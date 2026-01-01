I team che usano Slack sono più produttivi del 47%
Media ponderata. Basata su 1.456 risposte fornite in un sondaggio a cui hanno partecipato utenti Slack settimanali di Stati Uniti, Regno Unito, Australia e Canada con un margine di errore di circa il 2% con intervallo di confidenza al 95% (novembre 2022).
I numeri parlano chiaro
338%
di ritorno sugli investimenti
2,1 $
milioni di risparmi in termini di produttività
“Lavoriamo il quadruplo rispetto ad alcuni anni fa e tutto ciò non sarebbe stato possibile senza Slack.”
Slack aiuta le persone a rimanere connesse e produttive
Slack è il software ideale perché è realizzato in modo tale da supportare le modalità naturali di collaborazione tra le persone.
87%
sente che la propria capacità di lavorare in remoto è migliorata
74%
sarebbe insoddisfatto se Slack non fosse disponibile
91%
si sente più connesso con il team
89%
afferma che Slack ha migliorato la comunicazione
68%
degli utenti si affida a Slack per completare il lavoro
“Slack è lo strumento che più di ogni altro ci mantiene connessi. Le modalità di comunicazione sono immediate e intuitive; rappresenta davvero l’unico strumento che tutti vogliono utilizzare.”
Domande frequenti
Sì. Puoi discutere di informazioni riservate in Slack in modo sicuro. Slack garantisce la protezione dei tuoi file e delle tue informazioni e conversazioni in molti modi diversi. Slack offre sicurezza di livello enterprise completa, aderendo a più certificazioni di conformità, tra cui SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 e altre ancora. Slack rispetta il regolamento GDPR e può essere configurato per la conformità agli standard HIPAA e FINRA. Dispone di autorizzazione FedRAMP Moderate.
Slack offre inoltre funzioni di sicurezza, come Enterprise Key Management, che consentono agli amministratori un controllo dettagliato sulla crittografia dei dati. Puoi anche integrare i tuoi strumenti per la sicurezza con Slack per ricevere una notifica istantanea qualora venga rilevata una minaccia. Scopri di più sul programma di sicurezza completo di Slack qui.
Enterprise+ è la soluzione di Slack per organizzazioni complesse o di grandi dimensioni. Consente alla tua azienda di lavorare con l’agilità di una piccola impresa, utilizzando le risorse e le conoscenze condivise disponibili.
Enterprise+ include tutte le funzionalità di sicurezza e governance che ti aspetti da una soluzione di livello aziendale, ma con un’esperienza intuitiva e semplice che ne favorisce l’adozione.
Enterprise+ potenzia il lavoro di alcune delle maggiori aziende del mondo, come IBM, Condé Nast, Moody’s, Oracle ed E-Trade, ed è l'unico prodotto di collaborazione in grado di supportare fino a 500.000 persone.
Enterprise+ è un piano a pagamento. Confronta funzioni e prezzi dei piani qui.
Sì! A differenza delle e-mail, Slack non è soggetto a posta indesiderata né phishing, problemi che causano il 90% delle violazioni dei dati. Il tuo handle Slack non può essere venduto a inserzionisti né inserito in una mailing list. Riceverai messaggi Slack solo da altre persone all’interno della tua organizzazione o da partner affidabili che utilizzano Slack Connect. Puoi ricevere notifiche da app integrate con la tua area di lavoro, ad esempio Asana, Documenti Google o Jira.
Slack offre protezione e privacy dei dati di livello enterprise. I controlli dettagliati consentono agli amministratori di personalizzare la sicurezza per ogni utente, in modo che nessuno visualizzi contenuti che non dovrebbe. Scopri di più su come Slack può sostituire le e-mail in modo sicuro nell’azienda.
I canali sono l’ambiente in cui si svolge il lavoro in Slack. Un canale rappresenta un luogo unico in cui un team può condividere messaggi, strumenti e file. Le persone spesso creano canali per annunci aziendali, valutazione dei problemi di assistenza clienti, inoltro di richiesta di assistenza a IT o alle Risorse umane e condivisione di interessi sociali.
I canali possono essere pubblici (aperti a tutti all’interno dell’organizzazione) o privati (solo su invito). Le organizzazioni con un piano a pagamento di Slack, inoltre, possono condividere un canale con partner esterni come agenzie, clienti e fornitori grazie a Slack Connect. Scopri di più su come i canali possono accelerare le tue attività quotidiane qui.
Slack consente alle organizzazioni di riunire le persone e gli strumenti in un unico luogo per garantire la produttività e il raggiungimento degli obiettivi comuni. Oltre 750.000 aziende utilizzano Slack ogni giorno per la messaggistica tra i team, la condivisione di file, le chiamate vocali e le videochiamate. Puoi integrare migliaia di strumenti come Google Drive, Zoom e Salesforce, o creare app e bot personalizzati in base alle esigenze della tua organizzazione. Scopri di più su come funziona Slack qui.
Slack Connect permette alle organizzazioni di comunicare tra loro in modo più sicuro e produttivo. Ti consente di spostare su Slack tutte le conversazioni con collaboratori esterni, clienti, fornitori, ecc. sostituendo le e-mail e promuovendo la collaborazione. Le funzioni di sicurezza di livello aziendale e gli standard di conformità di Slack, ad esempio Enterprise Key Management, si applicano anche a Slack Connect. Scopri di più su Slack Connect qui.
Slack Connect è una funzione di Slack che consente alle persone di un massimo di 20 organizzazioni di lavorare insieme in un ambiente centralizzato, senza uscire dalle proprie aree di lavoro di Slack. Enterprise+ invece è un piano di Slack che ti consente di connettere più aree di lavoro all’interno della tua azienda.
Slack Connect è incluso in tutti i piani a pagamento di Slack. Di conseguenza, se la tua organizzazione usa Enterprise+, puoi utilizzare anche Slack Connect. Confronta piani e funzioni qui.