializadas de Slack para equipos de escritorio y dispositivos móviles.
Echa un vistazo al chat de equipo en Slack
Principios esenciales de Slack: máximo aprovechamiento de la mensajería
Principios básicos de Slack: búsqueda e inicio de conversaciones
Pormenores del trabajo en canales de Slack
Preguntas frecuentes
Slack es una forma más fácil y organizada de trabajar. En lugar de las infinitas cadenas de correos electrónicos, Slack permite trabajar en canales: unos espacios flexibles para juntar a todas las personas, herramientas y archivos que se necesitan para completar un trabajo. A diferencia del correo electrónico, en el que se pueden pasar por alto y perder algunos mensajes, puedes llamar la atención de una persona en concreto mediante una notificación de Slack cuando necesites una respuesta rápida. Slack también se puede conectar con tus herramientas habituales, algo que el correo electrónico no puede hacer. Deja que te contemos un poco más para convencerte. En muchos casos, así es. Las plataformas de chat de equipo permiten comunicarse de forma instantánea, organizar las conversaciones por temas e integrar herramientas de trabajo, lo que evita tener que usar el correo electrónico.
Los mensajes directos entre uno o varios miembros son privados de por sí. Estas conversaciones aparecerán en un grupo independiente en los mensajes directos, debajo de la lista de canales abiertos y cerrados a la izquierda de la ventana de Slack.
Gracias a Slack Connect, puedes enviar invitaciones para iniciar conversaciones en mensajes directos con personas de otras empresas, de igual forma que con el resto de mensajes directos de Slack. Una vez enviada y aceptada la invitación, puedes empezar a intercambiar mensajes con un miembro de otra organización.
Si quieres iniciar una conversación de mensajes directos, tu empresa debe usar un plan de pago de Slack. Sin embargo, las personas que utilicen un plan gratuito podrán aceptar tu invitación para iniciar un mensaje directo.
Una aplicación de chat de equipo es un software de mensajería de trabajo que permite a los equipos mandar mensajes, compartir archivos y colaborar en tiempo real. Las aplicaciones de chat de equipo organizan las conversaciones en canales o mensajes directos para que se puedan estructurar y consultar. La mayoría de aplicaciones de chat de equipo también se integran con otras herramientas de trabajo para que los equipos puedan compartir novedades y colaborar sin cambiar de plataforma.
La mayoría de plataformas de chat de equipo incluyen un conjunto de funciones principales diseñadas para ayudar en la comunicación y colaboración en el lugar de trabajo. Estas suelen incluir canales para organizar las conversaciones, mensajes directos para comunicaciones individuales, uso compartido de archivos en las conversaciones, historiales de mensajes consultables e integraciones con otras herramientas de trabajo. En conjunto, estas funciones ayudan a los equipos a organizar las conversaciones, encontrar información rápidamente y colaborar de manera más eficiente.
Para usar el chat de equipo de manera eficaz, los equipos deben organizar las conversaciones en canales de proyectos, departamentos o temas. Esto permite que las conversaciones estén estructuradas y que la información sea más fácil de encontrar. Los equipos también deben usar nombres de canales claros, compartir archivos y novedades relevantes en la conversación, así como integrar las herramientas más importantes para que las novedades aparezcan directamente en el chat de equipo. Seguir estas prácticas reduce el número de mensajes innecesarios, mejora la visibilidad de los equipos y ayuda a que el trabajo salga adelante.
El chat de equipo hace que te olvides de las cadenas interminables de correos y mantiene las conversaciones organizadas en canales. Esto permite a los equipos colaborar de forma más rápida y acceder a la información de manera más sencilla.