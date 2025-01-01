模板
完成工作的最快方法。
借助 Slack 中的模板，你可以更快速地启动任何项目、计划和流程。查看模板
简单高效
一种更简单地开始工作的方式。
有时，工作中最难的部分是开始。使用模板，你的频道、画板、列表和工作流程都会预先创建完毕，随时可以使用，这样你和你的团队可以直接投入工作。
快捷方便
有相应模板。
模板针对最常见的用例而创建，能够满足不同的业务需求。无论你需要管理项目还是需要将帮助请求分类，都可以直接启动工作，而无需从头开始。
支持自定义和重复使用
你的模板，由你掌控。
模板是完全可自定义的，因此你可以根据工作需求进行调整，以便提高其使用效果。然后，将它们保存到公司的模板库中，以便你和你的团队成员反复使用。
“新的模板解决方案将带来颠覆性的影响，因为它将 Slack 最强大的功能（从频道到工作流程都包括在内）整合在一起，让我们的团队能够更快地开始工作。”
常见问题
Slack 提供用于画板、列表和工作流程的单独模板。我们根据常见项目和业务需求将这些模板进行了整合，这样你可以更快地开始工作。
所有 Slack 付费套餐均提供模板。
在模板库中，你可以找到适合各种不同需求（从营销活动到员工入职培训都包括在内）的现成模板，而且我们还在不断添加更多模板。
当然可以！使用 Enterprise 套餐的客户可以定制模板解决方案并将其发布到他们的内部模板库中，以便轻松找到该解决方案并在不同的项目中使用。
目前没有，但未来将采用 AI 来支持模板创建。也就是说，团队仍然可以在使用模板创建的新频道中利用 AI，就像在其他任何频道中一样。