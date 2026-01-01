Incorporación

Acelera el proceso de incorporación de los nuevos empleados

Con Slack, los nuevos empleados pueden aprender cómo funciona todo antes y ponerse manos a la obra con mayor rapidez. Para facilitar su adaptación a la empresa, puedes crear un canal de nuevas contrataciones y animarlos a que revisen los demás canales para ponerse al día de los diferentes proyectos y discusiones.