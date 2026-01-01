Comparte documentos y archivos de forma colaborativa
Reúne en Slack tus archivos y las conversaciones en torno a ellos. Verás cómo fluye la comunicación.
Entrega documentos desde cualquier lugar
Puedes compartir archivos, documentos, fotos y videos desde tu computadora, dispositivo o servicio de almacenamiento en la nube de tu elección, todo sin cambiar de pestaña o ventana.
Colabora en torno a archivos de gran tamaño
En ocasiones, los archivos de gran tamaño necesitan diferentes programas para abrirlos y hay varios departamentos trabajando con ellos. Al tener incorporada la función de compartir documentos y archivos, es más fácil tener una visión general y conocer los matices del producto final.
Los canales, el espacio perfecto para compartir archivos
En Slack, los archivos y las conversaciones se comparten en espacios llamados canales, en los que se pueden realizar búsquedas. Los canales facilitan compartir archivos y su contexto con la gente adecuada, así como encontrar dichos archivos más tarde.
Compartir archivos sin salir de Slack
Compartir archivos, ya sea arrastrándolos o agregándolos de forma sencilla desde servicios como Google Drive, forma parte de la esencia de Slack tanto como escribir y enviar mensajes.Cómo agregar archivos en Slack
Tus archivos: seguros y protegidos
Nos tomamos muy en serio tu seguridad, lo que incluye el uso compartido seguro de archivos y documentos. Cuando compartes archivos en canales privados o en mensajes, solo las personas incluidas en la conversación tienen acceso a ellos.
Tus documentos, en varios dispositivos
Slack sincroniza al instante y automáticamente los mensajes, los archivos y los documentos de todos tus canales y mensajes, por lo que siempre tienes acceso a ellos desde todos los dispositivos que uses en tu día a día.Descargar la aplicación de Slack
Echa un vistazo más de cerca al intercambio de archivos en Slack
Una gran cantidad de formas de trabajar con tus archivos en Slack
Subir y compartir archivos
Slack Essentials: un enfoque paso a paso para recopilar comentarios
Preguntas frecuentes
Puedes compartir casi cualquier tipo de archivo de hasta 1 GB de tamaño en Slack desde tu dispositivo, o agregarlos desde una aplicación de administración de archivos como Box, Dropbox, Google Drive o OneDrive.
Fijar con un pin archivos y mensajes es una excelente manera de tener información importante a mano para poder acceder a ella fácilmente. Simplemente coloca el cursor sobre el mensaje que deseas fijar con un pin, haz clic en el ícono de tres puntos ••• para ver más acciones que puedes realizar, luego selecciona la opción para fijar el mensaje con un pin. ¡Listo!
Sí, puedes conectar muchas de las aplicaciones de administración de documentos y uso compartido de archivos más populares para las empresas. Explora Slack Marketplace para obtener una lista completa y comienza a compartir el acceso a tus presentaciones, documentos y más, directamente desde Slack.
Sí. Nos tomamos la seguridad en serio, incluidas la protección y privacidad de tus archivos. Los datos en reposo en la red de producción de Slack se cifran mediante estándares de cifrado que cumplen con FIPS 140-2 y que se aplican a todo tipo de datos en reposo dentro de los sistemas de Slack, incluidas las bases de datos relacionales, los almacenes de archivos y las copias de seguridad de las bases de datos. Para los datos en tránsito, Slack admite los últimos conjuntos de cifrado seguro recomendados para cifrar todo el tráfico en tránsito, incluido el uso de protocolos TLS 1.2, cifrado AES-256 y firmas SHA-2, siempre que los clientes lo admitan. También ofrecemos muchas funciones de seguridad integradas, como el inicio de sesión único, para garantizar que solo las personas adecuadas y los dispositivos aprobados puedan acceder a la información de tu empresa en Slack. Puedes obtener más información en nuestra Página de seguridad.
Atención: Slack no controla la naturaleza de los datos enviados a los espacios de trabajo de Slack. El cliente es el controlador de sus datos, que se definen como los mensajes, archivos u otros contenidos enviados a través de las cuentas de Servicios. Consulta la sección de la Política de privacidad de Slack sobre «Información que recopilamos y recibimos» para obtener más detalles sobre los elementos de datos, incluidos los elementos de datos personales definidos como «otra información» que están controlados por Slack.
Buena pregunta. El acceso de tu equipo a los archivos cargados varía según el plan que tengan:
• Plan Gratuito: acceso a los archivos por 90 días
• Los demás planes: acceso ilimitado a los archivos
Los archivos incluyen clips de audio y video, PDF, documentos, imágenes y capturas de pantalla.
El acceso ilimitado por 90 días permite que los usuarios carguen todos los archivos que los equipos necesitan para colaborar y completar su trabajo. Slack es una plataforma de productividad y no debería usarse como repositorio de almacenamiento de archivos o registros.