OpenAI 如何与客户建立联系并通过 Slack 扩展 ChatGPT

OpenAI 是一家人工智能研究与部署公司，力图彻底改变人们对人工智能的看法。这家公司就是最近走红的 ChatGPT 聊天机器人背后的缔造者。这款多功能的人工智能聊天机器人，不仅可以创作内容，而且还能够以对话的方式回答各种问题。

自 2022 年 11 月发布以来，ChatGPT 很快便火爆全球，每天都有数百万人使用它来提高工作效率。

在客户大量涌入和业务不断增长的过程中，OpenAI 一直依赖 Slack 来满足他们的协作需求。Slack 已成为 OpenAI 的智能工作效率平台，在这里，他们可以安全地与客户交流，加速项目开展，并推动他们让人工智能造福全人类的伟大使命。

使用 Slack Connect 直接与客户开展协作

通过 Slack Connect，OpenAI 可以使用交互式的频道与客户进行高效沟通，从而摒弃邮件爆满的收件箱。公司拥有 170 多个 Slack Connect 频道，自 2018 年成为 Slack 客户以来，已发送超过 500 万条消息。

通过在各个频道内开展协作，使 OpenAI 能够针对客户的需求更快、更准确地找到解决方案。

OpenAI 客户经理 Anna Tifft 介绍说：“Slack Connect 是我们客户体验的一个重要组成部分。我之所以喜欢使用 Slack，是因为它解决了我的瓶颈问题。当客户的问题超出了我的权限范围，或者我认为其他人可以比我更有效或更快地回答问题时，它能让我将同事加入进来。”

除了 Slack 之外，OpenAI 还在探索使用其他 Salesforce 产品来改进客户体验。通过将 Service Cloud 和 Sales Cloud 的数据集成到 Slack 中，OpenAI 在工作环境中即可全方位了解客户的信息。

Tifft 说道：“与 Salesforce 合作并将所有客户数据整合到一个平台上，这是一项庞大的工作。在我协助客户逐步推进工作时，我会不断地在不同对话之间转换。如果我在其他生态系统中执行这些操作，那可能会寸步难行。因此，我能够借助 Salesforce 在一个整体环境中满足客户的大部分需求，这一点至关重要。”

加强与内部团队成员的关系，打造公司文化

随着 OpenAI 的不断发展，对他们而言，保持强大且相互联系的员工文化非常重要。由于他们的员工遍布多个时区，因此他们也必须采用异步工作方式。

首席研究工程师 Boris Power 说道：“Slack 确实可以帮助与组织中的任何人建立联系。我不希望让大家疲于应付太多会议，所以任何可以异步完成的工作最好都通过 Slack 来完成。Slack 还可用于将大量人员汇集在一个对话中。你可以将可能有助于提供补充信息的人员轻松地添加到消息列或频道中。”

OpenAI 团队使用 Slack 抱团功能快速协作，进一步消除了开会的必要性。抱团是一种在 Slack 频道中通过音频、视频或私信进行交流的方式。频道中的任何人都可以根据需要随时进入或退出抱团。他们还可以共享屏幕，以便让对话内容更加直观。

表情是 OpenAI 团队在 Slack 中交流的另一种方式。使用表情，团队成员无需发起新消息列便可传达一些信息。表情可以指示消息已读，项目正在进行中，或者只是鼓励同事工作做得好。

OpenAI 解决方案工程师 Simón Posada Fishman 说道：“我喜欢表情回复。我们公司有很多自定义表情。这些表情真的非常有趣。表情就像一种诙谐的表达方式，给人们的日常生活带来一丝快乐。”

OpenAI 还使用回复表情来收集有关模型的反馈。例如，某个人可以将 Slackbot 添加到一个频道，并请内部团队或客户使用“赞”和“踩”表情来提供反馈。这样，模型可以对反馈做出响应，随着时间的推移逐步学习和改进。

除了大规模收集反馈之外，OpenAI 团队还使用 Slack 平台找到富有创意的方法，将工作自动化。Posada Fishman 说道：“我认为在 Slack 中构建内容非常有趣，”“Slack 平台提供了很多开箱即用型功能，比我预期的还要好用。” 我们团队认为这是一个功能强大的工具，有助于实现创新和提高工作效率。“它能够利用所有同事早已熟悉的聊天界面，并引入一些自动化、智能或编程功能，大大提高了他们的工作积极性。”

OpenAI 团队之所以能够安心使用 Slack，另一个原因便是 Slack 的安全功能。OpenAI 利用 Slack 的 Enterprise Grid 实现了消息留存和管理控制功能。Enterprise Grid 包括 Slack 最强大的安全功能，如数据加密、基于 SAML 的单点登录和细粒度的应用管理。

让 AI 和自动化的功能更强大的愿景

随着 OpenAI、Salesforce 和 Slack 之间的合作不断推进，重心很快将转向开发创新解决方案和集成。Power 说：“我相信，通过 OpenAI 和 Slack 的合作和集成，未来会有更多的可能性，”“我认为，改进工作流程和加强组织的互联性是提升工作效率的关键。集成将会给使用 Slack 的所有行业带来显著变化。”

OpenAI 的首席运营官 Brad Lightcap 说道：“我们在 OpenAI 每天都使用 Slack，它对我们完成工作至关重要。”“我们公司可以说是由 Slack 提供技术支持的。将这种能力与我们的模型功能相结合，帮助我们改进协作方式、更方便地浏览信息、增强理解能力，这个想法确实非常强大。” 将 OpenAI 强大的大型语言模型功能与 Slack 和 Salesforce 相结合，可能会显著提高工作区的自动化程度和效率。