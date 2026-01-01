Sim. Você pode discutir informações confidenciais com segurança no Slack. Ele oferece diversas formas de garantir que suas informações, conversas e arquivos permaneçam em segurança. O Slack oferece segurança de nível corporativo em cada camada, seguindo várias certificações de conformidade, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001, entre outros. O Slack cumpre os requisitos do RGPD e pode ser configurado para seguir os requisitos da HIPAA e da FINRA. Ele tem autorização do FedRAMP Moderate.

Além disso, o Slack oferece vários recursos de segurança, como o Enterprise Key Management, que dão aos administradores um controle mais refinado da criptografia de dados. Você também pode integrar suas próprias ferramentas de segurança ao Slack para receber notificações instantâneas caso uma ameaça seja detectada. Saiba mais sobre o abrangente programa de segurança do Slack aqui.