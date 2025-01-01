Slack 社区论坛服务条款

此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

生效日期：2021 年 9 月 1 日

Slack 社区论坛是一个供大家相互交流以及分享使用 Slack 的知识、信息和经验的空间。以下用户条款适用于所有使用 Slack 社区论坛的用户。“我们”和“我们的”是指适用的 Slack 实体。“您”和“您的”是指您 — Slack 社区论坛的个人用户和参与者。

社区论坛的参与规则

对 Slack 社区论坛的所有使用均受这些条款、隐私政策和开发者社区行为准则的约束。注册 Slack 社区论坛，即表示您同意遵守所有适用的 Slack 政策。此外，Slack 社区论坛的用户必须监控并控制通过您的 Slack 社区论坛帐户进行的所有活动，并尽一切合理的努力对 Slack 社区论坛的所有密码和登录信息保密。

在任何情况下，Slack 社区论坛的用户均不得：

从 Slack 社区论坛上传或链接任何有害或恶意的技术，包括会非法访问 Slack 或任何第三方所拥有信息的恶意软件。

发布违反适用法律和政府法规的内容，包括但不限于所有知识产权、数据、隐私和出口管制法律，以及任何政府机构颁布的法规，包括任何国家和其他证券交易所的任何法规。

允许其他人登录自己的帐户或代表自己发帖。

发布辱骂、冒犯、粗俗、淫秽、仇恨、种族主义或偏执、威胁、诽谤、诋毁或欺诈的内容。

泄露他人的信息，或发布包括他人的私人或个人信息的内容，包括但不限于社区论坛个人档案信息、图像、个人电话号码、电子邮件地址、住址和社会安全号码。

发布用户在法律、合同和信托关系下未拥有必要权利的内容（例如作为雇佣关系的一部分或根据保密协议获悉或披露的专有和机密信息）。

发布垃圾信息或广告。

冒充任何个人或实体，或者虚假陈述或以其他方式虚报与 Slack 的个人、组织或实体的关系。

干扰或破坏 Slack 社区论坛的运营或完整性，或干扰或破坏在 Slack 社区论坛上提供或通过该论坛提供的任何信息、数据、内容或其他材料的运营或完整性。

访问 Slack 社区论坛以构建相似或竞争性质的产品或服务，或复制 Slack 社区论坛的任何想法、特性、功能或图形。

授权、允许、使得、诱导或鼓励任何第三方进行上述任何一项操作。

做出任何违反这些条款精神的行为。

如果您获悉或合理怀疑任何涉及您的帐户的非法或未经授权的活动或安全漏洞（包括用户名、密码或帐户出现的任何丢失、失窃、未经授权的披露或使用），请立即通知我们。

用户提交的内容，包括成员生成的内容和个人档案信息

作为 Slack 社区论坛的用户，您可以通过 Slack 社区论坛以“提交”的方式提供信息、数据、图形、声音、视频、消息、个人档案，以及其他材料和内容。提交的内容包括但不限于所有评论、意见、建议和想法，包括对现有或潜在的 Slack 产品或功能提出或给予的上述内容。所有提交的内容均受此处包含的相同许可条款的约束。

用户对提交到 Slack 社区论坛的所有内容承担全部责任。Slack 无法控制用户提交的内容，而且我们也不对用户提交的任何内容做出认可。此外，Slack 不对任何来源的可靠性或任何提交内容的准确性、安全性或知识产权做出任何承诺。发布提交的内容，即表示您声明并保证自己拥有或已取得上传或分享本次所提交全部内容所需的所有知识产权，并且此次提交的内容并未侵犯他人的知识产权。

许可

当您向 Slack 社区论坛提交内容时，您不会失去对所提交内容的所有权。而且，在每次提交时，您都授予 Slack 无限制、不可撤销、永久和免版税的许可，允许其出于任何目的访问、使用、复制、展示、再许可、操作并分发任何提交的内容、反馈、建议或想法，或者准备其衍生作品，而无需对您承担任何义务或补偿。

