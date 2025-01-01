客户服务专用 Slack

将相关的团队汇集一处，加快问题解决速度
- 通过使用 Slack 的 Sales Cloud 应用，让公司内的专家轻松了解最新情况，进而实时解决事故
- 使用 Slack 抱团以语音方式协作和解决问题
- 在文件、消息和频道中进行搜索，快速轻松地找到答案
“通过在 Slack 中聚集问题，我们可以适时地让适当的专家参与到案例中来，消除信息层层上报的麻烦，并最终找到最合适的人来协助快速解决问题。”
赋予客服人员快速解决问题的能力
- 通过无代码工作流程提高客服人员的工作效率，并简化客户和专家之间的协作
- 创建一个知识中心，让客服人员省去搜索的时间，将更多的时间用于帮助客户
- 通过自动化和交互式的入职培训，让团队新成员快速进入工作状态
36%
客户支持案例解决速度加快
12%
客户满意度提升
通过优先支持提高客户满意度
- 使用 Slack Connect 让客户直接加入你的工作区，并通过优质而周到的服务提升他们的满意度
- 与合作伙伴和专家在一个平台上使用各种工具共同解决问题，以降低沟通的复杂性
- 通过共享实时最新信息，加强客户忠诚度
“我们从客户那里得到的反馈是，我们就像是他们团队的延伸，确切地说，这种感觉在一定程度上与我们使用 Slack 不无关系。”
工作效率始于你喜欢的工具
更快地解决客户问题，并使用 Salesforce 等平台在 Slack 中开展协作。
常见问题
好问题。Slack 是适用于整个组织进行内部和外部沟通的一种方式。无需借助单次有效的电子邮件主题链，你的所有沟通信息都可以在频道中保持井然有序，而且创建、加入和搜索频道的操作非常简单。当有一个频道可用于处理所有事情时，所有人员都会清楚地知道前往何处完成工作。当谈到客户时，如果你的客服人员所需的每个工具和每条信息都触手可及，那么顺畅地为客户提供服务就会容易很多。如需阅读更多主题信息，建议你查看资源库。
不是，但它确实与大家首选的客户服务软件解决方案（例如 Salesforce、Freshdesk 等）进行了集成。通过将 Slack 和你的主要服务解决方案结合使用，客服人员可以与专家进行即时协作，而无需在工具之间切换，从而让他们能够更快地解决客户问题，并提供流畅的客户体验。
可以。你可以使用 Slack Connect 来加快工作速度，并巩固整个零售生态系统中的关系。Slack Connect 能将你的团队与外部合作伙伴（包括供应商、厂商和第三方物流服务提供商）安全地关联在一起。所有付费订阅均提供 Slack Connect。
是的！与电子邮件不同，Slack 不易受垃圾邮件或网络钓鱼的影响，90% 的数据泄露都是由于垃圾邮件或网络钓鱼所致。你的 Slack 句柄不能出售给广告商或放在邮件群发列表中。你永远只会收到组织内部的其他人员或使用 Slack Connect 的受信任合作伙伴发给你的 Slack 消息。工作区中集成的应用（如 Asana、Google Docs 和 Jira）可能会向你发送通知。
Slack 提供企业级数据保护和隐私。通过细粒度控制，管理员可为每位用户自定义安全设置，因此无人能查看本不该查看的信息。了解有关 Slack 如何在公司内部安全替代电子邮件的更多信息。