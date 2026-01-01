O canvas é a ferramenta que vai colocar sua equipe em sintonia.
Localize, gerencie e compartilhe conhecimentos com facilidade, tudo em um novo espaço do Slack.
Organize do seu jeito.
Colete informações importantes para todos os seus projetos em andamento
Incorpore arquivos, imagens, vídeos e muito mais em um canvas
Trabalhe em conjunto com as partes interessadas em comentários e conversas sem sair do Slack
Fluxos de trabalho que aceleram a produtividade.
Crie suas próprias automações para o que precisar, sem a necessidade de conhecimento em programação
Adicione-os a um canvas, para que todos possam usá-los
Veja fluxos de trabalho junto com o contexto relacionado
Onde os insights levam a ações.
Adicione links de pré-visualização para os apps que você usa todos os dias
Veja dados e informações de apps no mesmo lugar, para eliminar trocas de contexto
Faça tarefas do Salesforce, do Jira, do Figma e mais sem sair do canvas
Com a IA no Slack, as conversas se transformam em conteúdo.
Nunca foi tão fácil registrar suas ideias. A IA no Slack ajuda a criar planos de projeto, trocar ideias ou resumir as principais conclusões diretamente em um canvas, começando em uma conversa, um prompt ou uma página em branco.Saiba mais sobre a IA nos canvas
Três maneiras de personalizar um canvas
Comece a usar um espaço flexível para pessoas, pequenas equipes ou toda a organização.
Comece de onde quiser
Crie um canvas em um canal para colaborar em itens de ação ou organizar uma sessão de perguntas frequentes do canal. Você também pode mantê-lo privado em uma MD para acompanhar discussões, feedback e muito mais.
Um canvas para tudo
Faça um canvas do zero, ou use um modelo, para criar um workspace colaborativo e documentar detalhes essenciais para qualquer atividade que você estiver fazendo.
Informação produzida pela automação
Crie ou atualize um canvas com base em um fluxo de trabalho, use dados em tempo real e padronize processos de negócios em toda a organização com a ajuda da automação.
Perguntas frequentes
O canvas é uma nova forma que as equipes têm para criar, organizar e compartilhar informações, tudo dentro do Slack. Os canvas podem conter diversos conteúdos, de textos e arquivos a mídias avançadas e visualizações de links. É possível até incorporar fluxos de trabalho a um canvas, aumentando a visibilidade das automações e fornecendo mais contexto sobre como elas podem ser usadas.
Todos os canais e todas as MDs incluem automaticamente um canvas. No computador, abra uma conversa e clique no ícone de canvas no canto superior direito da tela para ver o workspace do canvas.
Para criar um canvas independente, selecione o botão Criar novo na barra lateral e depois clique em Canvas.
Confira nossa Central de Ajuda para ter mais ideias de como começar!
As equipes gratuitas podem acessar os canvas em canais. As equipes pagas podem criar canvas ilimitados e acessá-los em canais e MDs. Para saber mais sobre os planos do Slack, consulte a página de preços.
Os canvas cumprem as práticas de segurança do Slack e funcionam com outras ferramentas de conformidade do Slack, como EKM, IDR, DLP, retenção de dados, retenção legal e mais.
A IA responde no idioma que você definiu em suas preferências de idioma. Para que a IA responda em outro idioma, basta alterar essas preferências no Slack. A IA também pode traduzir mensagens no Slack para o idioma de tradução que você definir.
Quando você inicia um resumo, um destaque ou uma pesquisa, a IA do Slack envia apenas as mensagens mais relevantes ao LLM para criar um resumo. Para isso, as mensagens do Slack passam por filtros em diferentes modelos específicos de cada idioma para encontrar e classificar as informações mais importantes. Se um idioma tem "suporte", significa que ele tem seus próprios modelos de filtragem e que nós realizamos testes de qualidade nos resultados.
Atualmente, os idiomas compatíveis incluem chinês (simplificado ou tradicional), inglês, francês, alemão, japonês, coreano, português e espanhol. Se você usar o Slack em um idioma não disponível nas suas preferências, a IA do Slack ainda retornará resultados, mas a qualidade poderá ser afetada.