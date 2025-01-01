一台笔记本电脑分支为四个不同图标的 Slack 安全插图。
安全性

在 Slack 中协调安全性

Slack 是你的团队可以开展安全协作、保护数据和快速解决事故的中心位置。

安全协作

在保持连接的同时保护你的数据

  • 使用本地 DLP 保护敏感信息并维护整个企业的合规性
  • 使用自定义设置、策略和 Slack 企业密钥管理控制访问
  • 使用 Slack Connect 安全地与公司外部人员协作，即使在外部协作时也能确保合规性
资源

Slack 安全白皮书

资源

Slack 安全功能和认证

即期

网络会议

探索 Slack 的企业级安全

资源

Slack 企业密钥管理简介

资源

优化安全运营

跨多个系统监控数据

  • 将警报、数据源和通信按频道进行整合，以提高对环境的感知能力
  • 通过自动化警报和 SIEM、SOAR、CASB 集成，确定应对威胁的响应优先级，降低警报疲劳
  • 将你的安全工具汇集在 Slack 中，以减少任务背景切换，有利于立即采取行动
更快解决问题

一站式管理事故响应

  • 适时联系对的人员，并通过 PagerDuty、Zoom 等集成功能应对威胁
  • 快速获取实时信息和任务背景，以便跨团队协调行动并将影响降至最低
  • 轻松提供事故响应的历史记录，以供外部审核或流程改进

2,600 多个集成并且数量还在不断增加

Slack 把你最喜欢的工具连接在一起，包括 Splunk、Okta、PagerDuty 等。

查看所有安全集成

常见问题

很高兴你提问了！Slack 是一种能让整个公司顺畅交流的全新方式。它在速度、条理性、安全性方面更胜一筹，能够取代电子邮件。无需借助单次有效的电子邮件主题链，你的所有沟通信息都可以在频道中保持井然有序，而且创建、加入和搜索频道的操作非常简单。当你的公司有一个频道可用于处理所有事情时，所有人员都会清楚地知道前往何处完成工作。如需阅读更多主题信息，我们推荐查看 Slack 资源库

Slack 的成功关键在于频道。通过为所有项目、团队、办公室、部门（即你在工作中的一切）创建频道，为每次对话提供空间。因为加入和创建频道较简单，Slack 可以适应不断变化的需求。如果新人员加入一个项目，只需将他们添加到频道中，他们可以通过向上滚动，阅读以往对话。当需要开始新事物时，请创建一个新频道并邀请合适人员。

如需了解更多，请阅读如何在频道中有效协作

是。你可以在 Slack 中放心讨论机密信息。Slack 提供多种确保信息、对话和文件安全的方式。Slack 向每一层级提供企业级安全保护，并遵循多项合规认证，包括 SOC 2、SOC 3 和 ISO/IEC 27001 等。Slack 遵守 GDPR 规定，并可通过配置成遵守 HIPAA 和 FINRA 规定。Slack 也获得 FedRAMP 的中级授权。

此外，Slack 提供各式安全功能，例如企业密钥管理（可让管理员对数据加密进行细粒度控制）。你还可将自己的安全工具与 Slack 集成，在检测到威胁时立即获得通知。在此处了解更多有关 Slack 全面安全计划的信息。

是！与电子邮件不同，Slack 不易受垃圾邮件或网络钓鱼的影响。这些是 90％ 数据泄露的原因。你的 Slack 手柄不能出售给广告商或放在邮件列表中。你永远只会收到从组织内部的其他人员或使用 Slack Connect 的受信任合作伙伴处收到 Slack 的消息。你可能会从自己工作区集成的应用程序处收到通知，包括 Asana、Google Docs 和 Jira。

Slack 提供企业级数据保护和隐私。细粒度控制允许管理员为每位用户自定义安全性，因此无人能查看不该查看的信息。了解更多有关 Slack 如何在你公司内部 安全替换电子邮件 的信息。

Slack Connect 是更为安全和高效的组织相互对话方式。Slack Connect 替代你的电子邮件，让你和所有外部合作伙伴、客户、供应商和其他人员的对话转移到 Slack并促进彼此的协作。Slack 的企业级安全功能和合规标准（例如企业密钥管理）同样适用于 Slack Connect。在 此处 了解更多有关 Slack Connect 的信息 。

好的！Slack 有一个易于配置的数据丢失防护系统解决方案，可供 Slack Enterprise+ 客户使用。通过 Slack DLP，管理员可以制定政策，帮助防止人员在消息和频道（包括 Slack Connect 频道）中共享敏感信息。建立并应用集中式规则，确定发生违规行为时的处理方式，并轻松查看和处理违规行为。Slack 还与第三方 DLP 解决方案兼容。

欢迎来到未来的工作场所

