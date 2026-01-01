Medien-Kit
Greife auf Slack-Logodateien und Produkt-Screenshots zu oder erkunde die gesamte Bandbreite unserer Markenrichtlinien im Brand Center von Slack. Diese Ressourcen sollen dir dabei helfen, unsere Marke und Assets – einschließlich unseres Logos, unserer Inhalte und unserer Markenzeichen – zu nutzen, ohne dass du rechtliche Vereinbarungen aushandeln musst.
Möchtest du unsere Warenzeichen auf eine Weise verwenden, die nicht durch diese Richtlinien abgedeckt ist? Kontaktiere uns über feedback@slack.com und füge einen visuellen Entwurf der geplanten Verwendung bei.
Logos
Zu den Markenzeichen von Slack gehören der Name Slack, das Logo von Slack und sämtliche Begriffe, Wortgruppen, Bilder oder andere Bezeichnungen, die auf Slack als Quelle oder Ursprung eines Produktes hindeuten.Alle anzeigen
Produkt-Screenshots
Du brauchst Screenshots? Die haben wir. Hole dir hochauflösende Assets der Slack-Schnittstelle auf Desktops, mobilen Geräten und Tablets. Verfügbar in Deutsch, Englisch, Französisch und Japanisch.Alle anzeigen
Slack Brand Center
Lerne alle Elemente der Marke Slack in unserem umfassenden Online-Hub für Assets und Richtlinien kennen, einschließlich Logos, Farbe, Typografie, Schrift, Illustration und mehr.Betreten
Wenn du die Slack-Markenzeichen benutzt, akzeptierst du diese Richtlinien und die Nutzungsbedingungen sowie alle unsere anderen Regeln und Bedingungen. Slack behält sich das Recht vor, den erlaubten Nutzungsumfang in diesen Richtlinien jederzeit nach eigenem Ermessen zu beenden, zu ändern oder anzupassen. Für weitere Informationen zur Benutzung des Namens und der Markenzeichen von Slack kannst du uns – gerne auch auf Deutsch – über feedback@slack.com kontaktieren.