Cualquier miembro del canal o mensaje directo en el que tuviera lugar la junta podrá acceder al canvas de las notas de IA. Los canvas con notas de IA se pueden compartir en otras conversaciones, como el resto de los canvas de Slack. Las transcripciones se insertan en el canvas de notas y todos los que tengan acceso al canvas podrán verlas, pero no aparecerán en los resultados de búsqueda.