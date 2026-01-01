Slack consente alle organizzazioni di riunire le persone e gli strumenti in un unico luogo per garantire la produttività e il raggiungimento degli obiettivi comuni. Oltre 750.000 aziende utilizzano Slack ogni giorno per la messaggistica tra i team, la condivisione di file, le chiamate vocali e le videochiamate. Puoi integrare migliaia di strumenti, come Google Drive, Zoom e Salesforce, o creare app e bot personalizzati in base alle esigenze della tua organizzazione. Scopri di più sulle funzioni di Slack.