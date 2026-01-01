Consigue que las clases sigan adelante con Slack
Con todos tus recursos y comunicación en un mismo lugar, Slack puede mantener a los estudiantes motivados y conectados cuando todos están a distancia.
Acerca el aprendizaje a distancia, estés donde estés
Los estudiantes pueden hacer preguntas y mantenerse informados con canales basados en clases o proyectos. Los profesores pueden mantener activa la conversación con clases virtuales y horas de despacho en línea. Además Slack puede ajustarse a tu presupuesto: ofrecemos descuentos para grupos e instituciones que cumplan ciertos requisitos.
Comparte actualizaciones y avisos al instante con todos
Slack ayuda a los profesores y al personal de la administración a compartir información de manera más eficiente. Ya no hará falta que los estudiantes busquen ese correo electrónico importante ni tengan que depender de los mensajes de texto para recibir las noticias que necesitan. Respalda a todo el campus con una seguridad de nivel empresarial.
Haz que todo siga funcionando, no solo las clases
Las comunidades estudiantiles se mantienen motivadas y activas con canales cerrados y abiertos para los clubes de estudiantes, las asociaciones de atletismo, la administración estudiantil y mucho más.
Preguntas frecuentes
Elegir una buena herramienta de grabación remota requiere tener en cuenta unos aspectos clave, para asegurarte de que se ajusta a tus necesidades.
En primer lugar, ¿qué tipo de grabaciones vas a realizar? ¿Solo audio, vídeo o ambas?
Después, piensa en la calidad que necesitas. Un vídeo de alta definición y una reducción de ruido perfecta pueden marcar una diferencia significativa.
También debes tener en cuenta lo fácil de usar que será la herramienta, si se ajusta a tu configuración actual, si te permite colaborar y cómo se protegerán tus datos.
Por último, ¿qué funciones serán útiles para ti? Por ejemplo, poder grabar las reuniones puede ser muy importante según a lo que te dediques.
Para grabar un curso en línea de forma eficaz, necesitarás los equipos adecuados y una conexión a Internet estable para evitar interrupciones. Los componentes más importantes son un buen micrófono y una cámara adecuada.
Estos pueden venir integrados en tu ordenador, pero si su calidad no es la mejor, quizá sea recomendable comprar dispositivos mejores para aumentar la calidad de la grabación. También necesitarás software de grabación de pantalla.
Para grabar un curso a distancia con Slack, empieza creando un canal dedicado para tu curso. En este espacio, tus estudiantes podrán conectar, realizar preguntas y estar al tanto de todo.