在 Slack Connect 中完成更多工作。
无论你是与供应商合作还是与客户敲定交易，Slack Connect 都能满足你的需求。
2 倍
创意审批的速度提升幅度。 创意审批的速度提升幅度。
50%
与承包商合作的团队周会次数减少幅度。 与承包商合作的团队周会次数减少幅度。
4 倍
与客户合作的团队实现交易周期加快的幅度。 与客户合作的团队实现交易周期加快的幅度。
- 1上述声明和数据基于具体团队在其公司使用 Slack Connect 的情况。组织不同，结果也不同。
比电子邮件更快捷。
电子邮件并非为项目工作而生，但 Slack Connect 是。从客户那里获得即时反馈，与客户进行视频通话，并获得供应商的批准，所有这些都在团队日常使用的平台内完成。
与外部组织安全地建立连接。
Slack Connect 基于与 Slack 相同的安全性和合规性构建，因此你可以安全地与公司外部的任何人员展开协作。由你决定哪些合作伙伴可以加入、他们可以查看和共享哪些内容。
让 AI 助你一臂之力，快速掌握重要信息。
无论你是将新团队成员加入项目并需要他们了解项目进展，还是需要回忆起某个项目的启动日期，AI 都能提供帮助。查找重要信息、对其进行总结，并以前所未有的速度完成。
如何开始使用
只需单击几下，即可开始与供应商、客户等紧密协作
步骤 1：建立一个频道。
在 Slack 中建立一个新的频道并为其命名。
步骤 2：发送邀请。
邀请你的合作伙伴、供应商或客户加入该频道。别忘了告诉他们你已发送邀请！
步骤 3：合作伙伴接受邀请。
合作伙伴接受邀请非常简单且免费。当他们加入频道时，你会收到通知。
步骤 4：开始协同工作。
发送第一条消息，并开始实时协作。
为各类角色量身打造
350,000 多家组织都在使用 Slack Connect，赶快加入吧
常见问题
Slack 的所有付费套餐都包括通过 Slack Connect 向组织以外的人员发送一对一消息的功能。有关 Slack 付费套餐的更多信息，请访问我们的定价页面
如果你订阅了 Enterprise+ 套餐，则使用免费套餐的外部合作伙伴可以加入 Slack Connect 频道，而无需升级或开始免费试用。如果你使用的是其他付费套餐，也没问题！在邀请合作伙伴通过 Slack Connect 开展协作后，如果对方符合条件，则会获得 Slack 专业套餐 90 天免费试用。
使用付费套餐时，你可以邀请公司以外的人员，共享 Slack 中的一个频道。或者，你也可以暂时跳过频道，直接发送邀请开始私信交流，就像你在其他私信中所做的一样！
只需单击几下，即可开始与供应商、客户等紧密协作。 我们的销售团队十分乐意帮助你轻松入门。
Slack 托管在 Amazon Web Services 上，默认位置为美国 AWS。不过，Slack 的数据驻留功能允许全球团队选择特定类型的静态数据所存储的区域。Slack 提供传输中和静态数据加密。请在此处了解有关我们的安全措施的更多信息。
Slack 致力于确保我们的基础架构安全、冗余且可靠，同时为你的团队提供多种工具，以便他们安全地管理你的环境。我们深感自豪的是，在保护你的组织方面，我们已经超越了行业标准。我们还在网站上介绍了我们的诸多安全措施和相关认证。
好问题！Slack 中的频道可以改变你与同事之间的协作方式。同样，Slack Connect 也让你能够通过频道与公司以外的人员协作。使用 Slack Connect，你无需授予对方访问你的整个 Slack 工作区的权限，只需为其提供进行协作所需的特定频道的访问权限即可。
使用 Slack Connect，管理员可以保持对其组织数据的控制权，并监控外部访问。与通过电子邮件进行协作（会让用户面临垃圾邮件和网络钓鱼的风险）不同，在频道中协作可以让团队只接收来自已验证成员的消息和文件。请单击此处，了解更多关于 Slack Connect 内置的企业级安全功能的信息。
Slack Connect 能让你与外部公司人员的协作，就如同与团队成员在 Slack 上协作一样快速、简单，因而是与外部合作伙伴、供应商和客户进行协作的理想之选。Slack 频道和私信的快速、高效沟通可以帮助不同公司的团队：
• 建立更牢固的客户关系
• 减少响应时间
• 加速销售周期
• 把握新机遇
• 连接跨组织工作流程
此外，一切活动均有 Slack 企业级安全功能提供安全保障。阅读文章“更好地与外部合作伙伴进行沟通”，获取更多灵感。