Descubra todo o potencial das suas ferramentas e equipes de TI
O Slack reúne sua equipe e suas ferramentas de tecnologia em um só lugar para que todos da empresa possam trabalhar melhor juntos.
Aumente o ROI do seu investimento em tecnologia
A API bilateral reúne ferramentas separadas, dando acesso a todos os departamentos e multiplicando o impacto
Empresas de grande e pequeno porte agregam valor mais rápido por meio de serviços e software
Transfira com segurança informações de todas as suas ferramentas para os canais do Slack, onde as equipes conseguem ver e realizar ações com mais rapidez
338%
de ROI em três anos após a implantação do Slack*
US$ 2,1 milhões
de economia na produtividade anual*
Elimine obstáculos à colaboração
Reduza os custos em toda a empresa por meio da automação com bots, fluxo de trabalho e apps personalizáveis
Agilize o trabalho e oriente as decisões ao iniciar a comunicação nos canais da empresa
Trabalhe de forma segura com clientes, parceiros e fornecedores usando o Slack Connect
O Slack se tornou a base para facilitar a colaboração segura e a conexão social na nossa empresa. Nós vimos uma redução significativa no uso de e-mails e também notamos que as equipes estão se comunicando com mais eficiência.
Quanto mais prática é a ferramenta, mais ela é usada
Impulsione o sucesso empresarial com uma IU intuitiva que promove um engajamento profundo e sustentável
Acabe com comunicações isoladas colocando as discussões e as decisões da equipe em um único lugar no qual todos podem pesquisar informações: o Slack
Impulsione a cultura da comunidade e da equipe em toda a empresa com mensagens calorosas
74%
ficariam insatisfeitos se o Slack fosse removido*
91%
sentem-se mais conectados com as suas equipes*
Mais de 2.600 integrações, até agora
O Slack se conecta a todas as suas ferramentas favoritas, como Google Drive, Okta, Outlook e Zoom.
Perguntas frequentes
Automatize comunicações e ações de rotina com facilidade usando o Criador de fluxo de trabalho para criar seus próprios fluxos de trabalho personalizados no Slack.
Caso você precise de ajuda para criar um fluxo de trabalho, confira nosso guia passo a passo.
Os fluxos de trabalho estão disponíveis em todos os planos pagos do Slack.
Sim. O Slack Connect permite que você trabalhe de forma segura com parceiros externos, como fornecedores, prestadores de serviços e clientes. Mais de 5.200 empresas usam o Slack Connect para acelerar o trabalho e estreitar as relações com parceiros. O Slack Connect está disponível em todos os planos pagos. Saiba mais sobre o Slack Connect aqui.
Sim, o Slack se integra ao Zendesk e também a mais de 2.200 apps, como Salesforce, Okta, ServiceNow e Zoom. Você pode pesquisar apps no Slack Marketplace.
Se você usa ferramentas personalizadas ou segue processos específicos da sua empresa, é possível usar o Criador de fluxo de trabalho do Slack para criar um fluxo que atenda às suas necessidades. Ou você pode criar um app personalizado usando a API do Slack.
No Slack, o trabalho acontece nos canais. Eles são locais únicos em que uma equipe pode compartilhar mensagens, ferramentas e arquivos. As pessoas costumam criar canais para comunicados da empresa, triagem de atendimento ao cliente, auxílio dos setores de TI ou RH e compartilhamento de interesses sociais.
Os canais podem ser públicos (abertos para todos da empresa) ou privados (apenas convidados podem acessá-los). Além disso, as empresas que têm um plano pago do Slack podem usar o Slack Connect para compartilhar um canal com parceiros externos, como agências, clientes e fornecedores. Saiba mais sobre como os canais podem agilizar suas tarefas diárias aqui.
Sim. Você pode discutir informações confidenciais com segurança no Slack. Ele oferece diversas formas de garantir que suas informações, conversas e arquivos permaneçam em segurança. O Slack oferece segurança de nível corporativo em cada camada, seguindo várias certificações de conformidade, como SOC 2, SOC 3, ISO/IEC 27001, entre outros. O Slack cumpre os requisitos do RGPD e pode ser configurado para seguir os requisitos da HIPAA e da FINRA. Ele tem autorização do FedRAMP Moderate.
Além disso, o Slack oferece vários recursos de segurança, como o Enterprise Key Management, que dão aos administradores um controle mais refinado da criptografia de dados. Você também pode integrar suas próprias ferramentas de segurança ao Slack para receber notificações instantâneas caso uma ameaça seja detectada. Saiba mais sobre o abrangente programa de segurança do Slack aqui.