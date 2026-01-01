Un hombre sentado en un escritorio con su portátil colaborando con su equipo de RR. HH. en Slack.

Reúne a tu equipo y tus herramientas de RR. HH. en un mismo lugar

Con Slack tendrás una excelente experiencia de recursos humanos, en la que podrás optimizar la selección de personal y generar una cultura más colaborativa.

Descubre cómo usan Slack los equipos de RR. HH.

Contratación

Optimiza tu selección de personal

Al usar Slack para compartir impresiones sobre los candidatos y preparar las entrevistas, los equipos de recursos humanos consiguen agilizar la contratación de personal. Mejora tu proceso de selección integrando herramientas para revisar el perfil de los candidatos y organizar entrevistas, entre otras tareas.

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
puestos-vacantes
Sara Parras11:35Voy a publicar dos nuevos puestos: director de ingeniería y analista de control de calidad.
Matías González11:36Gracias, @Sara Parras. He compartido tu mensaje en el canal #gerentes-contratación para que estén al tanto.
🙌1
Marcos Bravo12:23¡Ya llegaron dos candidatos a #referencias! Qué buen comienzo.
🎉1
Enviar un mensaje a #puestos-vacantes
Sugerencias de canales
¿Qué es un canal?

Es un lugar donde compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales para diferentes proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para la contratación:
  • entrev.-gerente-ingen.

    Prepara a los panelistas o hablad de información confidencial en un canal cerrado.

  • necesidades-contratación

    Coordinad el proceso de selección y colaborad en las descripciones de las ofertas.

  • compensación

    Canal cerrado para que los gerentes debatan sobre las bandas salariales de los empleados actuales y futuros.

Sugerencias de canales
¿Qué es un canal?

Es un lugar donde compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales para diferentes proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para la contratación:
  • entrev.-gerente-ingen.

    Prepara a los panelistas o hablad de información confidencial en un canal cerrado.

  • necesidades-contratación

    Coordinad el proceso de selección y colaborad en las descripciones de las ofertas.

  • compensación

    Canal cerrado para que los gerentes debatan sobre las bandas salariales de los empleados actuales y futuros.

3 %

de reducción en el tiempo de contratación de nuevos empleados

“Nuestro equipo de contratación usa Slack para facilitar un proceso de entrevistas más fluido y eficaz. Esto nos ayuda a optimizar las entrevistas a candidatos, lo cual nos facilita el proceso internamente”.

Extracto de un estudio de IDC, patrocinado por Slack

Leer informe

Automatización

Centraliza tus recursos humanos

Slack reúne todas tus herramientas en un solo lugar, de modo que puedas concentrar tus esfuerzos y alcanzar tus objetivos más rápidamente.

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gerentes-contratación
Felipe Quispe11:35/adp solicitud-tiempo-libre
Asistente virtual ADP APPAquí tienes un resumen de tus vacaciones disponibles a fecha de 16 de julio de 2018:
Tienes 84 horas de tiempo libre remunerado disponibles.
Disponible
84 horas
Utilizadas
0 horas
Programado
0 horas
Ganadas/Ajustadas
84 horas
Crear solicitud de vacaciones Ver solicitudes existentes
Enviar un mensaje a #gerentes-contratación
  • Utiliza canales para analizar los candidatos

    Colabora en todo lo necesario, desde los currículos a las cartas de oferta, conectando el sistema de seguimiento de candidatos a Slack.

  • Permite a los empleados gestionar lo fundamental

    Reduce las desavenencias entre los empleados reuniendo lo fundamental en un lugar, incluidas la información sobre las nóminas y las solicitudes de vacaciones.

  • Mantén la información organizada y accesible

    Pon el conocimiento de la organización al alcance de todo el mundo. Es posible buscar y compartir contenido sin salir de Slack para dar a todo el mundo las respuestas que necesita más rápidamente.

GreenhouseHiredLeverADPZenefitsCakeHRGuruTettra
Ver todas las integraciones de RR. HH.

Incorporación

Acelera el proceso de incorporación de los nuevos empleados

Con Slack, los nuevos empleados pueden aprender cómo funciona todo antes y ponerse manos a la obra con mayor rapidez. Para facilitar su adaptación a la empresa, puedes crear un canal de nuevas contrataciones y animarlos a que revisen los demás canales para ponerse al día de los diferentes proyectos y discusiones.

