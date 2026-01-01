Trabaja con nosotros
Encuentra oportunidades flexibles y con posibilidad de trabajar a distancia y únete a nuestro equipo para lograr que la vida laboral sea más sencilla, placentera y productiva.
Slack se encuentra donde trabaja el futuro
Cada día, nos esforzamos por mejorar la forma de trabajar de todo el mundo y buscamos y refinamos los métodos para conseguirlo. Únete a nosotros para construir un futuro laboral más conectado, inclusivo y flexible:
Conectados
Nos reunimos desde cualquier lugar del mundo, sin importar la zona horaria, región, oficina o pantalla.
Inclusividad
Nuestros equipos reflejan la diversidad que existe en el mundo, con un acceso igualitario a las oportunidades para todos.
Flexible
Creemos en la libertad para trabajar cuándo y cómo se prefiera, de manera que todos prosperemos.
Nuestros valores esenciales
Aquí tienes algunos de los valores que nos definen como empresa. También rigen nuestro trabajo. Estamos construyendo una plataforma y productos en los que creemos; con la certeza de que tiene un gran valor ayudar a las personas a simplificar sus tareas y consiguiendo, asimismo, que se impliquen más en su trabajo, estén donde estén.
- Empatía
- Cortesía
- Espíritu de superación
- Destreza
- Chispa
- Solidaridad
Trabajo y prosperidad
Como parte de la familia global de Salesforce, estamos orgullosos de ofrecer beneficios que te ayuden a sentirte bien y a dar lo mejor de ti. Accede a una gran variedad de beneficios y recursos y obtén orientación por parte de expertos para aprender a priorizar tu bienestar, de forma que progreses a la vez que mantienes el cuerpo y la mente sanos.
- Tiempo libre para descansar, recargarte y hacer trabajos voluntarios
- Cobertura médica excepcional
- Programas completos para el bienestar, planificación familiar y más
Cómo crear un entorno inclusivo
Nuestro objetivo es contratar talentos diversos y ofrecer un trato respetuoso y apoyo durante todo el proceso de la entrevista y tras unirte a Slack. Fomentamos la diversidad y nos esforzamos por crear condiciones que ofrezcan a todos la misma oportunidad de progresar. Ofrecemos varios programas e iniciativas para fomentar estos valores.
Diversidad, motivación y pertenencia
El programa Diversidad, motivación y pertenencia libera el potencial de todos los empleados al invertir en una comunidad inclusiva centrada en la educación, introspección, oportunidad y crecimiento.
Rising Tides
Rising Tides es un programa de patrocinio que dura seis meses para un grupo prodigioso y diverso de grandes artífices y líderes emergentes de Slack que siempre han carecido de acceso a esta ayuda. Los participantes del programa reciben formación para el desarrollo de su carrera profesional, asesoramiento ejecutivo y patrocinio individual con un miembro del equipo ejecutivo de Slack, con el objetivo de construir una comunidad de apoyo entre iguales.
Grupos de recursos para empleados
Los grupos de recursos para empleados apoyan, promueven y celebran los grupos de empleados a los que les unen características o experiencias vitales en común.
Colaboraciones
Las iniciativas de colaboración como la que tenemos con The Next Chapter, un programa de aprendizaje para personas que han pasado por prisión, enfatizan el compromiso de Slack con la diversidad, la motivación y la pertenencia. Junto con The Last Mile, The Next Chapter forma y contrata a personas reinsertadas en la sociedad para que se unan a los equipos de ingeniería de Slack.
Oportunidades laborales
Descubre nuestras vacantes para trabajar totalmente a distancia, desde la oficina o de manera mixta.
¡Por favor, las solicitudes en inglés!
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Business Development Representative - German Speaking Markets
Ireland - Dublin
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Slack Cloud Account Executive
United Kingdom - London
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Senior Software Engineer, Frontend- Slack DevEx Platform
2 locations
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2 locations
Senior/Staff Software Engineer- Machine Learning Infrastructure, Slack
4 locations
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4 locations
Sr. Software Engineer, Database Infrastructure - Slack
Virginia - Washington DC Metro - Remote
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Staff Security Software Engineer, Vulnerability Management - Slack
3 locations
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