如果您通过 Slack 社区论坛提供关于 Slack 产品或服务的想法和建议，您知晓并同意，对此类提交的内容进行发布并不会使您成为任何 Slack 产品或服务在任何开发过程中可能产生的任何发明的发明者，包括那些可能包含或与 Slack 社区论坛的用户贡献相关的内容。尽管有上述规定，如果您仍保留任何发明的任何权利、所有权或利益，则表示您同意将该发明的所有权利、所有权和利益转让给 Slack，该转让自该发明的构思、创造或开发之日起生效。在所有允许的转让完成之后，如果您保留对任何发明的任何权利或利益，表示您放弃针对 Slack 及其分支机构，以及任何 Slack 产品或服务的任何用户的所有与这些权利或利益相关的主张。此外，您还授予 Slack 无限制、不可撤销、永久和免版税的许可来访问、使用、复制、展示、再许可、操作、分发、修改、制作、出售、要约卖出、进口、分析并利用该发明的全部或任何部分，或者准备其衍生作品。对于按照这些条款所转让或许可的任何发明或知识产权，若出现任何侵权、挪用或其他违规行为，您放弃并退出针对 Slack 的任何索赔。

审核

Slack 社区论坛旨在为 Slack 产品和服务的用户提供一个连接、沟通以及分享的地方，供他们交流关于 Slack 产品和服务的信息、经验、小窍门和想法。为了确保打造并维持一个积极的环境，Slack 可以指定其员工担任 Slack 社区论坛的版主/管理员(“社区版主”)。若用户违反这些条款、社区论坛准则、可接受使用政策、隐私政策或开发者社区行为准则，Slack 保留随时自行移除并更改用户提交到 Slack 社区论坛的任何内容的权力，无论事先通知与否；若提交的内容被视作不恰当和/或非法，Slack 也会采取相同的做法；或者，Slack 会出于任何其他原因而采取此做法。Slack 有权阻止违反这些条款或社区论坛准则的用户发布帖子，并/或关停用户的 Slack 社区论坛帐户。

知识产权和数字千年版权法案 (DMCA) 政策

我们重视他人的知识产权，并以相同标准要求我们的 Slack 社区论坛用户。如果您拥有版权或有权代表版权拥有者，并希望发布一份报告，声称有第三方正在 Slack 社区论坛上或通过 Slack 社区论坛实施侵权行为，请遵循在我们 DMCA 政策中概述的程序进行操作，网址：https://slack.com/dmca-policy。

保证的免责声明

SLACK 社区论坛以及所有相关组件和信息均在“依原样”和“依可用情况”的基础上提供，无任何形式的保证，同时 SLACK 明确免除一切明示或暗示的保证，包括适销性、所有权、对于特定用途的适用性和非侵权性的暗示保证。客户知晓：SLACK 并未保证服务将是不受干扰、及时、安全或无差错的。

责任限制

对于因您参与 Slack 社区论坛而产生的或与之相关的任何间接、附带、特殊、后果性、惩罚性或惩戒性的损害，包括但不限于收益损失、利润损失造成的损害、商誉、使用、数据或其他无形损失，无论这些损害是否由合同、侵权行为或任何其他责任理论引起，且无论当事人是否已被告知此类损害的可能性，Slack 或其任何管理人员、董事、员工、许可人或分支机构均不对您或任何第三方承担责任。

赔偿

对于由以下行为引起或与这些行为相关的任何索赔，您将为 Slack 及其分支机构，以及其各自的管理人员、董事、员工和承包商进行辩护，并对第三方提出的任何索赔进行赔偿：(a) 您在使用或尝试使用 Slack 社区论坛时违反了这些条款，(b) 您违反了任何法律或任何第三方的权利，或者 (c) 您在 Slack 社区论坛上提交的任何内容，包括但不限于对侵权、挪用，或侵犯任何知识产权、隐私或其他权利的任何索赔。

修改

随着我们业务的发展，我们可能会更改这些条款、可接受使用政策，以及与 Slack 社区论坛相关的其他政策。对这些条款的任何重大修订都将在我们发布更改之日生效。如果您在任何变更的生效日期后使用服务，则该次使用表示您接受了修订后的条款和条件。

可分割性

这些条款将在适用法律允许的最大范围内执行。如果具有管辖权的法庭裁定这些条款中的任何条文违背了法律，则相应条文将由法庭进行修改和解释，以便在法律允许的最大范围内最好地实现原始条文的目标，同时这些条款的其余条文将继续有效。

管辖法律；地点

这些条款构成了具有约束力的协议，未能遵守这些条款可能会导致法律诉讼。本协议以及由此引起或与之相关的任何争议，均应受加利福尼亚州州内法律的专门管辖，而不考虑其与《联合国国际货物销售合同公约》的法律或规则的冲突。位于加利福尼亚州旧金山郡的州和联邦法庭应拥有专属管辖权，裁定由本协议引起或与之相关的任何争议。