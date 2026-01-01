Términos y políticas de Slack

Condiciones de servicio al usuario

Acuerdo con el usuario que se une a un equipo existente.

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Política de Privacidad

Nuestra política con respecto a qué información recopilamos en Slack, cómo la utilizamos y qué opciones te brinda.

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Información general sobre la seguridad

En Slack, nos tomamos muy en serio la seguridad, y nos enorgullece superar el estándar del sector cuando se trata de proteger tu empresa.

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Política de uso aceptable

Una lista de conductas aceptables e inaceptables para nuestros Servicios.

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