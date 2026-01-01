Medien-Kit

Greife auf Slack-Logodateien und Produkt-Screenshots zu oder erkunde die gesamte Bandbreite unserer Markenrichtlinien im Brand Center von Slack. Diese Ressourcen sollen dir dabei helfen, unsere Marke und Assets – einschließlich unseres Logos, unserer Inhalte und unserer Markenzeichen – zu nutzen, ohne dass du rechtliche Vereinbarungen aushandeln musst.



Möchtest du unsere Warenzeichen auf eine Weise verwenden, die nicht durch diese Richtlinien abgedeckt ist? Kontaktiere uns über feedback@slack.com und füge einen visuellen Entwurf der geplanten Verwendung bei.