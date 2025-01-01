Slack 合作伙伴计划条款和条件

此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

Slack 合作伙伴

感谢您有兴趣成为 Slack 的正式合作伙伴。尽管提交您的信息并开始与 Slack 进行对话是令人兴奋的第一步，但需要注意的是，提交信息并进一步探索与 Slack 团队的合作机会并不意味着您是 Slack 的正式合作伙伴。请仔细阅读这些 Slack 合作伙伴条款和条件。本协议约束您与 Slack 的交流，以探索与 Slack 作为 Slack 合作伙伴的潜在关系。有关 Slack 与合作伙伴合作的更多信息，请参阅我们的合作伙伴页面。

Slack 合作伙伴条款和条件

《Slack 合作伙伴条款和条件》（简称“协议”）管理你作为 Slack 合作伙伴的（适用条件下）参与行为，并且是适用 Slack 合同实体（简称“Slack”）与你或你代表的实体（简称“你”、“你的”或“Slack 合作伙伴”）之间的管理协议。本协议在你成为 Slack 平台合作伙伴（简称“生效日期”）后生效。你向我们表示你有合法能力签订合同，并且如果你代表某实体（例如，你工作的公司）签订本协议，则代表向我们表示你有约束该实体的合法权力 。

机密信息

在此计划方面，各方可期望向彼此披露与此计划相关或旨在促进本计划的机密信息（如此处“用途”定义）。

机密信息 “机密信息”系指一方或其任何分支结构（作为“接收方”）从另一方或其任何分支机构（作为“披露方”）接收与披露方业务相关的所有机密信息，包括但不限于计算机程序、技术图纸、算法、专有技术、公式、过程、想法、发明（无论是否可申请专利）、示意图及其他技术、业务、财务、客户和产品开发计划、预测、策略和信息。尽管有上述规定，但是为了在本协议项下被视为披露方的“机密信息”，此类信息必须以 (1) 有形形式披露，并明显标明“机密”、“专有”等；(2) 非有形形式披露，并在披露时被标识为机密；或 (3) 信息的性质和披露方式令合理人员可以理解该信息为机密信息。本协议性质，存在及双方任何潜在业务关系也应视为双方的机密信息。“附属机构”系指是由主体直接或间接控制、受其控制或与其共同控制的任何实体。“控制”（在前句中使用）系指直接或间接拥有或控制主体实体 50% 以上投票权。机密信息不包括以下情况：(i) 在披露时或之后由接收方或其任何附属机构、代理商、顾问或员工过错而为公众所知；(ii) 在接收方知悉来源有权向接收方披露情况下，信息可在非保密基础对接收方可用；或 (iii) 随时由接收方独立验证开发。对于 (ii) 中的信息，如果接收方在任何时间知悉该来源无权披露该信息，则该信息从那时起应被视为机密信息。 Slack 专有元素 即使存在任何相反情况，在 Slack 向你披露或令其对你可用的范围内，“Slack”作为服务软件的通讯平台的功能均应构成 Slack 的专有机密信息，且本协议的机密条款应继续适用于 Slack 专有元素，除非或直到 Slack 专有要素不受限制地向公众公开。这些功能并非公共可用（包括但不限于非公开或预发布工具、产品、环境或 API 以及任何相关文档（简称“Slack 专有元素”），例如 Slack 专有元素，以及此处包含的任何和所有数据或信息）。 反馈。 尽管有任何相反的规定，您仍可以向 Slack 提供有关您或 Slack 提供的产品和服务的建议，评论或反馈（“反馈”）。任何此类反馈将是自愿提供的，Slack 可以在本协议期限内及之后，出于任何目的，以商业目的利用和商业使用反馈中的任何和所有权利，而无需向您承担义务或赔偿。反馈将被视为你的保密信息。 不使用和保密的义务。 接收方同意 (i) 保密披露方的机密信息，并采取合理预防措施保护此类机密信息（包括但不限于接收方对其自身机密材料采取的所有预防措施）(ii) 不将任何此类机密信息或从中获取任何信息泄露给任何第三方，除非是因目的原因而需要知悉此类信息且先前受保密性不低于本协义务的保密义务约束人员；(iii) 除非是因目的原因而需要，不得在任何时间使用机密信息；(iv) 不得对任何此类机密信息进行复制或反向工程；以及 (v) 不得（在美国或其他适用出口管制法律或法规的定义内）出口或再出口任何此类机密信息或其产品。接收方应对根据本协议第 (ii) 分章节向其披露机密信息的任何第三方的作为和不作为负责。 强制性披露。 在法律要求的情况下，接收方可以披露来自披露方的机密信息；但前提是，如果披露方希望对披露提出异议，则接收方必须（在法律允许的范围内）事先向披露方发出被强制访问或披露的事先通知，并提供合理协助，费用由披露方承担。接收方应采取商业上合理的努力来限制披露并获得保密待遇或保护令，并允许披露方参加诉讼。 机密信息和其他材料的所有权。 在披露方与接收方之间，披露方应是其所有机密信息的唯一和专有所有者，无论该信息的创建者是披露方、接收方还是任何第三方，且不得在此就机密信息授予或暗示任何许可或其他权利。另一方提供给一方的所有有形材料应为提供该材料的一方的财产，应其合理要求立即将其连同其任何副本一起退还给该方。不得在此或通过披露本协议项下披露的机密信息授予或转让任何专利或其他知识产权下的许可。 无保证。 所有机密信息均按“原样”提供，不包含任何对其准确性或完整性的明示、暗示或其他形式的保证。 返还或销毁机密信息。 在任何时候，根据披露方要求，接收方将立即销毁或向披露方交回披露方所有机密信息及所有包含任何此类机密信息的文件或媒介及其任何副本或摘录。接收方理解，本协议第 (i) 分节未要求披露方披露任何机密信息，或 (ii) 要求披露方进行任何交易或关系。 禁令横平法救济。 接收方承认并同意，由于披露方机密信息的独特性，对于违反本协议项下的义务行为，法律上可能没有足够的补救措施，因此违约行为可能会对披露方造成无法弥补的伤害；因此，在发生任何此类违约或潜在违约行为时，披露方除有权依法采取补救措施外，无需缴纳保证金及有权寻求适当的衡平法救济。 保护条件。 本协议项下的保密义务仅适用于在合同期限内进行的披露，且应自披露之日起三 (3) 年内有效。

期限和终止

本协议将从生效日期开始生效，并将在终止（简称“期限”）之前一直有效。为方便起见，任何一方均可在任何时候通过向另一方发出有关该终止的 30 天书面通知以终止本协议。如果你违反本协议，则 Slack 也可能立即终止本协议。

有限责任

除非与一方的严重过失或有意不当行为有关，否则在任何情况下，你或 Slack 因本协议产生或与其相关的累计赔偿责任（无论是在合同或侵权行为中或根据任何其他赔偿理论）均不超过一万美元 ($10,000)。

除非与一方的严重过失或有意不当行为有关，否则在任何情况下，双方均不对另一方或第三方就任何损失的利润或收入或任何间接、特殊、偶发、继发损失（无论起因如何，无论是在合同或侵权行为中或根据任何其他赔偿理论，且无论该方是否已被告知会发生此类损害的可能性）而对对方承担任何责任。上述免责声明不适用于适用法律所禁止的范围。

如果本协议受爱尔兰法律管辖，则“重大过失”应定义为一种极端程度的过失，即所涉及的任何谨慎义务均未在很大程度上得到履行，以及对行为后果的忽视或漠视，或不计后果和故意无视。

杂项