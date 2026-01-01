Excelente pregunta. Slack es una nueva forma de trabajar para toda tu empresa. Slack es una plataforma más rápida, mejor organizada y más segura que el correo electrónico: toda tu comunicación se organiza en canales fáciles de crear y buscar, y a los que puedes unirte fácilmente. Cuando hay un canal para todo lo que sucede en tu empresa, todo el mundo sabe exactamente dónde acudir para sacar el trabajo adelante. Slack también incorpora la IA al flujo de trabajo para ayudarte durante tu jornada laboral, pues te permite encontrar la información que necesitas y tomar las decisiones pertinentes de forma más rápida y sencilla. Además, a diferencia del correo electrónico, Slack se integra con todos los demás sistemas de tu pila tecnológica, con lo que se convierte en el sistema operativo único para todo tu trabajo. Slack reúne en un único lugar todo lo que necesitas para realizar tu trabajo y a todas las personas implicadas en él, para que no vuelvas a tener que cambiar de un entorno a otro, almacenar los datos de forma aislada o perder información. Para obtener más información sobre el tema, te recomendamos que consultes nuestra Biblioteca de recursos.