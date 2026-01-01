Funciones de Slack
Un sistema operativo para toda tu jornada.
Todas las funciones de Slack colaboran entre sí para que vosotros también podáis hacerlo.
Colaboración
Reúne a tus equipos, proyectos, datos y valores en un solo lugar.
Gestión de proyectos
Saca el trabajo adelante más rápido organizando las prioridades y gestionando las tareas pendientes, todo desde Slack.
Integraciones
Organiza el trabajo desde un solo sistema operativo conectado en las aplicaciones y agentes digitales.
Inteligencia
Aprovecha la información colectiva de tu empresa y los datos del CRM para trabajar de forma más práctica y sencilla.
Infórmate más sobre cómo trabajar en Slack
¿Qué es Slack? Descubre el sistema operativo del trabajo
Por qué las empresas más innovadoras usan Slack
Empresas de todos los tamaños trabajan de una forma más rápida e inteligente gracias a IA de Slack
Participa en una demostración interactiva de Slack
Empresas de todos los tamaños trabajan de una forma más rápida e inteligente gracias a IA de Slack
Preguntas frecuentes
Excelente pregunta. Slack es una nueva forma de trabajar para toda tu empresa. Slack es una plataforma más rápida, mejor organizada y más segura que el correo electrónico: toda tu comunicación se organiza en canales fáciles de crear y buscar, y a los que puedes unirte fácilmente. Cuando hay un canal para todo lo que sucede en tu empresa, todo el mundo sabe exactamente dónde acudir para sacar el trabajo adelante. Slack también incorpora la IA al flujo de trabajo para ayudarte durante tu jornada laboral, pues te permite encontrar la información que necesitas y tomar las decisiones pertinentes de forma más rápida y sencilla. Además, a diferencia del correo electrónico, Slack se integra con todos los demás sistemas de tu pila tecnológica, con lo que se convierte en el sistema operativo único para todo tu trabajo. Slack reúne en un único lugar todo lo que necesitas para realizar tu trabajo y a todas las personas implicadas en él, para que no vuelvas a tener que cambiar de un entorno a otro, almacenar los datos de forma aislada o perder información. Para obtener más información sobre el tema, te recomendamos que consultes nuestra Biblioteca de recursos.
El trabajo en Slack comienza con los canales. Al crear un canal para todos tus proyectos, equipos, oficinas, departamentos y, en definitiva, para todo lo que haces en el trabajo, creas un espacio para que se desarrollen todas las conversaciones. Además, dado que los canales permiten unirse cómodamente y se crean con facilidad, Slack puede adaptarse para satisfacer las necesidades a medida que estas vayan cambiando. Si se une alguien nuevo al proyecto, puedes simplemente añadir al canal a esta persona, que podrá desplazarse hacia arriba para leer las conversaciones antiguas. Cuando llegue la hora de empezar algo nuevo, crea un nuevo canal e invita a las personas adecuadas. Si quieres saber más, sigue leyendo sobre cómo colaborar con eficacia en los canales.
IA de Slack se ejecuta en la infraestructura de confianza de Slack y mantiene las prácticas de seguridad y estándares de cumplimiento que cada cliente espera de Slack. Slack no comparte los datos de sus clientes con proveedores de grandes modelos lingüísticos (LLM) ni utiliza dichos datos para entrenar estos modelos. Nuestros LLM se alojan directamente en la nube privada virtual de AWS de Slack, lo que garantiza que tus datos no se compartan de manera externa. Obtén más información aquí.
Sí, puedes hablar sobre temas confidenciales de forma segura dentro de Slack. Slack cuenta con diferentes métodos para proteger tu información, tus conversaciones y tus archivos. Slack ofrece seguridad de nivel empresarial en cada capa, adhiriéndose a múltiples certificaciones de cumplimiento, que incluyen SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 y muchas más. Slack cumple con los requisitos del RGPD y se puede configurar de forma que cumpla los requisitos de la HIPAA y FINRA. Cuenta con la autorización de FedRAMP Moderate. Además, Slack cuenta con funciones avanzadas de seguridad, como la EKM, que permiten a los administradores controlar al detalle el cifrado de los datos. También puedes integrar tus propias herramientas de seguridad con Slack para recibir una alerta cuando se detecte una amenaza. Aquí podrás encontrar más información sobre el completo programa de seguridad de Slack.
¡Sí! A diferencia del correo electrónico, Slack no sufre ataques de spam ni de suplantación de identidad (phishing), que causan el 90 % de las filtraciones de datos. Tu identificador de Slack no se venderá a anunciantes ni se incluirá en listas de correo. Solo recibirás mensajes de Slack que vengan de otras personas de tu organización o de socios de confianza que usenSlack Connect. Es posible que recibas notificaciones de aplicaciones integradas dentro de tu espacio de trabajo, como Asana, Google Docs o Jira. Slack ofrece protección y privacidad de datos de nivel empresarial. Los controles granulares permiten a los administradores personalizar la seguridad de cada usuario, de modo que nadie vea cosas que no debería ver. Obtén más información sobre cómo Slack puede reemplazar de forma segura el correo electrónico dentro de tu empresa.
Slack Connect es una forma más segura y productiva para que las organizaciones colaboren. Te permite mantener conversaciones con socios externos, clientes, proveedores y más directamente en Slack, lo que elimina las tradicionales cadenas de correos electrónicos y mejora la colaboración entre empresas. Las funciones de seguridad para la empresa de Slack y sus estándares de cumplimiento, como la Administración de claves de cifrado (EKM), también se incluyen en Slack Connect. Aquí encontrarás más información sobre Slack Connect.