Última actualización: 8 de julio de 2025

La Política de uso aceptable (PUA) establece una lista de conductas aceptables e inaceptables para nuestros Servicios. La PUA está disponible en el siguiente enlace de Salesforce, ya que Slack es una empresa de Salesforce:

Política de uso aceptable

La PUA podría cambiar a medida que Slack crezca y evolucione, así que por favor revisa las actualizaciones y cambios con regularidad.

Recuerda: Slack puede ejercer su derecho a analizar la información para proteger la seguridad de las personas y evitar actividades ilegales. Utilizamos un software de detección basado en hash que protege la privacidad para eliminar de forma proactiva el material de abuso sexual infantil. Slack también acepta e investiga las denuncias de infracciones tanto de las Condiciones de servicio al usuario como de la Política de uso aceptable por parte de clientes y usuarios. Estas denuncias las revisan personas cualificadas y puede que los contenidos prohibidos se eliminen de los servicios. Definimos unos controles estrictos sobre el acceso de nuestro personal a los Datos del cliente. Hay controles técnicos y políticas de auditoría para garantizar que el acceso a los Datos del cliente quede registrado. Para obtener más información, consulta nuestra página de Prácticas de seguridad.

Contactando con Slack

Si tienes alguna duda sobre la Política de uso aceptable de Slack, puedes escribirnos a feedback@slack.com o por correo postal a la siguiente dirección.

Slack Technologies

Salesforce Tower

415 Mission Street, 3rd Floor

San Francisco, CA, 94105

Estados Unidos

