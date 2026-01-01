Accesibilidad en Slack

Una experiencia agradable en Slack es necesaria, no opcional. Por eso, estamos garantizando que todo el mundo pueda usar Slack de la forma que mejor se adapte a ellos.

Una serie de emojis relacionados con el mundo de la accesibilidad
Una serie de emojis relacionados con el mundo de la accesibilidad
Accesibilidad de teclado

Todo lo que puedes hacer con tan solo pulsar

Atajos de teclado para la accesibilidadUsar Slack con un lector de pantallaComandos para navegar por Slack más rápido
Preferencias de animación

Personaliza la forma en la que los GIF y emojis se animan en Slack

Configurar los ajustes de movimiento de imágenes y emojis Añadir o eliminar reacciones emojiGestionar permisos para emojis personalizados
Controles visuales

Elige tu nivel de zoom, ajuste del contraste y mucho más.

Usar el modo oscuro en SlackCambiar la configuración en que se muestran los mensajesAjustar el nivel de zoom

Descubre cómo creamos y diseñamos teniendo en cuenta la accesibilidad en Slack

Illustration of blocks of shapes stacked on top of one another.
Recurso

Comunicación inclusiva y accesible en Slack

Illustration of video screens with people interacting.
Centro de Ayuda

Por qué el diseño inclusivo es esencial a la hora de crear un producto de calidad

Image of a broken vase.
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Cómo meter la pata con la accesibilidad siendo ingeniero

Illustration of a women working on a computer.
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Lo que un equipo neurodiverso puede enseñar a los demás sobre inclusión en el espacio de trabajo

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