Esistono tre tipi di agenti e assistenti che si possono utilizzare in Slack:



1. Agentforce: alimentato dai dati conversazionali più importanti di Slack e dai dati aziendali attendibili, Agentforce suggerisce e automatizza le azioni al posto tuo. Costruisci degli agenti personalizzati per fornire ai dipendenti una produttività alimentata dall'IA direttamente all’interno del flusso di lavoro. Dalle risorse umane all’IT, dai servizi alle vendite e non solo, Agentforce può agire in Slack, ad esempio creando e aggiornando canali, elenchi e canvas. Agentforce in Slack sarà presto disponibile; parla con le vendite per saperne di più.



2. I tuoi Assistenti IA personalizzati all’interno della piattaforma Slack: direttamente da un’interfaccia utente in Slack, puoi incorporare gli Assistenti IA che hai creato utilizzando le API progettate per tale scopo. Puoi creare questi Assistenti IA personalizzati per lavorare come fai tu, così da potergli delegare certe attività (ticket, richieste e molto altro) e concentrarti sul portare a termine i lavori più importanti. Queste API sono ora disponibili in Slack Developer Center.



3. Assistenti IA di terzi: parla con Assistenti IA di terzi per ricevere aiuto con la redazione dei contenuti, l’individuazione di ricerche di mercato o il recupero e il riepilogo dei file. Al momento abbiamo molte app IA eccellenti, pronte per essere utilizzate e scaricate da Slack Marketplace, come Adobe Express e Cohere.