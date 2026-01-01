Gracias a su plataforma de productividad, los equipos de trivago disfrutan de la agilidad y la innovación a la hora de trabajar

Uno de los sitios web de búsqueda de alojamiento y hoteles más importantes del mundo, trivago, ha recibido el Premio a la excelencia de Alemania por utilizar Slack durante más de siete años para complementar su modelo de trabajo híbrido y ofrecer a sus equipos integraciones sencillas y una comunicación ágil, accesible y dinámica.

La empresa con sede en Düsseldorf, fundada en 2005, cuenta con equipos de más de 80 nacionalidades, todos unidos por su objetivo común: revolucionar la manera de buscar y comparar hoteles y alojamientos de millones de viajeros y viajeras de todo el mundo.

Una de las claves de la cultura de trivago es la flexibilidad, que fomentan gracias a la plataforma de mensajes basada en canales segura de Slack. Los canales de Slack y los emojis personalizados ayudan a establecer unos principios de disponibilidad comunes, que permiten establecer los límites del trabajo y ayudan a los empleados a encontrar el equilibrio entre la vida laboral y la personal. Además, ofrecen prácticas recomendadas para decidir cuándo y cómo usar las Juntas de Slack para ponerse al día.

Los canales de Slack de trivago se centran en los negocios, productos y novedades del sector más importantes. Además, los canales de unidades ayudan a que los equipos colaboren. La empresa ha lanzado recientemente grupos de comunidades cercanas con embajadores para promover la conexión entre trabajadores y crear un entorno agradable para la incorporación de nuevos miembros en estos tiempos en los que cada vez más equipos trabajan de forma remota.

Los equipos de servicio técnico de trivago aprovechan la automatización, las plantillas personalizadas y los flujos de trabajo para realizar reuniones informativas diarias asíncronas y establecen recordatorios de Slack para los procesos rutinarios. Algunos flujos de trabajo más avanzados incluyen un bot personalizado diseñado para que el equipo legal pueda automatizar la recopilación de los contratos trimestrales. Además, la empresa organizó recientemente una formación sobre el creador de flujos de trabajo para que los empleados interesados puedan crear sus flujos de trabajo reutilizables sin código, directamente desde el lugar donde trabajen en los canales.

Para homogeneizar la comunicación con más de 110 organizaciones externas, que incluyen publicistas y socios, trivago usa Slack Connect. Además, está probando a utilizar la plataforma para establecer conexiones previas a la incorporación de nuevos empleados.

La empresa también ha implementado sus herramientas internas en los Flujos de trabajo de Slack, como es el caso de una herramienta de comentarios que permite que todo el mundo publique sus comentarios, reflexiones e ideas de forma anónima, lo que elimina los silos de información en todos los niveles.

Al eliminar las jerarquías, fomentar la flexibilidad y aprovechar la automatización para mejorar los flujos de trabajo en Slack, trivago seguirá estando a la vanguardia de su sector, con una cultura futurista que ya disfrutan millones de viajeros y viajeras.