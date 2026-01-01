Kin + Carta une a su equipo global con SlackLeer historia

Historias inspiradoras, productividad admirable

La eficiencia abunda en los casos de éxito de los equipos, empresas e industrias que forman el futuro del trabajo. Lo hacen todo con la ayuda de Slack.

Gracias a su plataforma de productividad, los equipos de trivago disfrutan de la agilidad y la innovación a la hora de trabajar
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Cómo Up utilizó Slack para desarrollar el primer banco digital de Australia y logró atraer a más de 340 000 clientes.
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Deliveroo, de empresa de reparto de comida a empresa impulsada por los datos gracias a Slack
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Invertir en el trabajo en equipo vale la pena

  • 338 %

    de retorno de la inversión1

  • 2,1

    millones de dólares en ahorros en productividad1

  • 85 %

    afirma que Slack ha mejorado la comunicación2

  • 47 %

    sienten que su productividad ha mejorado2

1 Promedio ponderado. Basado en una encuesta de 2707 respuestas de usuarios semanales de Slack en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, con un margen de error de ± 2 % al 95 % CI (diciembre de 2021).
2 Todos los valores aparecen ajustados al riesgo y con el valor actual de tres años. “The Total Economic Impact of Slack for Technical Teams” (El impacto económico total de Slack en los equipos técnicos), Forrester, 2020.

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