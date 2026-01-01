Aplicación de Slack donde se muestra un canal seleccionado con chats

Gestión de proyectos directamente en Slack

Gestionar proyectos en Slack significa que puedes gestionar el trabajo de todo tu equipo de principio a fin desde donde ya trabajas.

Descubre cómo los equipos gestionan proyectos en Slack:
Colaboración

Gestiona proyectos y saca adelante el trabajo más rápido

Reúne a las personas adecuadas en un canal para asegurarte de que nadie se queda atrás y para que gestionar proyectos sea muy sencillo. Inicia una junta para hablar en directo con tu equipo o graba un clip para compartir novedades y comentarios rápidamente.

Seguimiento

Mantén a tu equipo al tanto

La gestión eficaz de proyectos comienza capturando, organizando y monitorizando las partes más importantes de tus proyectos en una lista. Aquí, los equipos pueden gestionar las tareas, priorizar el trabajo, supervisar el progreso y fomentar la responsabilidad.

Organización

Gestión de proyectos para sincronizar a todo el mundo

Crea un canvas para recopilar y gestionar información del proyecto, desde cualquier dato de las principales partes interesadas y los recursos hasta los plazos y materiales de entrega del proyecto.

Aumenta el ritmo en todos los proyectos

Gracias a las plantillas para la gestión de proyectos prediseñadas, podrás poner a tu equipo en marcha al instante.

Plantilla de proyecto
Seguimiento de comentarios con una lista
Lista de tareas de seguimiento del proyecto
Plantilla de reunión semanal de puesta en común

Kit de iniciación de gestión de proyectos

Lo imprescindible para llevar los proyectos por el buen camino.

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Plantilla de proyecto

Recepción y clasificación de comentarios

Optimiza tu proceso de recepción con priorización integrada

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Seguimiento de comentarios con una lista

Seguimiento del proyecto

Gestiona y supervisa las tareas en equipo

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Lista de tareas de seguimiento del proyecto

Programa de reunión semanal de puesta en común

Haz que los equipos estén cohesionados y que los proyectos sean ágiles.

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Plantilla de reunión semanal de puesta en común

Preguntas frecuentes

La gestión de proyectos es el proceso de dirigir el trabajo de un equipo para alcanzar todos los objetivos del proyecto dentro de las limitaciones que haya. Gestionar proyectos con Slack significa que puedes dirigir a todo tu equipo y tu empresa durante un proyecto y que todo transcurra según lo previsto.

Puedes utilizar Slack para gestionar todas las variables de los proyectos en los que trabajes. Crea canales de proyectos para gestionar la colaboración diaria y listas para gestionar, supervisar y hacer un seguimiento de todos los materiales de entrega del proyecto.

Puedes usar listas para gestionar cualquier tipo de proyecto. Los equipos de marketing pueden hacer un seguimiento de las campañas; los de TI, planificar proyectos de software; los de ventas, prepararse para próximas reuniones con clientes; y RR. HH., organizar procesos de contratación e incorporación. Para obtener más información sobre la disponibilidad de listas de cada plan, visita nuestra página de precios.