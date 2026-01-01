常見問題
好問題。Slack 是公司上下工作的全新方法，不同於電子郵件，Slack 是一個更快速、更有條理且更安全的平台；你的所有通訊都會被整理到頻道中，而且頻道的建立、加入和搜尋都輕而易舉。當公司的所有資訊與工作都彙整在一個頻道中，所有人就會明確知道該到哪裡完成工作。Slack 也將 AI 帶入工作流程中，協助你完成一整天的工作，讓你更快更輕鬆地找出所需的資訊並予以回應。而且不同於電子郵件，Slack 整合技術堆疊中的所有其他系統，將你的所有工作變成單一的作業系統。Slack 將完成工作所需的資源和成員整合到單一位置，讓你告別環境切換，資料隔閡或情報遺失。 如果想閱讀更多與此主題相關的內容，建議你查看我們的資源庫。
Slack 中的工作從頻道開始。針對所有專案、團隊、辦公室、部門 (工作上涵蓋的一切) 建立頻道，為每個即將發生的對話建立一個空間。而且頻道易於連接和建立，因此 Slack 可以適應不斷變化的需求。如果新人加入了專案，只需將其新增到頻道中，他們就能向上捲動以閱讀先前的對話。當需要展開新專案時，請建立新頻道，然後邀請合適的人員。 要深入瞭解，請閱讀關於如何在頻道中進行有效的合作。
Slack AI 在值得信任的 Slack 基礎架構上執行，也秉持著客戶期許 Slack 在資安措施和法遵標準等各方面應發揮的水準。Slack 不與大型語言模型 (LLM) 提供者分享客戶資料，也不使用客戶資料訓練 LLM。 我們的大型語言模型直接儲存在 Slack 的 AWS 虛擬私有雲端主機，確保資料不會外流。詳情請參閱此處內容。
是的，你可以在 Slack 安全地討論機密資訊。Slack 提供多種方法來確保你的資訊、對話和檔案安全無虞。Slack 在每一層都提供企業級的安全防護，並符合多項合規認證，包括 SOC 2、SOC 3、ISO/IEC 27001 等。Slack 符合 GDPR 規範，可依 HIPAA 和 FINRA 標準妥善設定。Slack 具備 FedRAMP 中等授權。 另外，Slack 還提供先進的安全防護功能，例如企業金鑰管理，可讓管理員精細控制資料加密作業。你也可以將自己的安全防護工具與 Slack 整合，一旦系統偵測到威脅，你就能立即收到通知。如要深入瞭解 Slack 的全方位安全防護計劃，請前往此處。
是的！與電子郵件不同，Slack 不易受垃圾郵件或網路釣魚影響，90% 的資料外洩事件都是肇因於此。我們不會將你的 Slack 帳號代碼賣給廣告商或放在郵件清單上；你只會從組織內部的其他人或使用 Slack Connect 的受信任合作夥伴端收到 Slack 訊息。你可能會從已整合到工作空間的應用程式 (例如 Asana、Google 文件或 Jira) 收到通知。 Slack 提供企業級的資料保護和隱私保障。精細的控管機制可讓管理員為每位使用者自訂安全設定，可確保不會有人看到不應查看的內容。深入瞭解 Slack 如何以安全的方式取代貴公司內部的電子郵件。
Slack Connect 為組織提供更安全高效的溝通方式。這項工具可讓你在 Slack 中整合與外部合作夥伴、客戶、廠商和其他人的所有對話，藉此取代電子郵件往返，並促進協作。Slack 的企業級安全防護功能和法規遵循標準 (例如企業金鑰管理) 在 Slack Connect 也適用。於此處深入瞭解 Slack Connect。