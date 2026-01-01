Slack 頻道周圍顯示人員的個人檔案照片和頻道名稱，例如「團隊設計」和「帳單」
文件共用

探索協作文件和檔案共用

將你的檔案及與其相關對話集中在 Slack 內。這就像「邊展示邊介紹」，只不過是在工作環境中。

從任何地方傳送文件

可以選擇從你的電腦、裝置或雲端儲存服務分享檔案、文件、照片和視訊，完全不需要切換標籤或視窗。

查看 Slack Marketplace

Logo of Google Drive
Google Drive
File Management
Logo of OneDrive and SharePoint
OneDrive and SharePoint
File Management
Logo of Dropbox (Legacy)
Dropbox (Legacy)
File Management
Logo of Seismic Knowledge
Seismic Knowledge
File Management

檔案分享，認識頻道

在 Slack 中，檔案和對話在井然有序、可搜尋的空間 (稱為頻道) 中流通。有了頻道，與合適的人員分享檔案及相關資訊更加輕鬆，日後要搜尋這些檔案也很方便。

整合檔案分享

從拖放到透過 Google 雲端硬碟等服務快速新增文件，分享檔案與輸入和寄送訊息一樣，都是 Slack 的一部分。

如何將檔案新增到 Slack

你的檔案：安全有保障

我們非常重視安全性，包括共用檔案與文件的安全。當你在私人頻道或訊息中分享檔案時，只有其中的人員才能看到這些檔案或在搜尋中找到。

不同的裝置，相同的文件

在你忙碌的一天中，從一台裝置切換到另一台裝置時，Slack 會自動並立即同步所有頻道和訊息中的訊息、檔案和文件。

下載 Slack 應用程式

常見問題

你可以在 Slack 中從裝置分享最大達 1GB 的任何類型檔案，或是從 Box、 Dropbox、Google Drive 或 OneDrive 等檔案管理應用程式新增檔案。

釘選檔案和訊息是很實用的方法，能讓重要資訊隨手可得以便參考。只需將游標暫留在想要釘選的訊息上，按一下 ••• 三個點圖示，即可查看更多可採取的動作，然後選取釘選訊息的選項。就是這麼簡單！

可以，你可以連結多數常見的企業用檔案分享與文件管理應用程式。瀏覽 Slack Marketplace 以查看完整清單，並直接在 Slack 上開始分享簡報和文件等的存取。

是的。我們非常重視安全性，包括檔案的安全性和隱私性。Slack 生產網路中儲存的資料透過符合 FIPS 140-2 規範的加密標準加密，此做法適用於儲存於 Slack 系統內部所有類型的資料，包含關聯式資料庫、儲存的檔案與資料庫備份。針對傳輸中的資料，Slack 支援最新建議安全密碼套件，可將所有傳輸中資料加密，包含使用 TLS 1.2 通訊協定、AES-256 加密及 SHA-2 簽章 (若客戶有支援這些服務)。為了確保只有適當的人員與獲准裝置可存取你的公司在 Slack 上的資訊，我們也提供許多內建安全性功能，像是單一登入。你可以在我們的資訊安全頁面中深入瞭解相關資訊。

請注意：Slack 無法控制提交至 Slack 工作空間的資料內容，客戶才有權控制客戶資料 (即透過服務帳號提交的訊息、檔案或其他內容)。請參閱 Slack 隱私權政策的「我們蒐集與取得的資訊」部分，以進一步瞭解資料元素，包含任何定義為由 Slack 控制的「其他資訊」的個人資料元素。

好問題！團隊對於已上傳檔案的存取權因方案而異：

• 免費方案：90 天的檔案存取權
• 其他所有方案：存取檔案無限制

此類檔案包括語音和影片剪輯、PDF、文件、影像和螢幕截圖。

無論是 90 天或無限的檔案存取權，人員都能上傳團隊協作和完成工作所需的全部檔案。Slack 是生產力平台，並非只做為檔案或記錄儲存庫使用。

