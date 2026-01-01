Ja. Du kannst vertrauliche Informationen in Slack sicher besprechen. Slack gewährleistet auf mehreren Wegen, dass deine Informationen, Unterhaltungen und Dateien sicher bleiben. Slack ist sowohl DSGVO- als auch CCPA-konform, liefert Sicherheit auf Enterprise-Ebene und entspricht den Vorgaben diverser Compliance-Zertifikate wie SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 und mehr.



Außerdem bietet Slack zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie Enterprise Key Management, mit denen Admins volle Kontrolle über die Feinheiten der Datenverschlüsselung haben. Du kannst auch deine eigenen Sicherheitstools in Slack integrieren und erhältst dann direkt eine Benachrichtigung, wenn eine Bedrohung erkannt wurde. Erfahre mehr über das umfassende Sicherheitsprogramm von Slack.