Sí. Nos tomamos la seguridad en serio, incluidas la protección y privacidad de tus archivos. Los datos en reposo en la red de producción de Slack se cifran mediante estándares de cifrado que cumplen con FIPS 140-2 y que se aplican a todo tipo de datos en reposo dentro de los sistemas de Slack, incluidas las bases de datos relacionales, los almacenes de archivos y las copias de seguridad de las bases de datos. Para los datos en tránsito, Slack admite los últimos conjuntos de cifrado seguro recomendados para cifrar todo el tráfico en tránsito, incluido el uso de protocolos TLS 1.2, cifrado AES-256 y firmas SHA-2, siempre que los clientes lo admitan. También ofrecemos muchas funciones de seguridad integradas, como el inicio de sesión único, para garantizar que solo las personas adecuadas y los dispositivos aprobados puedan acceder a la información de tu empresa en Slack. Puedes obtener más información en nuestra Página de seguridad.



Atención: Slack no controla la naturaleza de los datos enviados a los espacios de trabajo de Slack. El cliente es el controlador de sus datos, que se definen como los mensajes, archivos u otros contenidos enviados a través de las cuentas de Servicios. Consulta la sección de la Política de privacidad de Slack sobre «Información que recopilamos y recibimos» para obtener más detalles sobre los elementos de datos, incluidos los elementos de datos personales definidos como «otra información» que están controlados por Slack.