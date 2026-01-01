Du kannst Routineaktionen und die Kommunikation ganz einfach mit dem Workflow-Builder automatisieren, indem du deine eigenen Workflows in Slack erstellst.

Falls du Hilfe beim Erstellen deines eigenen Workflows brauchst, sieh dir unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung an.

Workflows sind jetzt für alle kostenpflichtigen Slack-Pläne verfügbar.