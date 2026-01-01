Para grabar un curso en línea de forma eficaz, necesitarás los equipos adecuados y una conexión a Internet estable para evitar interrupciones. Los componentes más importantes son un buen micrófono y una cámara adecuada.

Estos pueden venir integrados en tu ordenador, pero si su calidad no es la mejor, quizá sea recomendable comprar dispositivos mejores para aumentar la calidad de la grabación. También necesitarás software de grabación de pantalla.