Grâce à leur plateforme de productivité, les équipes de trivago restent agiles et innovantes

En tant que site web leader de la recherche d’hébergement internationale, trivago reçoit le Prix d’excellence – Allemagne de Slack. Il récompense l’entreprise pour avoir utilisé Slack pendant plus de sept ans afin de soutenir son modèle de travail hybride, en fournissant à ses collaborateurs des intégrations transparentes et une communication agile, accessible et dynamique.

L’entreprise a été fondée en 2005 à Düsseldorf. Son personnel, provenant de plus de 80 pays différents, a pour objectif commun de repenser la façon dont des millions de voyageurs cherchent et comparent les hôtels et autres hébergements.

La flexibilité est un élément essentiel à la culture d’entreprise de trivago. Elle se déploie sans heurt grâce à l’utilisation de la plateforme sécurisée de messagerie par canaux Slack. Les canaux Slack et les émojis personnalisés permettent aux équipes de s’entendre sur leurs disponibilités, ce qui fixe des limites et encourage les salariés à adopter un équilibre sain entre vie professionnelle et vie privée. Les équipes ont mis en place de bonnes pratiques pour savoir quand et comment utiliser les appels d’équipe Slack pour effectuer des mises au point rapides.

Des canaux Slack spécifiques regroupent les mises à jour essentielles de trivago concernant les activités, les produits et le marché, et les canaux d’unité renforcent l’investissement personnel de l’ensemble des salariés. L’entreprise a récemment lancé des groupes locaux avec des ambassadeurs spécifiques pour renforcer les liens et créer un environnement accueillant pour toutes les nouvelles recrues qui rejoignent l’entreprise en distanciel.

Les équipes techniques de trivago exploitent l’automatisation, des modèles personnalisés et des flux de travail pour les réunions quotidiennes asynchrones et les bilans, en définissant des rappels Slack pour les processus répétitifs. Les flux de travail plus avancés comprennent un bot personnalisé conçu pour l’équipe juridique, qui leur permet d’automatiser la récupération des contrats trimestriels. L’entreprise a également organisé récemment une formation pour le générateur de flux de travail, afin de permettre à tous les salariés intéressés de créer leurs propres flux de travail sans codage, directement depuis les canaux dans lesquels ils travaillent déjà.

Pour améliorer la communication avec plus de 110 entreprises externes, dont des agences de publicité et des partenaires, trivago utilise Slack Connect. L’entreprise teste également l’utilisation de la plateforme pour les connexions de pré-intégration des futurs salariés.

Elle a également intégré certains outils internes dans les flux de travail Slack, notamment un outil de retour d’information qui permet aux utilisateurs de partager leurs commentaires, réflexions et idées de manière anonyme, en supprimant ainsi les silos à tous les niveaux.

En éliminant les niveaux hiérarchiques, en encourageant la flexibilité et en tirant parti de l’automatisation pour rationaliser le travail dans Slack, trivago reste le pionnier d’une culture innovante et avant-gardiste, au service de millions de voyageurs satisfaits.