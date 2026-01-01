Términos y condiciones del programa de socios de Slack

Socios de Slack

Gracias por mostrar tu interés por convertirte en socio oficial de Slack. Enviar toda la información pertinente y comenzar a hablar sobre las posibles oportunidades de asociación con miembros del equipos de Slack es un primer paso muy importante, pero debes tener en cuenta que esos dos aspectos no garantizan que te conviertas en socio oficial de Slack. Lee detenidamente estos Términos y condiciones para los socios de Slack. Este Acuerdo regula tu comunicación con Slack para establecer una posible relación con Slack como socio oficial. Si quieres obtener más información sobre el trabajo que realiza Slack con sus socios, consulta nuestra página para socios.

Términos y condiciones para los socios de Slack

Estos Términos y condiciones para los socios de Slack (el "Acuerdo") regulan tu participación como socio de Slack (en su caso) y suponen un acuerdo regulador entre la entidad contratante correspondiente de Slack ("Slack") y tú o la entidad que a la que representas ("tú", "Tú", o "Socio de Slack"). Este Acuerdo surtirá efecto cuando lo envíes para convertirte en Socio de la plataforma de Slack (la "Fecha efectiva"). Declaras que gozas de capacidad jurídica para celebrar un acuerdo y, si estás celebrando este Acuerdo en nombre de una entidad, como la empresa para la que trabajas, declaras que tienes autoridad legal para vincular esa entidad.

Información confidencial

En relación con el programa, las partes pueden querer revelarse mutuamente información confidencial (como se define en este documento) relacionada con el programa o para apoyarlo (el "Propósito").

Información confidencial. "Información confidencial" significa toda información confidencial recibida por una parte o cualquiera de sus Afiliados (como la "Parte receptora") de otra parte o cualquiera de sus Afiliados (como la "Parte divulgadora") relacionada con los negocios de la Parte divulgadora (lo que incluye, sin limitación, programas de ordenador, diseños técnicos, algoritmos, conocimientos, fórmulas, procesos, ideas, inventos —sean o no patentables—, esquemas y cualquier plan de desarrollo, previsión, estrategia o información técnica, empresarial, financiera, de clientes o productos). A pesar de lo anterior, con el fin de ser considerada como "Información confidencial" de la Parte divulgadora de acuerdo con este Contrato, dicha información debe ser bien (1) divulgada de forma tangible y marcada de forma visible como "Confidencial", "Patentada" o similar; (2) divulgada de forma intangible e identificada como confidencial en el momento de la divulgación; o (3) información que, dada su naturaleza y la forma en que es divulgada, una persona entendería de forma razonable que es confidencial. La naturaleza y la existencia de este Contrato, y cualquier relación comercial posible entre las partes, también se considerará información confidencial de ambas partes. “Afiliado” significa cualquier entidad que controla de forma directa o indirecta, está controlada o está bajo control común de la entidad objeto. "Control" (como se utilizó en la frase anterior) significa la propiedad directa o indirecta, o el control de más del 50 % de los intereses de voto de la entidad objeto. La información confidencial no incluye información que: (i) en el momento de su divulgación sea de dominio público, o lo sea de forma posterior, sin que esto sea culpa de la Parte divulgadora o cualquiera de sus Afiliados, agentes, asesores o empleados; (ii) se ponga a disposición de la Parte receptora por procedimientos no confidenciales proveniente de una fuente que, en lo que concierne a la Parte receptora, está autorizada a revelar dicha información a la Parte receptora; o (iii) acerca de la cual se pueda comprobar que en cualquier momento haya sido elaborada de forma independiente por la Parte receptora. Si, en cuanto a la información especificada en (ii), la Parte receptora es consciente en cualquier momento de que la fuente no estaba autorizada a divulgar la información, entonces dicha información deberá ser considerada como Información confidencial a partir de ese momento. Elementos patentados de Slack Con independencia de cualquier disposición en sentido contrario, en la medida en que Slack divulga o pone a tu disposición funciones o características de la plataforma de comunicación de software como servicio que no están disponibles públicamente, como por ejemplo, entre otras, herramientas, productos, entornos o API no públicos o previos a su lanzamiento y cualquier documentación asociada ("Elementos patentados de Slack"), dichos Elementos patentados de Slack y todos los datos e información contenidos en ellos se deben considerar Información confidencial que pertenece exclusivamente a Slack. Los términos de confidencialidad de este Acuerdo se aplican a los Elementos patentados de Slack a menos que y hasta que dichos elementos estén disponibles para el público sin ninguna restricción, sin ninguna falta por tu parte o por la de cualquiera de nuestras filiales, agentes, asesores o empleados. Comentarios. Sin perjuicio de lo establecido, puedes enviar sugerencias, opiniones o comentarios ("Comentarios") a Slack sobre los productos o servicios que tú o Slack hayáis presentado públicamente. Cualquier Comentario se proporcionará de forma voluntaria y Slack puede usar y explotar todos los derechos de los Comentarios para cualquier finalidad sin obligación ninguna de compensación, durante y después del término de este Acuerdo. Los comentarios no serán considerados como Información confidencial. Obligaciones de no uso y confidencialidad. La Parte receptora acuerda (i) mantener la Información confidencial de la Parte divulgadora confidencial tomar las precauciones razonables para proteger dicha Información confidencial (lo que incluye, sin limitación, todas las precauciones que la parte receptora emplea con respecto a su propio material confidencial), (ii) no divulgar cualquier Información confidencial o información derivada de esta a terceros, excepto a aquellos que tienen necesidad de conocer dicha información en relación con el Propósito y que previamente han sido vinculados por obligaciones de confidencialidad no menos estrictas que las de este Contrato, (iii) no utilizar Información confidencial alguna en ningún momento, excepto cuando sea necesario en relación con el Propósito, (iv) no para copiar o realizar ingeniería inversa a cualquier Información confidencial y (v) no exportar o reexportar (a efectos de Estados Unidos o las leyes de control de exportación aplicables o regulaciones) cualquier Información confidencial o producto relacionado. La Parte receptora será responsable de los actos y omisiones de cualquier tercero al que revele Información confidencial de acuerdo con la subsección (ii) dispuesta en este documento. Divulgación por obligación. Si la Parte receptora está obligada por la ley a revelar Información confidencial de la Parte divulgadora, deberá informar previamente a la Parte divulgadora de la obligación de realizar esa divulgación (en la medida legalmente permitida) y ofrecer una asistencia razonable, cuyos costes sufragará la Parte divulgadora, si la Parte divulgadora desea impugnar la divulgación. La Parte receptora deberá realizar los esfuerzos comerciales que sean razonables para limitar la divulgación y obtener un tratamiento confidencial o una orden de protección y permitir que la Parte divulgadora participe en el procedimiento. Propiedad de la Información confidencial y otros materiales. Entre la Parte divulgadora y la Parte receptora, la Parte divulgadora será el propietario único y exclusivo de toda su Información confidencial, haya sido creada por la Parte divulgadora, la Parte receptora o un tercero; y no se concede ni queda implícito ningún otro tipo de licencias o derechos sobre la Información confidencial. Todos los materiales tangibles suministrados a una parte por la otra, seguirán siendo propiedad de la parte que suministró dichos materiales y serán devueltos a esa parte con prontitud cuando se las solicite de forma razonable, junto con cualquier copia de los mismos. No se otorga ni transmite ninguna licencia derivada de cualquier patente u otros derechos de propiedad intelectual por este medio ni por cualquier divulgación de información confidencial que se haga a continuación. Sin garantía. TODA LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL SE PROPORCIONA "TAL CUAL" SIN NINGUNA GARANTÍA, EXPRESA, IMPLÍCITA O DE OTRO TIPO, CON RESPECTO A SU EXACTITUD O INTEGRIDAD. Devolución o destrucción de información confidencial. Inmediatamente después de recibir una solicitud de la Parte divulgadora, la Parte receptora deberá destruir o devolver a la Parte divulgadora toda Información confidencial de la Parte divulgadora y todos los documentos y soportes que contengan dicha Información confidencial y todas las copias o extractos. La Parte receptora entiende que nada de lo expuesto aquí (i) requiere la divulgación de Información confidencial de la Parte divulgadora ni (ii) requiere que la Parte divulgadora proceda con cualquier transacción o relación. Medidas cautelares. La Parte receptora reconoce y acepta que, debido a la naturaleza única de la Información confidencial de la Parte divulgadora, no puede haber ningún recurso legal adecuado ante cualquier incumplimiento de sus obligaciones expuestas en el presente documento, y que el incumplimiento de estas puede causar un daño irreparable en la Parte divulgadora; por lo tanto, la Parte divulgadora se reservará el derecho de solicitar una compensación equitativa adecuada, sin el requisito de otorgar una garantía, además de todos los recursos legales que la ley permita. Duración de la protección. Las obligaciones de confidencialidad establecidas en el presente Acuerdo se aplican únicamente a divulgaciones realizadas durante la Duración del mismo y permanecerán vigentes tres (3) años más a partir de la fecha de divulgación.

