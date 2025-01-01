加权平均数。基于 1,456 份来自美国、英国、澳大利亚和加拿大的每周 Slack 用户调查回复，95% CI 情况下的误差幅度为 ±2%（2022 年 11 月）。
用数字说话
338%
投资回报
210 万美元
节省了数百万的工作效率成本
“我们的工作量是前几年的四倍。没有 Slack，这不可能实现。”
Slack 让所有人员保持联系和工作效率
Slack 是经久不息的软体，因为其旨在支持人员所习惯的合作方式。
87%
感觉远程工作能力有所提升
74%
如果不让使用 Slack，可能会感到不满
91%
感觉与其团队的联系有所增进
89%
认为 Slack 改善沟通
68%
位用户依赖 Slack 完成工作
“让我们保持联系最多的是 Slack。这是种非常简易且直接的沟通方式，实际上也是人们更喜欢、更享受的唯一沟通频道。”
常见问题
安全。你可以在 Slack 中放心讨论机密信息。Slack 提供多种方式来确保你的信息、对话和文件安全无虞。Slack 向每一层级提供企业级安全保护，并遵循多项合规认证，包括 SOC 2、SOC 3 和 ISO/IEC 27001 等。Slack 遵守 GDPR 规定，并可通过配置成遵守 HIPAA 和 FINRA 规定。Slack 获得 FedRAMP Moderate 的授权。
此外，Slack 提供各式安全功能，例如企业密钥管理（可让管理员对数据加密进行细粒度控制）。你还可将自己的安全工具与 Slack 集成，在检测到威胁时立即获得通知。请在此处了解有关 Slack 全面安全计划的更多信息。
Enterprise+ 是 Slack 提供给大型或复杂组织的解决套餐。它能让你的公司像小型企业一样灵活运作，同时充分利用整个企业的资源和共享知识。
Enterprise+ 兼具企业级解决方案应有的安全性与治理功能，以及适合消费者的直观体验，助力提升使用率。
Enterprise+ 支持诸如 IBM、CondéNast、Moody’s、Oracle 和 E-Trade 等全球规模最大企业的运作，并且是唯一可支持多达 50 万人员的协同办公产品。
Enterprise+ 为付费套餐。在此处比较套餐功能和定价。
是的！与电子邮件不同，Slack 不易受垃圾邮件或网络钓鱼的影响。这些是 90% 数据泄露的原因。你的 Slack 手柄不能出售给广告商或放在邮件列表中。你永远只会收到从组织内部的其他人员或使用 Slack Connect 的受信任合作伙伴处收到 Slack 的消息。工作区中集成的应用（如 Asana、Google Docs 和 Jira）可能会向你发送通知。
Slack 提供企业级数据保护和隐私。细粒度控制允许管理员为每位用户自定义安全性，因此无人能查看不该查看的信息。了解有关 Slack 如何在公司内部安全替代电子邮件的更多信息。
频道是在 Slack 中开展工作的地方。频道是团队共享消息、工具和文件的单一场所。人员通常为公司公告、客户支援分类、寻求信息技术或人力资源帮助及共享社会利益等创建频道。
频道可以是公共频道（向组织的所有人员开放），也可以是私人频道（仅向获得邀请的人员开放）。此外，购买 Slack 付费套餐的组织可使用 Slack Connect 与外部合作伙伴（如代理商、客户和供应商等）共享频道。在此处详细了解频道如何提高日常工作效率。
Slack 协助组织将人员和工具汇集于一处，确保他们无论身在何处都能齐心协力高效地工作。每天有超过 75 万个企业使用 Slack 进行团队消息传递、文件共享和视频/语音通话。你可以集成上千种的工具，例如Google 云端硬盘、Zoom 和 Salesforce，或为你的组织专门创建自定义机器人或应用。在此处详细了解 Slack 的运作方式。
Slack Connect 是一种更安全、更高效的方式，可以让组织间实现顺畅交流。通过它，你能够将与外部合作伙伴、客户、供应商和其他人员的所有对话都转移到 Slack 中，从而取代电子邮件，并促进彼此的协作。Slack 的企业级安全功能和合规标准（如企业密钥管理）都同样适用于 Slack Connect。请在此处了解有关 Slack Connect 的更多信息。
Slack Connect 是 Slack 的一项功能，可让最多 20 个组织的人员在一个集中地点共同协作，无需离开自己的 Slack 工作区。另一方面，你可以使用 Slack 的 Enterprise+ 套餐，将公司内部的多个工作区关联起来。
Slack Connect 包含在所有 Slack 付费套餐中。如果你所在组织正使用 Enterprise+ 套餐，你同样可以使用 Slack Connect。在此处比较套餐和功能。