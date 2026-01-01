Slack 關係企業

以下為 Slack 的關係企業名單。隨著業務進展，此名單可能變更，請隨時查看本頁是否更新。

實體名稱所在國家
Slack Australia Pty Limited澳大利亞
Slack Canada Limited加拿大
Slack France (SAS)法國
Slack Technologies GmbH德國
Slack Technologies India, LLP印度
Slack Technologies Limited愛爾蘭
Slack Netherlands B.V.荷蘭
Slack Singapore Pte.Ltd.新加坡
Slack Technologies Korea, LLC南韓
Slack Sweden AB瑞典
Slack UK Limited英國
Slack Technologies, LLC美國

以下為 Salesforce 的關係企業名單。隨著 Salesforce 業務進展，此名單可能變更，請隨時查看本頁是否更新。

實體名稱所在國家
Salesforce Argentina S.R.L.阿根廷
SFDC Australia Pty.Ltd.澳大利亞
SFDC Austria GmbH奧地利
Salesforce Tecnologia, Ltda.巴西
salesforce.com Canada Corporation加拿大
salesforce.com France S.A.S.法國
Salesforce.org Germany GmbH德國
salesforce.com Hong Kong Limited香港
salesforce.com India Private Limited印度
SFDC Ireland Limited愛爾蘭
salesforce.com Israel Ltd.以色列
salesforce.com Italy S.r.l.義大利
Salesforce Japan Co., Ltd.日本
salesforce.com Singapore Pte.Ltd.新加坡
Salesforce.com Korea Limited南韓
salesforce Systems Spain, S.L.西班牙
SFDC Sweden AB瑞典
salesforce.com sarl瑞士
Salesforce.com (Thailand) Co., Ltd.泰國
SFDC Netherlands B.V.荷蘭
Salesforce UK Limited英國
Salesforce.org EMEA Limited英國
Quip, LLC美國
Salesforce, Inc.美國
Salesforce.org美國