Deinen Vertrieb, Service und deine Betriebsabläufe auf das nächste Level heben
Vernetze deine gesamte Wertschöpfungskette, von der Produktion bis hin zu deinem Gewinn. Slack ist das KI-gestützte Betriebssystem, mit dem moderne Unternehmen arbeiten.
Dein Team zu einer gut geölten Maschine machen
- Führe beteiligte Personen, Kund:innen und Sales Cloud-Daten zusammen, um den Vertriebsprozess direkt in Slack zu beschleunigen.
- Zentralisiere den Betrieb und die Mitarbeitenden der Anlage in Channels, die für die Zusammenarbeit in Echtzeit ausgelegt sind
- Verwende Slack Connect zur Zusammenarbeit mit Lieferant:innen, Händler:innen und Distributor:innen direkt dort, wo du bereits arbeitest
Technische Prozesse stärken
- Beschleunige das Onboarding und bringe das gesamte Team auf den gleichen Stand, indem du dich in einem Canvas abstimmst
- Löse Probleme schneller durch die Integration von Tools wie Service Cloud, um komplexe Fälle als Team zu bearbeiten
- Stelle neuen Code schnell bereit, und beschleunige Arbeitsabläufe durch die Automatisierung wiederkehrender Aufgaben
Die Produktivität im Betrieb steigern
- Überwache und verwalte die Energieerzeugung, -verteilung und -wartung in zentralen Channels
- Sorge dafür, dass wichtige Verfahren, Richtlinien zur Einhaltung von Vorschriften und Aktualisierungen von Vorschriften auf dem aktuellen Stand und jederzeit abrufbar sind
- Erhalte sofortige Warnmeldungen durch die Integration von Slack in IoT-Geräte, um Energieanlagen mühelos im Auge zu behalten
+3 MIO.
Slack-Benutzer:innen sparen mit über 3 Millionen Workflows täglich Zeit
1,7 Mio.
integrierte Apps werden jede Woche in Slack verwendet
Vereinfache mit Integrationen deinen Arbeitsalltag
Vernetze nahtlos alle deine bevorzugten Apps, z. B. Salesforce Clouds, Microsoft, Jira und mehr.
Mehr Ressourcen, damit du loslegen kannst
Vorbereitung auf eine Zukunft mit generativer KI
Woven Planet unterstützt die digitale Transformation von Toyota als Mobilitätsunternehmen
State of Work-Studie zur Fertigungsbranche
Der Stand von KI in der Fertigungsbranche
Häufig gestellte Fragen
Ja. Du kannst vertrauliche Informationen in Slack sicher besprechen. Slack gewährleistet auf mehreren Wegen, dass deine Informationen, Unterhaltungen und Dateien sicher bleiben. Slack ist sowohl DSGVO- als auch CCPA-konform, liefert Sicherheit auf Enterprise-Ebene und entspricht den Vorgaben diverser Compliance-Zertifikate wie SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 und mehr.
Außerdem bietet Slack zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie Enterprise Key Management, mit denen Admins volle Kontrolle über die Feinheiten der Datenverschlüsselung haben. Du kannst auch deine eigenen Sicherheitstools in Slack integrieren und erhältst dann direkt eine Benachrichtigung, wenn eine Bedrohung erkannt wurde. Erfahre mehr über das umfassende Sicherheitsprogramm von Slack.
Ja. Du kannst branchenführende Software und benutzerdefinierte Apps direkt in Slack integrieren, wodurch alle deine Tools in Slack besser funktionieren. Wähle aus mehr als 2.600 vorinstallierten Integrationen, darunter die beliebtesten Arbeits- und Produktivitätstools, um Zeit zu sparen und unnötige Kontextwechsel zu vermeiden.
Ja. Mit Slack Connect kannst du deine Arbeit beschleunigen und alle Beziehungen über deine gesamte Wertschöpfungskette hinweg stärken. Slack Connect vernetzt deine Teams sicher mit externen Partner:innen, wie z. B. Anbieter:innen, Lieferant:innen und Drittanbieter:innen von Logistikdienstleistungen. Slack Connect ist in allen kostenpflichtigen Abonnements verfügbar.