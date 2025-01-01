安全。你可以在 Slack 中放心讨论机密信息。Slack 提供多种方式来确保你的信息、对话和文件安全无虞。Slack 向每一层级提供企业级安全保护，并遵循多项合规认证，包括 SOC 2、SOC 3 和 ISO/IEC 27001 等。Slack 遵守 GDPR 规定，并可通过配置成遵守 HIPAA 和 FINRA 规定。Slack 获得 FedRAMP Moderate 的授权。

此外，Slack 提供各式安全功能，例如企业密钥管理（可让管理员对数据加密进行细粒度控制）。你还可将自己的安全工具与 Slack 集成，在检测到威胁时立即获得通知。请在此处了解有关 Slack 全面安全计划的更多信息。