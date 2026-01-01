Colabora con tu equipo en las juntas
Traslada la sensación de trabajar codo con codo a un espacio virtual que te permita colaborar y crear de forma conjunta en directo.
Reúnete con solo activar un botón
Las juntas se hacen directamente en Slack. Conéctate instantáneamente por audio o vídeo y comparte la pantalla para hacer más cosas allí donde ya estés trabajando.
37 %
de aumento en la productividad de los equipos que utilizan las juntas*
Consigue que tus notas se tomen solas
La IA de Slack evita distracciones durante la conversación tomando las notas por ti. Al final de la reunión, organiza las conclusiones, las tareas pendientes y lo que ha dicho cada participante para que todo el mundo esté coordinado.
Anima la conversación
Reacciones con emojis. Fondos a todo color. Efectos maravillosos. En las juntas, los equipos pueden expresarse para que, al estar reunidos, todo se haga aún mejor.
Si se comparte en una junta, se guarda en Slack
Todos los enlaces, documentos y mensajes que se compartan durante una junta se guardarán automáticamente cuando esta termine, para que puedas volver a consultarlos fácilmente.
“Las juntas han supuesto un antes y un después en términos de flexibilidad y capacidad de respuesta. Podemos abordar cualquier reto e innovar mucho más rápido.”
Preguntas frecuentes
Las juntas son perfectas para reuniones en línea informales o sesiones de trabajo improvisadas. Puedes iniciar una junta para hacer una pregunta rápida, comenzar una lluvia de ideas, resolver problemas o colaborar en diapositivas o en un documento.
Todas las juntas se inician como conversaciones solo de audio. Si quieres una colaboración más a fondo con tu equipo, puedes activar el vídeo, compartir pantalla, enviar mensajes en el hilo de la junta, así como utilizar reacciones graciosas, durante toda la conversación o sesión de trabajo.
Todas las juntas se inician donde ya estás trabajando: en un canal o mensaje directo. Solo tienes que hacer clic en el icono de los auriculares del encabezado de la conversación para iniciar una junta con el equipo.
Las juntas están disponibles para ordenador, dispositivos móviles e iPad para que puedas iniciar una junta (o unirte a ella) allí donde estés trabajando.
Con la versión gratuita de Slack, las juntas tienen un límite de dos participantes y de 30 minutos. Con las versiones de pago de Slack, puedes organizar juntas grupales ilimitadas. Visita nuestra página de precios para obtener más información.
Recibirás una notificación cuando un participante active las notas de IA. Además, se mostrará una notificación hasta que finalice la junta o alguien detenga o cancele las notas de IA. La IA nunca tomará notas en una junta sin que un participante active esta función.
Cualquier miembro del canal o mensaje directo en el que tuviera lugar la junta podrá acceder al canvas de las notas de IA. Los canvas con notas de IA se pueden compartir en otras conversaciones, como el resto de los canvas de Slack. Las transcripciones se insertan en el canvas de notas y todos los que tengan acceso al canvas podrán verlas, pero no aparecerán en los resultados de búsqueda.
Sí. Las notas de IA son compatibles con nuestras aplicaciones para iOS y Android.