Grandi successi, più velocemente che mai
Aumenta il fatturato in modo più efficace. Slack connette il tuo team con clienti, strumenti e dati, permettendo di accelerare le trattative in modo significativo.
Riduci la durata del ciclo di vendita e chiudi più trattative
Riunisci rappresentanti, partner, esperti e dati di vendita in un unico canale dell’account centrale
Collega gli strumenti di vendita direttamente a Slack, in modo da avere il CRM, i contratti, la gestione dei progetti e molto altro a portata di clic
27%
di aumento medio del tasso di successo *
26%
di aumento medio della produttività delle vendite*
Trascorri meno tempo a lavorare e più a vendere
Rendi operativi i nuovi rappresentanti più velocemente rendendo automatico il processo di onboarding e immediato l’accesso alla documentazione
Avvaliti di informazioni sulle trattative direttamente da Salesforce Sales Cloud per avere previsioni più accurate
Utilizza i workflow per automatizzare le attività di routine e velocizzare i cicli di trattativa
“Dedichiamo più tempo alla ricerca di nuovi clienti e meno al lavoro amministrativo per aggiornare le trattative in Salesforce. Non c’è dubbio: i rappresentanti riescono a generare più opportunità e chiudere le trattative più velocemente.
Rafforza le relazioni con Slack Connect
Costruisci relazioni più profonde e diversificate con i clienti nei canali di Slack Connect riservati
Estendi le potenzialità di Slack ai partner portando i team di vendita esterni nei tuoi canali
Coltiva le relazioni con i clienti fornendo dati in tempo reale negli stessi canali di lavoro
“Storicamente, la regola d’oro di una relazione consolidata nelle vendite era scambiarsi messaggi di testo con le persone. Oggi la regola d’oro è farle entrare in un canale di Slack.”
Concludi velocemente tutte le trattative.
Aggiungi organizzazione e velocità al tuo team di vendita con i modelli predefiniti in Slack.
Hub di abilitazione delle vendite
Condividi suggerimenti e collabora in un unico posto centrale.Vedi modello
Monitoraggio delle trattative di vendita
Tieni facilmente sotto controllo le trattative attive.Vedi modello
Coaching individuale
Definisci gli obiettivi, tieni traccia dei progressi e condividi le risorse in check-in individuali più efficaci.Vedi modello
La produttività inizia con i tuoi strumenti preferiti
Riduci i passaggi tra contesti diversi estraendo i dati e i documenti relativi agli account da piattaforme come Salesforce, DocuSign e Highspot e collegandoli ai workflow per automatizzare le attività quotidiane.
Domande frequenti
Sì. Slack trasforma le vendite in un lavoro di squadra, facilitando e velocizzando la collaborazione tra i team interfunzionali e coloro che prendono le decisioni all’interno dell’organizzazione. Ecco come:
- Coinvolgi rapidamente colleghi, partner ed esperti per poter prendere decisioni in tempo reale.
- Grazie all’integrazione con il tuo CRM puoi consentire a tutte le persone dell’organizzazione di visualizzare i dettagli degli account importanti direttamente all’interno di Slack.
- Imposta notifiche per parole chiave per favorire la collaborazione e coinvolgere gli esperti, in modo da concludere più rapidamente le trattative.
- Partecipa alle conversazioni dei canali di cui non sei membro per ottenere informazioni e dettagli utili per acquisire le vendite.
No, ma può essere integrato con il tuo CRM, come ad esempio Salesforce, HubSpot e Zoho.
Usando Slack insieme al CRM, consentirai ai team di mantenersi aggiornati su potenziali clienti, dettagli degli account e molto altro direttamente in Slack. I team saranno inoltre in grado di sfruttare più rapidamente le opportunità e collaborare senza alcuno sforzo con i colleghi di tutta l’organizzazione.
Salesforce è stato uno dei primi partner di Slack e ha consentito ai team di rimanere facilmente aggiornati sui record di Salesforce direttamente da Slack.
Esistono due app che connettono Salesforce e Slack. Per poter utilizzare l’app di Salesforce per Slack, un amministratore di sistema Salesforce dovrà installare e configurare l’app di Slack per Salesforce. Ciascuna app offre funzionalità diverse.
L’app di Slack per Salesforce
- Visualizza i messaggi di Slack associati a un record
- Invia i record di Salesforce a Slack
- Imposta gli avvisi dei record nei canali di Slack
L’app di Salesforce per Slack
- Disponibile in Slack Marketplace.
- Cerca e visualizza l’anteprima dei record di Salesforce per tutti gli oggetti standard
- Indirizza gli avvisi rilevanti nei canali
- Aggiunge i messaggi di Slack ai record di Salesforce
Scopri di più su come incrementare le vendite con l’integrazione Slack + Salesforce e come funziona.
I canali sono lo spazio di Slack in cui viene svolto il lavoro. Un canale rappresenta un luogo unico in cui un team può condividere messaggi, strumenti e file. Gli utenti spesso creano canali per fare annunci che riguardano l’azienda, per valutare l’assistenza clienti, per richiedere assistenza al team IT o a quello delle Risorse umane e per condividere interessi di natura sociale.
I canali possono essere pubblici (aperti a tutti all’interno dell’organizzazione) o privati (con accesso solo su invito). Inoltre, le organizzazioni con un piano a pagamento di Slack possono condividere i canali con partner esterni come agenzie, clienti e fornitori tramite Slack Connect. Scopri di più su come i canali possono velocizzare le attività quotidiane.
Slack consente alle organizzazioni di riunire le persone e gli strumenti in un unico luogo per garantire la produttività e il raggiungimento degli obiettivi comuni. Oltre 750.000 aziende utilizzano Slack ogni giorno per la messaggistica tra i team, la condivisione di file, le chiamate vocali e le videochiamate. Puoi integrare migliaia di strumenti, come Google Drive, Zoom e Salesforce, o creare app e bot personalizzati in base alle esigenze della tua organizzazione. Scopri di più sulle funzioni di Slack.