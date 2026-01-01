Impulsados por su plataforma de productividad, los equipos de trivago se mantienen ágiles e innovadores

Un sitio web líder en la búsqueda de alojamiento a nivel mundial, trivago, recibe el Premio a la excelencia de Slack en Alemania por usar Slack durante siete años para apoyar su modelo de trabajo híbrido, capacitando a sus empleados gracias a las integraciones fluidas y la comunicación ágil, accesible y dinámica.

Fundada en 2005 y con sede en Düsseldorf, la plantilla de trivago representa a más de 80 países, unidos por el objetivo común de reformular la manera en que millones de viajeros buscan y comparan hoteles y otros alojamientos.

La clave de la cultura de trabajo de trivago es la flexibilidad, fomentada por el uso de la plataforma de mensajería segura basada en canales de Slack. Los canales de Slack y los emoijs personalizados alinean a los equipos en cuanto a las expectativas de disponibilidad, estableciendo límites que animan a los empleados a adoptar un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida privada. Cuentan con prácticas recomendadas sobre cuándo y cómo utilizar las Juntas de Slack para realizar comprobaciones rápidas.

Los canales designados de Slack se centran en las actualizaciones más importantes del negocio, del producto y del sector de trivago, y los canales de la unidad activan el compromiso de toda la plantilla. La empresa lanzó recientemente grupos de comunidad locales con embajadores dedicados para promover la conexión y crear un entorno acogedor durante un tiempo en el que muchos empleados nuevos se incorporan de forma remota.

Los equipos técnicos de trivago aprovechan la automatización, las plantillas personalizadas y los flujos de trabajo para las reuniones diarias asíncronas y las retrospectivas, estableciendo recordatorios de Slack para los procesos rutinarios. Los flujos de trabajo más avanzados incluyen un bot personalizado creado para que el equipo legal automatice la recopilación de contratos trimestrales. La empresa también organizó recientemente una formación de Generador de flujos de trabajo para que los empleados interesados puedan componer sus propios flujos de trabajo reutilizables sin código, justo donde ya están trabajando en canales.

Para simplificar la comunicación con más de 110 organizaciones externas, incluidos anunciantes y socios, trivago utiliza Slack Connect. También está probando el uso de la plataforma para las conexiones previas a la incorporación de nuevos empleados.

La empresa también implementó las herramientas internas existentes en los flujos de trabajo de Slack, incluida una de retroalimentación que permite a cualquier persona compartir comentarios, reflexiones e ideas de forma anónima, rompiendo las barreras en todos los niveles.

Al eliminar las jerarquías, fomentar la flexibilidad y aprovechar la automatización para agilizar el trabajo en Slack, trivago seguirá siendo pionero en una cultura innovadora y con visión de futuro que sirve a millones de viajeros afortunados.