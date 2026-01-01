Sì. Puoi discutere di informazioni riservate in Slack in modo sicuro. Slack garantisce la protezione dei tuoi file e delle tue informazioni e conversazioni in molti modi diversi. Slack offre sicurezza di livello enterprise completa, aderendo a più certificazioni di conformità, tra cui SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 e altre ancora. Slack rispetta il regolamento GDPR e può essere configurato per la conformità agli standard HIPAA e FINRA. Dispone di autorizzazione FedRAMP Moderate.

Slack offre inoltre funzioni di sicurezza, come Enterprise Key Management, che consentono agli amministratori un controllo dettagliato sulla crittografia dei dati. Puoi anche integrare i tuoi strumenti per la sicurezza con Slack per ricevere una notifica istantanea qualora venga rilevata una minaccia. Scopri di più sul programma di sicurezza completo di Slack qui.