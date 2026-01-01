Sezione stampa

Accedi ai file di logo e agli screenshot di prodotto di Slack oppure esplora la gamma completa delle nostre linee guida nel centro per il marchio di Slack. Queste risorse ti aiutano a usare il nostro marchio e i nostri materiali, inclusi logo, contenuti e marchi registrati, senza dover negoziare accordi legali.



Vuoi usare i nostri marchi in modo non previsto da queste linee guida? Contattaci all’indirizzo feedback@slack.com e includi una simulazione visiva dell'uso che intendi farne.