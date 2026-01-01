Slack 關係企業
本譯文僅供參考，若與英文版本牴觸，應以英文版本為準。
以下為 Slack 的關係企業名單。隨著業務進展，此名單可能變更，請隨時查看本頁是否更新。
|實體名稱
|所在國家
|Slack Australia Pty Limited
|澳大利亞
|Slack Canada Limited
|加拿大
|Slack France (SAS)
|法國
|Slack Technologies GmbH
|德國
|Slack Technologies India, LLP
|印度
|Slack Technologies Limited
|愛爾蘭
|Slack Netherlands B.V.
|荷蘭
|Slack Singapore Pte.Ltd.
|新加坡
|Slack Technologies Korea, LLC
|南韓
|Slack Sweden AB
|瑞典
|Slack UK Limited
|英國
|Slack Technologies, LLC
|美國
以下為 Salesforce 的關係企業名單。隨著 Salesforce 業務進展，此名單可能變更，請隨時查看本頁是否更新。
|實體名稱
|所在國家
|Salesforce Argentina S.R.L.
|阿根廷
|SFDC Australia Pty.Ltd.
|澳大利亞
|SFDC Austria GmbH
|奧地利
|Salesforce Tecnologia, Ltda.
|巴西
|salesforce.com Canada Corporation
|加拿大
|salesforce.com France S.A.S.
|法國
|Salesforce.org Germany GmbH
|德國
|salesforce.com Hong Kong Limited
|香港
|salesforce.com India Private Limited
|印度
|SFDC Ireland Limited
|愛爾蘭
|salesforce.com Israel Ltd.
|以色列
|salesforce.com Italy S.r.l.
|義大利
|Salesforce Japan Co., Ltd.
|日本
|salesforce.com Singapore Pte.Ltd.
|新加坡
|Salesforce.com Korea Limited
|南韓
|salesforce Systems Spain, S.L.
|西班牙
|SFDC Sweden AB
|瑞典
|salesforce.com sarl
|瑞士
|Salesforce.com (Thailand) Co., Ltd.
|泰國
|SFDC Netherlands B.V.
|荷蘭
|Salesforce UK Limited
|英國
|Salesforce.org EMEA Limited
|英國
|Quip, LLC
|美國
|Salesforce, Inc.
|美國
|Salesforce.org
|美國