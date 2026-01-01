Entdecke das volle Potenzial deiner IT-Teams und -Tools
Slack bringt deine Leute und deinen Tech-Stack an einem einzigen Ort zusammen, sodass sie alle in der gesamten Organisation besser zusammenarbeiten können.
Einen höheren ROI aus deinen Technologieinvestitionen ziehen
Die Zwei-Wege-API führt getrennte Tools zusammen und ermöglicht so den Zugang für jede Abteilung und vervielfacht die Wirkung
Sowohl große als auch kleine Unternehmen können aus Software und Services schneller einen Mehrwert erzielen
Du kannst Daten aus all deinen Tools sicher an Slack-Channels übertragen, wo Teams sie sehen und schneller reagieren können
338 %
3-Jahres-ROI für die Bereitstellung von Slack*
2,1 Millionen USD
jährliche Einsparungen durch Produktivität*
Barrieren für die Zusammenarbeit beseitigen
Reduzierung von Kosten im gesamten Unternehmen mit anpassbaren Bots, Workflows und Apps automatisieren
Beschleunigung der Arbeit und Steuerung von Entscheidungen durch Öffnung der Kommunikation in organisationsweiten Channels
Sichere Zusammenarbeit mit Kunden, Partnern und Anbietern mit Slack Connect
Slack ist essentiell geworden, um sicher zusammenzuarbeiten und den sozialen Zusammenhalt in unserem Unternehmen zu fördern Wir haben eine deutliche Reduzierung der E-Mail-Nutzung festgestellt. Außerdem kommunizieren die Teams jetzt viel effektiver.
Benutzerfreundliche Tools werden auch verwendet
Steigern des Geschäftserfolgs mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, die ein tiefes, nachhaltiges Engagement fördert
Aufbrechen von Kommunikationssilos, indem Team-Diskussionen und -Entscheidungen in einen einzigen durchsuchbaren Ort verlagert werden: zu Slack
Förderung der Community- und Team-Kultur im gesamten Unternehmen mit Messaging, das sich menschlich anfühlt
74 %
wären traurig, wenn Slack abgeschafft würde*
91 %
fühlen sich besser mit ihren Teams vernetzt*
Über 2.600 Integrationen und es werden immer mehr
Slack kann mit all deinen Lieblings-Tools verbunden werden, wie Google Drive, Okta, Outlook und Zoom.
Häufig gestellte Fragen
Du kannst Routineaktionen und die Kommunikation ganz einfach mit dem Workflow-Builder automatisieren, indem du deine eigenen Workflows in Slack erstellst.
Falls du Hilfe beim Erstellen deines eigenen Workflows brauchst, sieh dir unsere Schritt-für-Schritt-Anleitung an.
Workflows sind jetzt für alle kostenpflichtigen Slack-Pläne verfügbar.
Ja. Mit Slack Connect kannst du sicher mit externen Partnern wie Anbietern, Auftragnehmern und Kunden zusammenarbeiten. Mehr als 5.200 Organisationen nutzen Slack Connect, um die Arbeit zu beschleunigen und die Beziehungen zu ihren Partnern zu stärken. Slack Connect ist für alle kostenpflichtigen Pläne verfügbar. Hier erfährst du mehr über Slack Connect.
Ja, Slack kann mit Zendesk sowie mit mehr als 2.200 Apps wie Salesforce, Okta, ServiceNow und Zoom integriert werden. Du kannst die Apps im Slack Marketplace durchsuchen.
Wenn du benutzerdefinierte Tools verwendest – oder unternehmensspezifischen Prozessen folgst – kannst du mit dem Workflow-Builder von Slack einen Workflow entsprechend deinen Anforderungen erstellen. Du kannst auch eine benutzerdefinierte App mit der Slack-API erstellen.
Die Arbeit in Slack findet in Channels statt. Ein Channel ist ein zentraler Ort, an dem Teams Nachrichten, Tools und Dateien gemeinsam nutzen können. Channels werden oft für unternehmensweite Mitteilungen, zur Aufschlüsselung der Support-Anfragen von Kund:innen, für die Unterstützung durch IT oder HR und zum Austausch über gemeinsame Interessen erstellt.
Channels können offen (also für alle in der Organisation zugänglich) oder geschlossen (Zutritt nur mit Einladung) sein. Außerdem haben Organisationen mit einem kostenpflichtigen Slack-Plan über Slack Connect die Möglichkeit, einen Channel für externe Partner:innen wie Agenturen, Kund:innen und Anbieter:innen freizugeben. Hier erfährst du mehr darüber, wie du deine tägliche Arbeit mit Channels schneller erledigen kannst.
Ja. Du kannst vertrauliche Informationen in Slack sicher besprechen. Slack bietet mehrere Möglichkeiten, die gewährleisten, dass deine Informationen, Unterhaltungen und Dateien sicher bleiben. Slack liefert Sicherheit auf Unternehmensebene, und zwar im Einklang mit diversen Compliance-Zertifikaten, darunter SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001 und anderen. Slack ist DSGVO-konform und kann für Compliance mit HIPAA und FINRA konfiguriert werden. Slack ist nach der FedRAMP-Stufe „moderat“ autorisiert.
Ferner bietet Slack zahlreiche Sicherheitsfunktionen wie Enterprise Key Management, mit denen Administratoren detaillierte Steuermöglichkeiten zur Datenverschlüsselung zur Hand haben. Du kannst auch deine eigenen Sicherheitstools in Slack integrieren und erhältst dann sofort eine Benachrichtigung, wenn eine Bedrohung erkannt wurde. Hier erhältst du mehr Infos zum umfassenden Sicherheitsprogramm von Slack.