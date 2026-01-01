Empleos en Slack

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Encuentra oportunidades flexibles y con posibilidad de trabajar a distancia y únete a nuestro equipo para lograr que la vida laboral sea más sencilla, placentera y productiva.


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Imagen de siete personas que trabajan juntas tanto de forma presencial como remota.

Slack se encuentra donde trabaja el futuro

Cada día, nos esforzamos por mejorar la forma de trabajar de todo el mundo y buscamos y refinamos los métodos para conseguirlo. Únete a nosotros para construir un futuro laboral más conectado, inclusivo y flexible:

Conectados

Nos reunimos desde cualquier lugar del mundo, sin importar la zona horaria, región, oficina o pantalla.

Inclusividad

Nuestros equipos reflejan la diversidad que existe en el mundo, con un acceso igualitario a las oportunidades para todos.

Flexible

Creemos en la libertad para trabajar cuándo y cómo se prefiera, de manera que todos prosperemos.

Nuestros valores esenciales

Aquí tienes algunos de los valores que nos definen como empresa. También rigen nuestro trabajo. Estamos construyendo una plataforma y productos en los que creemos; con la certeza de que tiene un gran valor ayudar a las personas a simplificar sus tareas y consiguiendo, asimismo, que se impliquen más en su trabajo, estén donde estén.

  • Emoji de empatía  Empatía
  • Emoji de cortesía  Cortesía
  • Emoji de prosperidad  Espíritu de superación
  • Emoji de destreza  Destreza
  • Emoji de alegría  Chispa
  • Emoji de solidaridad  Solidaridad
Ilustración de cuatro manos sujetando el logo de Slack
Imagen de un ordenador portátil, un bloc de notas, una taza de café y plantas.

Trabajo y prosperidad

Como parte de la familia global de Salesforce, estamos orgullosos de ofrecer beneficios que te ayuden a sentirte bien y a dar lo mejor de ti. Accede a una gran variedad de beneficios y recursos y obtén orientación por parte de expertos para aprender a priorizar tu bienestar, de forma que progreses a la vez que mantienes el cuerpo y la mente sanos.

  • Tiempo libre para descansar, recargarte y hacer trabajos voluntarios
  • Cobertura médica excepcional
  • Programas completos para el bienestar, planificación familiar y más

Obtén más información sobre los beneficios

Imagen de un ordenador portátil, un bloc de notas, una taza de café y plantas.

Cómo crear un entorno inclusivo

Nuestro objetivo es contratar talentos diversos y ofrecer un trato respetuoso y apoyo durante todo el proceso de la entrevista y tras unirte a Slack. Fomentamos la diversidad y nos esforzamos por crear condiciones que ofrezcan a todos la misma oportunidad de progresar. Ofrecemos varios programas e iniciativas para fomentar estos valores.

Diversidad, motivación y pertenencia

El programa Diversidad, motivación y pertenencia libera el potencial de todos los empleados al invertir en una comunidad inclusiva centrada en la educación, introspección, oportunidad y crecimiento.

Rising Tides

Rising Tides es un programa de patrocinio que dura seis meses para un grupo prodigioso y diverso de grandes artífices y líderes emergentes de Slack que siempre han carecido de acceso a esta ayuda. Los participantes del programa reciben formación para el desarrollo de su carrera profesional, asesoramiento ejecutivo y patrocinio individual con un miembro del equipo ejecutivo de Slack, con el objetivo de construir una comunidad de apoyo entre iguales.

Grupos de recursos para empleados

Los grupos de recursos para empleados apoyan, promueven y celebran los grupos de empleados a los que les unen características o experiencias vitales en común.

Colaboraciones

Las iniciativas de colaboración como la que tenemos con The Next Chapter, un programa de aprendizaje para personas que han pasado por prisión, enfatizan el compromiso de Slack con la diversidad, la motivación y la pertenencia. Junto con The Last Mile, The Next Chapter forma y contrata a personas reinsertadas en la sociedad para que se unan a los equipos de ingeniería de Slack.

Oportunidades laborales

Descubre nuestras vacantes para trabajar totalmente a distancia, desde la oficina o de manera mixta.

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Sales

Business Development Representative - German Speaking Markets

Ireland - Dublin

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Slack Cloud Account Executive

United Kingdom - London

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Software Engineering

Senior Software Engineer, Frontend- Slack DevEx Platform

2 locations

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Senior/Staff Software Engineer- Machine Learning Infrastructure, Slack

4 locations

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Sr. Software Engineer, Database Infrastructure - Slack

Virginia - Washington DC Metro - Remote

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Staff Security Software Engineer, Vulnerability Management - Slack

3 locations

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