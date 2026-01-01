trivago 團隊借助生產力平台保持敏捷和創新

全球知名住宿搜尋網站 trivago 七年多來始終使用 Slack 為混合辦公模式提供支援，賦予員工流暢的整合功能，以及敏捷、易用、動態的溝通管道，因而獲頒 Slack 的卓越獎—德國。

trivago 成立於 2005 年，總部位於杜塞道夫，員工來自超過 80 個國家。他們擁有共同的目標，就是重塑數百萬名遊客搜尋、比較飯店和其他住宿選擇的方式。

trivago 透過 Slack 依頻道區隔的安全傳訊平台，營造公司注重彈性的工作文化。藉由 Slack 頻道和自訂表情符號，團隊可就工作時間劃定明確的分界，使所有人擁有一致的期望，鼓勵員工在工作和生活之間取得平衡，保持健康。該公司針對 Slack 微型會議的使用時間和使用方式制定了一套最佳作法，方便員工快速查看。

專用 Slack 頻道主要處理 trivago 的首要業務、產品和產業更新，各單位的頻道則主要促進員工之間的互動和參與。公司近期啟動了鄰近社群群組，配有專屬大使負責強化人員交流，營造更熱情友善的工作環境，以迎接許多遠端入職的新員工。

trivago 技術團隊利用自動化、自訂範本和工作流程，非同步進行每日快速會議和回顧，同時為例行工作流程設定 Slack 提醒。公司還使用更為進階的工作流程，例如為法務團隊建立自訂機器人，將每一季的合約彙整工作自動化。trivago 最近還舉辦了一場工作流程建立培訓，任何有興趣的員工都能參加，學習在目前工作所使用的頻道內，在不必寫程式的情況下自行建立可重複使用的工作流程。

trivago 妥善運用 Slack Connect，簡化與廣告商和合作夥伴等超過 110 個外部組織的溝通，並測試如何使用這個平台與新員工在正式就職前保持聯絡。

公司還在 Slack 工作流程中執行現有的內部工具，包括一款可讓每個人匿名分享看法、意見和想法的意見回饋工具，打破各階層之間資訊不流通的窠臼。

透過消除階層、增進彈性並善用 Slack 的自動化功能簡化工作，trivago 將繼續推行創新、前瞻的文化，為數百萬名幸運的旅客提供服務。