A sample conversation discussing marketing website traffic in Slack
nuevas-contrataciones-ago-14
María del Carmen Martín9:00¡Te damos la bienvenida a tu segundo día en Ficciones S. A.! Hoy en el proceso de orientación revisaremos las prestaciones de salud y el resto de estupendos incentivos. Aquí tienes un resumen:
Beneficios en Acme314kB PDF
ha subido este archivo: Beneficios en Acme
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Dolores Vega9:01¡Gracias, @María del Carmen Martín! Qué ilusión me hacen estos incentivos.
👍1
Fernando Garcia9:10El equipo de TI también estará con nosotros a lo largo de la mañana si tenéis más dudas sobre vuestros ordenadores nuevos.
Enviar un mensaje a #nuevas-contrataciones-ago-14
Sugerencias de canales
¿Qué es un canal?

Es un lugar donde compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales para diferentes proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para la incorporación de nuevos empleados:
  • nuevas-contrataciones-junio

    Reúne a los nuevos empleados para que accedan a toda la información necesaria.

  • ayuda-ventajas-españa

    Atiende las preguntas de los empleados, tanto los nuevos como los antiguos.

  • incorporación-ingen.

    Ayuda a los departamentos y equipos a estandarizar el proceso de incorporación de los nuevos empleados.

Sugerencias de canales
¿Qué es un canal?

Es un lugar donde compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales para diferentes proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para la incorporación de nuevos empleados:
  • nuevas-contrataciones-junio

    Reúne a los nuevos empleados para que accedan a toda la información necesaria.

  • ayuda-ventajas-españa

    Atiende las preguntas de los empleados, tanto los nuevos como los antiguos.

  • incorporación-ingen.

    Ayuda a los departamentos y equipos a estandarizar el proceso de incorporación de los nuevos empleados.

24 %

de disminución en el tiempo que le toma a los nuevos empleados alcanzar plena productividad

"A medida que una startup crece, se incorporan más procesos y más personas a la cadena de valor. Poco a poco las cosas van recuperando su ritmo natural. Parte de esa mentalidad de empresa emergente consiste en optimizar la comunicación y las prestaciones. Y en eso Slack nos ha ayudado mucho".

Lee Jones

Fidelización de Capital Humano y Redes Sociales, Trivago

Leer historia

Motivación

Genera una sólida cultura organizacional

Los equipos no solo utilizan Slack para trabajar; en los canales, también llegan a conocerse mejor y van construyendo la cultura organizacional. A la hora de trabajar el espíritu de equipo, aprovecha las herramientas que ofrece Slack para contribuir a que los empleados se sientan más satisfechos y la aumentar la transparencia.

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oficina-bcn
Dolores Vega12:42¡Gracias a la persona que encontró mi abrigo!
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María del Carmen Martín13:00¡Hora de jugar al escondite! En algún rincón de esta oficina hay dos entradas para el partido de esta noche. Acierta las preguntas para recibir una pista.
Laura Gallardo13:02Primera pista: ¿cómo se llama el perro del primer empleado de la oficina de Bilbao?
🤔4
Enviar un mensaje a #oficina-bcn
Sugerencias de canales
¿Qué es un canal?

Es un lugar donde compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales para diferentes proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para aumentar la participación e interacción de tu equipo:
  • avisos-bcn

    Dedica un espacio a los avisos oficiales relacionados con un grupo concreto.

  • desarrollo-empleados

    Lleva a cabo programas de desarrollo y formación para grupos de empleados en un canal.

  • preguntas-ejecutivos

    Fomenta la transparencia con un foro abierto en el que plantear preguntas a los altos ejecutivos de la empresa.

Sugerencias de canales
¿Qué es un canal?

Es un lugar donde compartir archivos y mensajes con tus equipos. Puedes crear canales para diferentes proyectos, temas, departamentos o lo que tenga más sentido para tu empresa.

para aumentar la participación e interacción de tu equipo:
  • avisos-bcn

    Dedica un espacio a los avisos oficiales relacionados con un grupo concreto.

  • desarrollo-empleados

    Lleva a cabo programas de desarrollo y formación para grupos de empleados en un canal.

  • preguntas-ejecutivos

    Fomenta la transparencia con un foro abierto en el que plantear preguntas a los altos ejecutivos de la empresa.

10 %

de mejoras en la satisfacción de los empleados

“Slack es una gran ayuda para promover la cultura de la empresa… y permite que todo el mundo que necesite participar pueda colaborar y acceder a ella”.

Extracto de un estudio de IDC, patrocinado por Slack

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