Plazo y Terminación

Este Acuerdo dará comienzo a partir de la Fecha efectiva y permanecerá vigente hasta que finalice (la "Duración"). Cualquiera de las partes puede finalizar este Acuerdo en cualquier momento por su conveniencia notificando dicha finalización por escrito a la otra parte con 30 días de antelación. Slack también puede finalizar este Acuerdo de forma inmediata si incumples este Acuerdo.

Limitación de responsabilidad

EXCEPTO EN CASO DE NEGLIGENCIA GRAVE O DOLO POR PARTE DE UNA DE LAS PARTES, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL POR TU PARTE O LA DE SLACK QUE ESTÉ RELACIONADA CON ESTE Acuerdo O SURJA DE ÉL (YA SEA CONTRACTUAL, EXTRACONTRACTUAL, O POR CUALQUIER OTRO PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD) SUPERARÁ LOS DIEZ MIL DÓLARES ($10 000).

EXCEPTO EN CASO DE NEGLIGENCIA GRAVE O DOLO POR PARTE DE UNA DE LAS PARTES, NI TÚ NI NOSOTROS TENDREMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD HACIA LA OTRA PARTE O UN TERCERO, EN NINGÚN CASO, DE NINGÚN BENEFICIO O INGRESO PERDIDO, NI DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, ACCIDENTAL, CONSIGUIENTE, DE COBERTURA O PUNITIVO, SEA CUAL FUERE LA CAUSA, YA SEA POR Acuerdo, AGRAVIO O BAJO CUALQUIER OTRO PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, TANTO SI LA PARTE HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS COMO SI NO. EL DESCARGO DE RESPONSABILIDAD DESCRITO NO SE APLICARÁ EN LA MEDIDA EN QUE LA LEGISLACIÓN APLICABLE LO PROHÍBA.

En caso de que este Acuerdo esté regulado por la legislación irlandesa, "Negligencia grave" se debe definir como un grado extremo de negligencia por el que el deber de diligencia que pueda existir no se haya cumplido por un margen significativo, con falta de atención o indiferencia o por ignorar, de manera imprudente y deliberada, las consecuencias de la conducta.

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