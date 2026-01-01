從任何地方傳送文件
可以選擇從你的電腦、裝置或雲端儲存服務分享檔案、文件、照片和視訊，完全不需要切換標籤或視窗。
協作處理大型檔案
有時，大型檔案包含跨不同軟體或部門的片段。搭配內嵌檔案和文件分享，從更廣泛的角度巧妙制定出最終成品。
檔案分享，認識頻道
在 Slack 中，檔案和對話在井然有序、可搜尋的空間 (稱為頻道) 中流通。有了頻道，與合適的人員分享檔案及相關資訊更加輕鬆，日後要搜尋這些檔案也很方便。
整合檔案分享
從拖放到透過 Google 雲端硬碟等服務快速新增文件，分享檔案與輸入和寄送訊息一樣，都是 Slack 的一部分。如何將檔案新增到 Slack
你的檔案：安全有保障
我們非常重視安全性，包括共用檔案與文件的安全。當你在私人頻道或訊息中分享檔案時，只有其中的人員才能看到這些檔案或在搜尋中找到。
不同的裝置，相同的文件
在你忙碌的一天中，從一台裝置切換到另一台裝置時，Slack 會自動並立即同步所有頻道和訊息中的訊息、檔案和文件。下載 Slack 應用程式
常見問題
你可以在 Slack 中從裝置分享最大達 1GB 的任何類型檔案，或是從 Box、 Dropbox、Google Drive 或 OneDrive 等檔案管理應用程式新增檔案。
釘選檔案和訊息是很實用的方法，能讓重要資訊隨手可得以便參考。只需將游標暫留在想要釘選的訊息上，按一下 ••• 三個點圖示，即可查看更多可採取的動作，然後選取釘選訊息的選項。就是這麼簡單！
可以，你可以連結多數常見的企業用檔案分享與文件管理應用程式。瀏覽 Slack Marketplace 以查看完整清單，並直接在 Slack 上開始分享簡報和文件等的存取。
是的。我們非常重視安全性，包括檔案的安全性和隱私性。Slack 生產網路中儲存的資料透過符合 FIPS 140-2 規範的加密標準加密，此做法適用於儲存於 Slack 系統內部所有類型的資料，包含關聯式資料庫、儲存的檔案與資料庫備份。針對傳輸中的資料，Slack 支援最新建議安全密碼套件，可將所有傳輸中資料加密，包含使用 TLS 1.2 通訊協定、AES-256 加密及 SHA-2 簽章 (若客戶有支援這些服務)。為了確保只有適當的人員與獲准裝置可存取你的公司在 Slack 上的資訊，我們也提供許多內建安全性功能，像是單一登入。你可以在我們的資訊安全頁面中深入瞭解相關資訊。
請注意：Slack 無法控制提交至 Slack 工作空間的資料內容，客戶才有權控制客戶資料 (即透過服務帳號提交的訊息、檔案或其他內容)。請參閱 Slack 隱私權政策的「我們蒐集與取得的資訊」部分，以進一步瞭解資料元素，包含任何定義為由 Slack 控制的「其他資訊」的個人資料元素。
好問題！團隊對於已上傳檔案的存取權因方案而異：
• 免費方案：90 天的檔案存取權
• 其他所有方案：存取檔案無限制
此類檔案包括語音和影片剪輯、PDF、文件、影像和螢幕截圖。
無論是 90 天或無限的檔案存取權，人員都能上傳團隊協作和完成工作所需的全部檔案。Slack 是生產力平台，並非只做為檔案或記錄儲存庫使用。