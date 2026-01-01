Gestión de proyectos directamente en Slack
Gestionar proyectos en Slack significa que puedes gestionar el trabajo de todo tu equipo de principio a fin desde donde ya trabajas.
Gestiona proyectos y saca adelante el trabajo más rápido
Mantén a tu equipo al tanto
La gestión eficaz de proyectos comienza capturando, organizando y monitorizando las partes más importantes de tus proyectos en una lista. Aquí, los equipos pueden gestionar las tareas, priorizar el trabajo, supervisar el progreso y fomentar la responsabilidad.
Gestión de proyectos para sincronizar a todo el mundo
Crea un canvas para recopilar y gestionar información del proyecto, desde cualquier dato de las principales partes interesadas y los recursos hasta los plazos y materiales de entrega del proyecto.
Aumenta el ritmo en todos los proyectos
Gracias a las plantillas para la gestión de proyectos prediseñadas, podrás poner a tu equipo en marcha al instante.
Kit de iniciación de gestión de proyectos
Lo imprescindible para llevar los proyectos por el buen camino.Ver plantilla
Recepción y clasificación de comentarios
Optimiza tu proceso de recepción con priorización integradaVer plantilla
Programa de reunión semanal de puesta en común
Haz que los equipos estén cohesionados y que los proyectos sean ágiles.Ver plantilla
Preguntas frecuentes
La gestión de proyectos es el proceso de dirigir el trabajo de un equipo para alcanzar todos los objetivos del proyecto dentro de las limitaciones que haya. Gestionar proyectos con Slack significa que puedes dirigir a todo tu equipo y tu empresa durante un proyecto y que todo transcurra según lo previsto.
Puedes utilizar Slack para gestionar todas las variables de los proyectos en los que trabajes. Crea canales de proyectos para gestionar la colaboración diaria y listas para gestionar, supervisar y hacer un seguimiento de todos los materiales de entrega del proyecto.
Puedes usar listas para gestionar cualquier tipo de proyecto. Los equipos de marketing pueden hacer un seguimiento de las campañas; los de TI, planificar proyectos de software; los de ventas, prepararse para próximas reuniones con clientes; y RR. HH., organizar procesos de contratación e incorporación. Para obtener más información sobre la disponibilidad de listas de cada plan, visita nuestra página de precios.