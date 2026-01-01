Quando você inicia um resumo, um destaque ou uma pesquisa, a IA do Slack envia apenas as mensagens mais relevantes ao LLM para criar um resumo. Para isso, as mensagens do Slack passam por filtros em diferentes modelos específicos de cada idioma para encontrar e classificar as informações mais importantes. Se um idioma tem "suporte", significa que ele tem seus próprios modelos de filtragem e que nós realizamos testes de qualidade nos resultados.

Atualmente, os idiomas compatíveis incluem chinês (simplificado ou tradicional), inglês, francês, alemão, japonês, coreano, português e espanhol. Se você usar o Slack em um idioma não disponível nas suas preferências, a IA do Slack ainda retornará resultados, mas a qualidade poderá ser afetada.