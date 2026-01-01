好問題！團隊對於已上傳檔案的存取權因方案而異：



• 免費方案：90 天的檔案存取權

• 其他所有方案：存取檔案無限制



此類檔案包括語音和影片剪輯、PDF、文件、影像和螢幕截圖。



無論是 90 天或無限的檔案存取權，人員都能上傳團隊協作和完成工作所需的全部檔案。Slack 是生產力平台，並非只做為檔案或記錄儲存庫使用。