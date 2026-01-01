Slack 社群論壇服務條款

本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。

生效日期：2021 年 9 月 1 日

Slack 社群論壇是一個相互交流並分享使用 Slack 的知識、資訊和經驗的空間。以下使用條款適用於 Slack 社群論壇的所有使用者。「我們」和「我們的」是指適用的 Slack 實體。「您」和「您的」是指您，即 Slack 社群論壇中的個人使用者和參與者。

社群論壇參與規則

Slack 社群論壇的所有使用均受這些條款、隱私權政策和開發人員社群行為準則之約束。註冊 Slack 社群論壇，即表示您同意遵守所有適用的 Slack 政策。此外，Slack 社群論壇的使用者必須監視和控制透過您的 Slack 社群論壇帳號進行的所有活動，並盡一切合理努力確保 Slack 社群論壇所有密碼和登入資訊的機密性。

Slack 社群論壇使用者不得：

將非法存取 Slack 或任何第三方所擁有資訊的任何有害或惡意技術 (包括惡意軟體) 上傳到 Slack 社群論壇或從 Slack 社群論壇進行連結。

張貼違反適用法律和政府法規 (包括但不限於所有智慧財產權、資料、隱私權和出口管制法律)，以及政府機關頒布法規 (包括但不限於美國證券交易委員會，以及任何國家和其他證券交易所規則) 的內容。

允許他人以其帳號或代表他們張貼貼文。

張貼辱罵、冒犯、粗俗、淫穢、仇恨、種族主義或偏執、威脅、誹謗性、誹謗或詐騙內容。

人肉搜索他人，或張貼包含他人隱私或個人資訊的內容，包括但不限於社群論壇的個人檔案資訊、影像、個人電話號碼、電子郵件地址、地址和身分證號碼。

張貼使用者在法律以及合約和受託關係下沒有所需權利之內容 (例如知悉或揭露僱傭關係或保密協議當中的專有和機密資訊)。

張貼垃圾訊息或廣告。

冒用任何人或實體，或虛偽表明或以其他方式不實陳述與 Slack 的個人、組織或實體的關聯。

干擾或中斷 Slack 社群論壇或 Slack 社群論壇上或透過 Slack 社群論壇提供的任何資訊、資料、內容或其他素材的運作或完整性。

為建立類似或相競爭的產品或服務而存取 Slack 社群論壇，或仿效 Slack 社群論壇的任何概念、特性、功能或圖形。

授權、允許、促使、引誘或鼓勵任何第三方從事前述任何行為。

從事任何違背條款精神之行為。

如果您發現或合理懷疑您的帳號涉及任何非法或未經授權的活動，或有安全漏洞，包括使用者名稱、密碼或帳號遺失、遭竊或遭未經授權洩漏或使用，請立即通知我們。

使用者提交內容、成員產生的內容和個人檔案的資訊

Slack 社群論壇的使用者可以透過 Slack 社群論壇製作資訊、資料、圖片、音效、影片、訊息、個人檔案以及其他素材和內容，均稱為「提交內容」。提交內容包括但不限於對現有或潛在 Slack 產品或功能提出或提供之所有評論、建議、意見和想法。所有提交內容均受本文提到的相同授權條款約束。

使用者對於向 Slack 社群論壇提交之所有內容自行負責。Slack 不會控制使用者提交的內容，也不為使用者的提交做任何背書。此外，Slack 不對任何來源的可靠性或任何提交內容的準確性、安全性或智慧財產權做出任何承諾。張貼提交內容，即表示您聲明並保證擁有或具有上傳或分享此類提交內容中包含的所有內容所需之一切智慧財產權，且該提交內容並未侵犯他人之智慧財產權。

授權

當您向 Slack 社群論壇提交內容時，您不會失去提交內容的所有權。您在每次提交時授予 Slack 無限、不可撤銷、永久和免權利金的授權，Slack 得基於任何用途而存取、使用、複製、展示、準備其衍生作品、轉授權、執行和散佈任何提交內容、意見、建議或想法，無需對您負任何義務或提供補償。

