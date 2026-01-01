Mit Listen Projekte und Aufgaben direkt in Slack verwalten
Von Aktionselementen bis hin zu Terminen und Ressourcen – mit Listen kannst du die wichtigsten Teile deiner Unterhaltungen erfassen und strukturieren, damit Teams mehr Arbeit in kürzerer Zeit erledigen können.
Projekte vom Start bis zum Abschluss verfolgen
In Listen können Teams Projekte erstellen, verfolgen und verwalten, ohne Slack zu verlassen. Du musst nicht mehr wie im Zirkus zwischen Apps hin- und herspringen.
Aufgaben und To-Do-Listen gemeinsam angehen
Eine Liste in Slack ist Zusammenarbeit vom Feinsten. Alle, die mit einer Aufgabe betraut sind, einem Projekt folgen oder einfach nur mal reinschauen wollen, erhalten genau den Kontext, den sie benötigen, um Maßnahmen zu ergreifen und auf dem neuesten Stand zu bleiben.
Anfragen sammeln, automatisieren und priorisieren
Workflows funktionieren auch in Listen. Du kannst Routineaufgaben automatisieren, deine Apps verbinden und Listen als deinen neuen Startpunkt für die Arbeit in Slack nutzen.
„Unser Team kann jetzt Aufgaben nachverfolgen und gemeinsam bearbeiten sowie Informationen organisieren, die mit anderen Teams geteilt werden können – alles an einem Ort.“
Listen funktionieren für alle Arten von Teams in allen Arten von Organisationen.
Erstelle Listen, um alle Aufgaben nachzuverfolgen, die erledigt werden müssen, und um sicherzustellen, dass nichts vergessen wird – ohne Slack zu verlassen.
Vertrieb
Account-Teams durch das Ausarbeiten von Geschäftsstrategien aufeinander abstimmen und auf Kundenanrufe vorbereiten
Kundenservice
Schnelle Bearbeitung als Team und Lösung von Vorfällen mit einem einheitlichen Reaktionsprozess
Marketing
Beim Planen und Starten von Kampagnen Meilensteine nachverfolgen und verantwortliche Personen zuweisen
IT
Reaktionszeiten verkürzen durch Erfassen, Priorisieren und Verwalten eingehender Anfragen
Häufig gestellte Fragen
Das Verwalten von Projekten in Listen ist ganz einfach. Gemeinsam können du und dein Team den Überblick über die zu liefernden Aufgaben behalten, Verantwortlichkeiten zuweisen, Fälligkeitstermine im Auge behalten und bei Aufgaben zusammenarbeiten. Verwalte deine Zeitpläne und Aktionselemente für Kundeneinsätze, das Onboarding von Mitarbeitenden, Produktveröffentlichungen und vieles mehr.
Die Listenfunktion eignet sich perfekt für alle Arten von Aufgabenlisten – von persönlichen To-Do-Listen über Aktionselemente in einem kleinen Team bis hin zu Meilensteinen in einem funktionsübergreifenden Projektteam.
Listen sind in allen kostenpflichtigen Slack-Plänen inbegriffen. Weitere Informationen erhältst du hier.
Ja! Das Teilen von Listen mit deinen Partner:innen und Kund:innen über Slack Connect ist eine hervorragende Möglichkeit, mit externen Teams zusammenzuarbeiten.
Ja, du kannst eine Liste in ein Canvas einbetten. Beispielsweise kannst du einen Projektplan, der sich in einer Liste befindet, direkt in eine Projektzusammenfassung in einem Canvas einbetten.