Sintonizza tutti sulla stessa lunghezza d’onda con un canvas.
Trova, gestisci e condividi le conoscenze con facilità, tutto in una nuova superficie in Slack.
Organizza a modo tuo.
Acquisisci i dettagli essenziali per qualsiasi cosa su cui stai lavorando
Incorpora nei canvas file, immagini, video e molto altro
Collabora in tempo reale con gli stakeholder in commenti e conversazioni, tutto senza mai uscire da Slack
Workflow che velocizzano il flusso di lavoro.
Crea le tue automazioni per qualsiasi esigenza, senza bisogno di scrivere codice
Aggiungi i workflow a un canvas affinché tutti possano utilizzarli
Visualizza insieme workflow e contenuti correlati
Dove le informazioni generano azioni.
Aggiungi link per le app che usi ogni giorno
Tieni dati e informazioni delle app sempre a portata di mano per eliminare i continui cambi di contesto
Esegui azioni su elementi in Salesforce, Jira, Figma e altri senza uscire da un canvas
Con l’IA in Slack, le conversazioni si trasformano in contenuti.
Mettere per iscritto le tue idee non è mai stato così facile. L’IA in Slack ti aiuta a redigere piani di progetto, fare brainstorming o riassumere i punti chiave direttamente in un canvas, partendo da una conversazione, un prompt o una pagina vuota.Scopri di più sull’IA nei canvas
Tre modi per personalizzare i canvas
Inizia in uno spazio abbastanza flessibile per singoli individui, team di piccole dimensioni o l’intera organizzazione.
Inizia dove vuoi
Crea un canvas da un canale per collaborare sulle attività da fare o ospitare le domande frequenti del canale oppure mantienilo privato in un MD per tenere traccia di argomenti di discussione e feedback.
Un canvas per ogni scopo
Crea un canvas da zero, o aiutati con un modello, per costruire un’area di lavoro collaborativa e documentare i dettagli essenziali di qualsiasi progetto.
Informazione potenziata dall’automazione
Crea o aggiorna un canvas da un workflow, importa dati in tempo reale e standardizza i processi in tutta l’organizzazione con l’aiuto dell’automazione.
Domande frequenti
Il canvas è una nuova superficie in cui i team possono creare, organizzare e condividere informazioni, tutto rimanendo sempre in Slack. I canvas possono contenere un’ampia gamma di contenuti, da testo e file a contenuti multimediali e anteprime di link. Puoi persino incorporare workflow all’interno di un canvas, aumentando la visibilità delle automazioni e fornendo più contesto su come possono essere utilizzate.
Ogni canale e MD includerà automaticamente un canvas. Dal desktop, apri una conversazione, quindi clicca sull’icona canvas nell’angolo in alto a destra della conversazione per visualizzare l’area di lavoro del canvas.
Per creare un canvas autonomo, seleziona il pulsante Crea nuovo nella barra laterale, quindi clicca su Canvas.
Consulta il nostro Centro assistenza per altre idee su come iniziare!
I team con il piano Free possono accedere ai canvas nei canali. I team a pagamento hanno la possibilità di creare canvas illimitati, oltre ad accedere ai canvas nei canali e messaggi diretti. Per saperne di più sui piani di Slack, visita la nostra pagina dei prezzi.
I canvas rispettano le procedure per la sicurezza di Slack. Inoltre, funzionano con gli altri strumenti di conformità di Slack, come EKM, IDR, DLP, conservazione dei dati, blocchi a fini giudiziari e altri.
L’IA comunica con te nella lingua che hai impostato nelle preferenze linguistiche individuali. Se desideri che l’IA ti risponda in un'altra lingua, modifica le preferenze linguistiche di Slack. L’IA può anche tradurre i messaggi in Slack nella lingua di traduzione che hai impostato.
Quando avvii un riepilogo, una sintesi o una ricerca, l’IA in Slack invia al modello linguistico solo i messaggi più rilevanti per generare il risultato. Per farlo, i messaggi di Slack vengono filtrati attraverso diversi modelli specifici per lingua che identificano e classificano le informazioni più pertinenti. Quando diciamo che una lingua è supportata, significa che dispone di modelli di filtro dedicati e che abbiamo eseguito test di qualità sui risultati.
Attualmente, le lingue supportate includono cinese (semplificato o tradizionale), inglese, francese, tedesco, giapponese, coreano, portoghese e spagnolo. Se usi Slack in una lingua non disponibile nelle preferenze, l’IA in Slack restituirà comunque dei risultati, ma potresti notare una differenza nella qualità.