如果您透過 Slack 社群論壇提供有關 Slack 產品或服務的想法和建議，您承認並同意張貼此類提交內容並不意味您會成為任何 Slack 產品或服務開發過程中可能出現的任何發明 (包括那些可能包含或與使用者對 Slack 社群論壇的貢獻相關者) 的發明人。儘管有上述規定，如果您保留對於任何發明的任何權利、所有權或利益，則您同意將此類發明的所有權利、所有權和利益轉讓給 Slack，並且從該發明的構思、製作或開發起生效。在您所有許可的轉讓後保留對任何發明之任何權利或利益的範圍內，您放棄對 Slack 及其關係企業以及任何 Slack 產品或服務的任何使用者提出針對此類權利或利益的所有索賠。此外，您授予 Slack 無限、不可撤銷、永久和免權利金的授權，Slack 得存取、使用、複製、展示、準備其衍生作品、轉授權、執行、散佈、修改、製作、銷售、要約銷售、進口、分析以及利用此類發明之全部或任何部分。您放棄對於任何因侵犯、擅用或其他違反根據本條款轉讓或授權的任何發明或智慧財產權而提出之索賠，並將此等權利並轉讓給 Slack。

營運管理

Slack 社群論壇旨在為 Slack 產品和服務使用者提供一個聯繫、交流和分享有關 Slack 產品和服務資訊、體驗、提示和想法的地方。為確保和營造正面的環境，Slack 可能會指派 Slack 員工擔任 Slack 社群論壇的版主/管理員 (「社群版主」)。如果使用者提交至 Slack 社群論壇的任何內容違反本條款、社群論壇準則、適當使用政策、隱私權政策或開發人員社群行為準則，此類內容將會視為不適當和/或非法，或出於任何其他原因，Slack 保留隨時刪除和更改此等提交之酌情權，而無需另行通知。Slack 有權禁止違反本條款或社群論壇準則的使用者張貼和/或終止使用者的 Slack 社群論壇帳號。

智慧財產權和 DMCA 政策

我們極為重視他人的智慧財產權，並要求 Slack 社群使用者給予同等重視。如果您擁有著作權或有權代表著作權所有人行事，並希望針對第三方在 Slack 社群論壇上或透過 Slack 社群論壇侵害該資料內容提出索賠，請參閱 https://slack.com/dmca-policy，按照我們的 DMCA 政策所述的程序提出申請。

免責聲明

Slack 社群論壇和所有相關構成要素及資訊均以「現有」之「現況」提供，不附任何擔保，Slack 明確排除一切明示及默示擔保，包括有關適銷性、所有權、符合特定用途及無侵權的默示保證。客戶瞭解，Slack 不保證服務不中斷、及時、安全或無錯誤。

責任限制

對於因您參與 Slack 社群論壇而引起或與之相關的任何間接、連帶、特殊、衍生性、懲罰性或懲戒性的損害，包括但不限於收入損失、利潤損失、商譽 、使用、資料或其他無形損失的損害，無論是否在合約、侵權行為或任何責任理論下，也無論當事人是否已被告知此類損害的可能性，Slack 及其管理人員、董事、員工、授權人或關係企業均不對您或任何第三方負責。

補償

您將為 Slack 及其關聯公司及其各自的管理人員、董事、員工和承包商辯護，使其免受第三方因以下原因引起或與之相關的任何索賠：(a) 您在違反本條款的情況下使用或嘗試使用 Slack 社群論壇，(b) 您違反任何法律或任何第三方的權利，或 (c) 您張貼到 Slack 社群論壇的任何提交內容，包括但不限於任何侵權、擅用或侵犯任何智慧財產權、隱私權或其他權利的索賠。

修改

隨著我們業務的發展，我們可能會更改本條款、適當使用政策以及與 Slack 社群論壇相關的其他政策。本條款的任何重大修訂將會在我們發佈變更當日生效。若於變更生效日期後使用本服務，即表示您同意遵守修改後之條款與條件。

可分性

本條款將於適用法律允許之最大範圍內執行。本條款若有任何部分遭管轄法院認定為牴觸法律，將由法院修改，並在法律許可的最大範圍內，儘可能按達到原條款目標的方式解釋，本條款的其餘部分則維持有效。

準據法；審判地

本條款構成具有約束力的協議，我們可能會對未遵守本條款之行為提出法律訴訟。本協議以及因本協議引起或與之相關的任何爭議應完全以加州法律為準據法，不採納涉外法律適用規則及《聯合國國際商品買賣契約公約》的法律或規則的衝突。位於加州舊金山郡的州和聯邦法院對於因本協議引起或與本協議有關的任何爭議擁有專屬管轄權。