Accesibilidad en Slack
Una experiencia agradable en Slack es necesaria, no opcional. Por eso, estamos garantizando que todo el mundo pueda usar Slack de la forma que mejor se adapte a ellos.
Accesibilidad de teclado
Todo lo que puedes hacer con tan solo pulsar
Preferencias de animación
Personaliza la forma en la que los GIF y emojis se animan en Slack
Controles visuales
Elige tu nivel de zoom, ajuste del contraste y mucho más.
Descubre cómo creamos y diseñamos teniendo en cuenta la accesibilidad en Slack
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