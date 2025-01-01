是！与电子邮件不同，Slack 不易受垃圾邮件或网络钓鱼的影响。这些是 90％ 数据泄露的原因。你的 Slack 手柄不能出售给广告商或放在邮件列表中。你永远只会收到从组织内部的其他人员或使用 Slack Connect 的受信任合作伙伴处收到 Slack 的消息。你可能会从自己工作区集成的应用程序处收到通知，包括 Asana、Google Docs 和 Jira。 Slack 提供企业级数据保护和隐私。细粒度控制允许管理员为每位用户自定义安全性，因此无人能查看不该查看的信息。了解更多有关 Slack 如何在你公司内部 安全替换电子邮件 的信息。