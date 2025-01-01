Slack 附属公司

此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。

Slack 附属公司

Slack 的附属公司列表如下。随着业务的发展，此列表可能有变化。请查看此页面，获取更新信息。

实体名称实体国家/地区
Slack Australia Pty Limited澳大利亚
Slack Canada Limited加拿大
Slack France (SAS)法国
Slack Technologies GmbH德国
Slack Technologies， Inc印度
Slack Technologies Limited爱尔兰
Slack Netherlands B.V.荷兰
Slack Singapore Pte.Ltd.新加坡
Slack Technologies Korea, LLC韩国
Slack Sweden AB瑞典
Slack UK LimitedUK
Slack Technologies, LLC美国

Salesforce 的附属公司列表如下。随着 Salesforce 业务的发展，此列表可能有变化。请查看此页面，获取更新信息。

实体名称实体国家/地区
Salesforce Argentina S.R.L.阿根廷
SFDC Australia Pty.Ltd.澳大利亚
SFDC Austria GmbH奥地利
Salesforce Tecnologia, Ltda.巴西
salesforce.com Canada Corporation加拿大
salesforce.com France S.A.S.法国
Salesforce.org Germany GmbH德国
salesforce.com Hong Kong Limited中国香港
salesforce.com India Private Limited印度
SFDC Ireland Limited爱尔兰
salesforce.com Israel Ltd.以色列
salesforce.com Italy S.r.l.意大利
Salesforce Japan Co., Ltd.日本
salesforce.com Singapore Pte.Ltd.新加坡
Salesforce.com Korea Limited韩国
salesforce Systems Spain, S.L.西班牙
SFDC Sweden AB瑞典
salesforce.com sarl瑞士
Salesforce.com (Thailand) Co., Ltd.泰国
SFDC Netherlands B.V.荷兰
Salesforce UK Limited英国
Salesforce.org EMEA Limited英国
Quip, LLC美国
Salesforce, Inc.美国
Salesforce.org美国