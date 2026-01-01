Historias inspiradoras, productividad admirable
La eficiencia abunda en los casos de éxito de los equipos, empresas e industrias que forman el futuro del trabajo. Lo hacen todo con la ayuda de Slack.
Busca más historias
Cómo integra Notion su interfaz de IA en Slack
De acrobacias en acantilados a cañones humanos: cómo Beast Industries consigue cada toma con un millón de visitas gracias a Slack
En Slack, OpenAI convierte Codex en un verdadero compañero de equipo para ingeniería
Lumina Solar mejora su toma de decisiones gracias a Slack y Agentforce
1-800Accountant adapta los procesos fiscales con Slack y Agentforce
Vercel construye el futuro nativo con IA usando Slack como su sistema operativo basado en agentes para el trabajo
Adaptación inteligente: Anthropic ahorra y agiliza sus procesos con Slack
Del desarrollo de productos a las asociaciones: Zenni Optical y Slack
Cómo Bell Canada está transformando las ventas a escala con Slack y Agentforce
Cómo Box usa Slack para reducir el número de reuniones y agilizar los acuerdos
Cómo Caraway crea productos y se expande por todo el mundo con Slack como su sede virtual
Rivian consigue estar a la vanguardia de los vehículos eléctricos gracias a Slack
Invertir en el trabajo en equipo vale la pena
338 %
de retorno de la inversión1
2,1
millones de dólares en ahorros en productividad1
85 %
afirma que Slack ha mejorado la comunicación2
47 %
sienten que su productividad ha mejorado2
2 Todos los valores aparecen ajustados al riesgo y con el valor actual de tres años. “The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams” (El impacto económico total de Slack en los equipos técnicos), Forrester, 2020.