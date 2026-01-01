Il canvas è una nuova superficie in cui i team possono creare, organizzare e condividere informazioni, tutto rimanendo sempre in Slack. I canvas possono contenere un’ampia gamma di contenuti, da testo e file a contenuti multimediali e anteprime di link. Puoi persino incorporare workflow all’interno di un canvas, aumentando la visibilità delle automazioni e fornendo più contesto su come possono essere utilizzate.