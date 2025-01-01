Slack Connect 能让你与外部公司人员的协作，就如同与团队成员在 Slack 上协作一样快速、简单，因而是与外部合作伙伴、供应商和客户进行协作的理想之选。Slack 频道和私信的快速、高效沟通可以帮助不同公司的团队：

• 建立更牢固的客户关系

• 减少响应时间

• 加速销售周期

• 把握新机遇

• 连接跨组织工作流程

此外，一切活动均有 Slack 企业级安全功能提供安全保障。阅读文章“更好地与外部合作伙伴进行沟通”，获取更多灵感。