模板

完成工作的最快方法。

借助 Slack 中的模板，你可以更快速地启动任何项目、计划和流程。

简单高效

一种更简单地开始工作的方式。

有时，工作中最难的部分是开始。使用模板，你的频道、画板、列表和工作流程都会预先创建完毕，随时可以使用，这样你和你的团队可以直接投入工作。

    快捷方便

    有相应模板。

    模板针对最常见的用例而创建，能够满足不同的业务需求。无论你需要管理项目还是需要将帮助请求分类，都可以直接启动工作，而无需从头开始。

      支持自定义和重复使用

      你的模板，由你掌控。

      模板是完全可自定义的，因此你可以根据工作需求进行调整，以便提高其使用效果。然后，将它们保存到公司的模板库中，以便你和你的团队成员反复使用。

        Slalom 徽标

        “新的模板解决方案将带来颠覆性的影响，因为它将 Slack 最强大的功能（从频道到工作流程都包括在内）整合在一起，让我们的团队能够更快地开始工作。”

        Christine McHone

        科技行业领导者，Slalom

        为不同类型的团队提供各种各样的模板。

        无论你做什么，模板都可以帮助你更快地完成。

        旨在为销售团队提供帮助的模板
        旨在为营销团队提供帮助的模板
        旨在帮助你协调项目工作的模板
        旨在为 IT 团队提供帮助的模板

        销售

        规划和组织客户团队，以便快速达成交易。

        旨在为销售团队提供帮助的模板

        营销

        从启动到执行，成功开展营销活动。

        旨在为营销团队提供帮助的模板

        项目管理

        轻松创建、跟踪和管理项目。

        旨在帮助你协调项目工作的模板

        IT

        大规模提高请求管理的效率。

        旨在为 IT 团队提供帮助的模板

        模板只是一个开始。

        插图：显示 Slack 中适用于销售、营销、项目管理和资源配置的模板。
        博客

        了解 Slack 模板：开始工作的最快方法

        插图：产品中的 Slack 画板
        博客

        Slack 画板是一种有助于增强智能工作效率平台的新方式

        插图：Slack 列表的实际应用
        博客

        使用 Slack 列表将对话转化为工作

        插图：在 Slack 中构建的工作流程示例
        电子书

        从客户使用工作流程构建器的方式中获得灵感

        常见问题

        Slack 提供用于画板、列表和工作流程的单独模板。我们根据常见项目和业务需求将这些模板进行了整合，这样你可以更快地开始工作。

        所有 Slack 付费套餐均提供模板。

        模板库中，你可以找到适合各种不同需求（从营销活动到员工入职培训都包括在内）的现成模板，而且我们还在不断添加更多模板。

        当然可以！使用 Enterprise 套餐的客户可以定制模板解决方案并将其发布到他们的内部模板库中，以便轻松找到该解决方案并在不同的项目中使用。

        目前没有，但未来将采用 AI 来支持模板创建。也就是说，团队仍然可以在使用模板创建的新频道中利用 AI，就像在其他任何频道中一样。

        选择更好的工作方式

