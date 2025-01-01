笔记本电脑被五彩纸屑包围，并且有两只手从屏幕里伸出来击掌庆祝的插图
客户服务专用 Slack

让客户服务变得简单高效

让你的客服代表所需的专家、工具和信息触手可及，从而提供卓越的客户服务。

解决问题的速度更快

将相关的团队汇集一处，加快问题解决速度

  • 通过使用 Slack 的 Sales Cloud 应用，让公司内的专家轻松了解最新情况，进而实时解决事故
  • 使用 Slack 抱团以语音方式协作和解决问题
  • 在文件、消息和频道中进行搜索，快速轻松地找到答案

“通过在 Slack 中聚集问题，我们可以适时地让适当的专家参与到案例中来，消除信息层层上报的麻烦，并最终找到最合适的人来协助快速解决问题。”

Salesforce 徽标
高级运营经理 Tamara Carpenter
改进客服人员的入职培训和提升工作效率

赋予客服人员快速解决问题的能力

  • 通过无代码工作流程提高客服人员的工作效率，并简化客户和专家之间的协作
  • 创建一个知识中心，让客服人员省去搜索的时间，将更多的时间用于帮助客户
  • 通过自动化和交互式的入职培训，让团队新成员快速进入工作状态

36%

客户支持案例解决速度加快

12%

客户满意度提升

*资料来源：Intuit，2020 年
拓展客户关系

通过优先支持提高客户满意度

  • 使用 Slack Connect 让客户直接加入你的工作区，并通过优质而周到的服务提升他们的满意度
  • 与合作伙伴和专家在一个平台上使用各种工具共同解决问题，以降低沟通的复杂性
  • 通过共享实时最新信息，加强客户忠诚度

“我们从客户那里得到的反馈是，我们就像是他们团队的延伸，确切地说，这种感觉在一定程度上与我们使用 Slack 不无关系。”

Fastly 徽标
客户体验总监 Kami Richey

工作效率始于你喜欢的工具

更快地解决客户问题，并使用 Salesforce 等平台在 Slack 中开展协作。

查看所有客户服务集成

Logo of Service Cloud for Slack
Logo of Atlassian Assist
Logo of Intercom Notifications
Logo of Guru Enterprise AI Search
Logo of Confluence Cloud
Logo of Freshdesk
Logo of LiveAgent
Logo of Zoom
Logo of Olark
Logo of Jira Cloud
Logo of Looker
Logo of Outlook Calendar
Logo of Twitter
Logo of Service Cloud for Slack
Logo of Atlassian Assist
Logo of Intercom Notifications
Logo of Guru Enterprise AI Search
Logo of Confluence Cloud
Logo of Freshdesk
Logo of LiveAgent
Logo of Zoom

常见问题

好问题。Slack 是适用于整个组织进行内部和外部沟通的一种方式。无需借助单次有效的电子邮件主题链，你的所有沟通信息都可以在频道中保持井然有序，而且创建、加入和搜索频道的操作非常简单。当有一个频道可用于处理所有事情时，所有人员都会清楚地知道前往何处完成工作。当谈到客户时，如果你的客服人员所需的每个工具和每条信息都触手可及，那么顺畅地为客户提供服务就会容易很多。如需阅读更多主题信息，建议你查看资源库

不是，但它确实与大家首选的客户服务软件解决方案（例如 Salesforce、Freshdesk 等）进行了集成。通过将 Slack 和你的主要服务解决方案结合使用，客服人员可以与专家进行即时协作，而无需在工具之间切换，从而让他们能够更快地解决客户问题，并提供流畅的客户体验。

可以。你可以使用 Slack Connect 来加快工作速度，并巩固整个零售生态系统中的关系。Slack Connect 能将你的团队与外部合作伙伴（包括供应商、厂商和第三方物流服务提供商）安全地关联在一起。所有付费订阅均提供 Slack Connect。

是的！与电子邮件不同，Slack 不易受垃圾邮件或网络钓鱼的影响，90% 的数据泄露都是由于垃圾邮件或网络钓鱼所致。你的 Slack 句柄不能出售给广告商或放在邮件群发列表中。你永远只会收到组织内部的其他人员或使用 Slack Connect 的受信任合作伙伴发给你的 Slack 消息。工作区中集成的应用（如 Asana、Google Docs 和 Jira）可能会向你发送通知。

Slack 提供企业级数据保护和隐私。通过细粒度控制，管理员可为每位用户自定义安全设置，因此无人能查看本不该查看的信息。了解有关 Slack 如何在公司内部安全替代电子邮件的更多信息。

欢迎来到未来的工作场所

开始使用申请演示