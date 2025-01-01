客户服务专用 Slack

是的！与电子邮件不同，Slack 不易受垃圾邮件或网络钓鱼的影响，90% 的数据泄露都是由于垃圾邮件或网络钓鱼所致。你的 Slack 句柄不能出售给广告商或放在邮件群发列表中。你永远只会收到组织内部的其他人员或使用 Slack Connect 的受信任合作伙伴发给你的 Slack 消息。工作区中集成的应用（如 Asana、Google Docs 和 Jira）可能会向你发送通知。



Slack 提供企业级数据保护和隐私。通过细粒度控制，管理员可为每位用户自定义安全设置，因此无人能查看本不该查看的信息。了解有关 Slack 如何在公司内部安全替代电子邮件的更多信息。