Slack 附属公司
此翻译文本仅供参考。如果本版本与英文版本存在任何歧义，则以英文版本为准。
Slack 的附属公司列表如下。随着业务的发展，此列表可能有变化。请查看此页面，获取更新信息。
|实体名称
|实体国家/地区
|Slack Australia Pty Limited
|澳大利亚
|Slack Canada Limited
|加拿大
|Slack France (SAS)
|法国
|Slack Technologies GmbH
|德国
|Slack Technologies， Inc
|印度
|Slack Technologies Limited
|爱尔兰
|Slack Netherlands B.V.
|荷兰
|Slack Singapore Pte.Ltd.
|新加坡
|Slack Technologies Korea, LLC
|韩国
|Slack Sweden AB
|瑞典
|Slack UK Limited
|UK
|Slack Technologies, LLC
|美国
Salesforce 的附属公司列表如下。随着 Salesforce 业务的发展，此列表可能有变化。请查看此页面，获取更新信息。
|实体名称
|实体国家/地区
|Salesforce Argentina S.R.L.
|阿根廷
|SFDC Australia Pty.Ltd.
|澳大利亚
|SFDC Austria GmbH
|奥地利
|Salesforce Tecnologia, Ltda.
|巴西
|salesforce.com Canada Corporation
|加拿大
|salesforce.com France S.A.S.
|法国
|Salesforce.org Germany GmbH
|德国
|salesforce.com Hong Kong Limited
|中国香港
|salesforce.com India Private Limited
|印度
|SFDC Ireland Limited
|爱尔兰
|salesforce.com Israel Ltd.
|以色列
|salesforce.com Italy S.r.l.
|意大利
|Salesforce Japan Co., Ltd.
|日本
|salesforce.com Singapore Pte.Ltd.
|新加坡
|Salesforce.com Korea Limited
|韩国
|salesforce Systems Spain, S.L.
|西班牙
|SFDC Sweden AB
|瑞典
|salesforce.com sarl
|瑞士
|Salesforce.com (Thailand) Co., Ltd.
|泰国
|SFDC Netherlands B.V.
|荷兰
|Salesforce UK Limited
|英国
|Salesforce.org EMEA Limited
|英国
|Quip, LLC
|美国
|Salesforce, Inc.
|美国
|Salesforce.org
|美国